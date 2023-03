Slavia překvapivě prohrála v Českých Budějovicích a vede ligu o bod

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie ve 22. kole první ligy překvapivě prohráli v Českých Budějovicích 0:1. V čele tabulky mají náskok jednoho bodu před mistrovskou Plzní, kterou přivítají v sobotu. Pražané tak nevyužili sobotní domácí remízy Viktorie 1:1 s Olomoucí a na jaře podruhé ztratili body.

Utkání v Budějovicích rozhodl v 68. minutě střídající Nigerijec Quadri Adediran premiérovým gólem v české lize. Slavia v nejvyšší soutěži prohrála po 10 zápasech a poprvé od říjnové porážky 0:2 v Olomouci. Dynamo porazilo vršovický tým po 10 ligových utkáních a v tabulce je třinácté.

"Soupeř nás ničím nepřekvapil, ale hrál velmi dobře. A náš výkon nebyl dobrý," řekl trenér hostů Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

První poločas nabídl minimum pohledných akcí a prakticky žádnou nebezpečnou situaci. Pokud se slávistický favorit dostal do nadějnější situace, většinou ji dokázal zlikvidovat spolehlivě hrající českobudějovický kapitán Králik.

Tempo zápasu se změnilo po přestávce. Slavia poslala do hry dva střídající hráče Van Burena a Ševčíka a začala být výrazně aktivnější. V 53. minutě právě Van Buren připravil míč pro Olayinku, jehož šanci ale zlikvidoval domácí brankář Šípoš.

Jihočeši se prakticky celých prvních 20 minut druhého poločasu museli bránit. Přesto trenéři Dynama v 63. minutě stáhli defenzivního záložníka Čavoše a místo něj poslali do hry Adedirana. Dvaadvacetiletý útočník se pak v 68. minutě odvděčil povedenou akcí. Adediran si našel přihrávku od Hory, ve sprinterském souboji předčil Ousoua a vystřelil přesně k tyči, od níž se míč odrazil za brankáře Koláře.

"On má na ligu velmi netradiční řešení v koncovce, což víme z tréninku. Jsme rádi, že to dneska předvedl i v zápase," ocenil Adedirana slovenský obránce Králik.

Pražský tým navíc mohl o chvíli později inkasovat podruhé. Ale Kolář po závaru další střelu Adedirana vytlačil na roh. Hosté se v závěru tlačili do ofenzivy, kterou mají s 63 góly jasně nejlepší v lize, ale žádnou vyloženou šanci si už nevypracovali. Slávisté tak po remíze 1:1 v Teplicích venku podruhé za sebou zaváhali.

"Soupeř byl lepší v soubojích, získával odražené míče. Náš výkon byl špatný hlavně v prvním poločase. Paradoxně když jsme předváděli asi nejlepší pasáž, tak jsme inkasovali," uvedl Trpišovský.

"Je to největší vítězství mé trenérské kariéry. Zvládli jsme to, musím hráče pochválit za výkon, za bojovnost, za nasazení, prostě za všechno," dodal českobudějovický kouč Marek Nikl, který vede Dynamo společně s Tomášem Zápotočným.

Hlasy po utkání:

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Dneska nám všechno vyšlo. Trochu jsme zamíchali se sestavou i rozestavením, dobře jsme to uvařili a prostě to sedlo. Slavia má obrovskou kvalitu a jsme rádi, že se nám podařilo získat tři body. První poločas byl z naší strany povedený a chtěli jsme v koncentrované hře pokračovat i po přestávce, abychom nedostali hloupý gól. Variantu se střídajícím Adediranem, který pak vstřelil gól, jsme měli připravenou a dneska jsme prostě měli i šťastný den. Zvládli jsme to po všech stránkách. Musím hráče pochválit za výkon, nasazení bojovnost, zkrátka za všechno."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "České Budějovice hrály dobře a ničím nás nepřekvapily. My jsme dobře nehráli, náš výkon nebyl dobrý, v první půli jsme měli málo pohybu, mělo to z naší strany spoustu vad. Po přestávce jsme to trochu zlepšili, ale stalo se, co jsme nechtěli, že se soupeř dostal do brejku a proměnil jej. České Budějovice byly lepší v soubojích, byly dříve u odražených míčů. Zkoušeli jsme v závěru všechno možné, ale nevedlo to ani k tomu, abychom vstřelili aspoň gól. Celkově jsme v tomto zápase zaostávali v osobních soubojích, v důrazu. Soupeř byl lepší v nasazení a po tom inkasovaném gólu to pro nás bylo složité. Přitom jsem hráčům říkal, že musíme být trpěliví, protože jeden gól může rozhodnout zápas. Problém vidím v tom, že se nám venku nedaří dát vedoucí gól. Ukázalo se to už v Teplicích. Jakmile prohráváte, soupeř se ještě více může soustředit na brejky."

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 68. Adediran. Rozhodčí: Orel - Váňa, Šimáček - Machálek (video). ŽK: Čolič, Králik (oba Č. Budějovice). Diváci: 6316.

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Králik, Skovajsa - Hellebrand (77. Čermák), Čavoš (63. Adediran) - Čolič, Hora, Potočný (85. Škoda) - Zajíc (77. Penner). Trenér: Nikl.

Slavia: Kolář - Douděra (87. Schranz), Ogbu, Ousou (79. Tecl), D. Jurásek - Holeš, Zafeiris - M. Jurásek (46. Ševčík), Lingr (79. Oscar), Olayinka - Jurečka (46. Van Buren). Trenér: Trpišovský.