Slavia překonala rekord v počtu zápasů bez porážky v pražském derby

Praha - Fotbalisté Slavie výhrou 3:0 ve středečním semifinále domácího poháru MOL Cupu na Spartě vytvořili rekordní sérii v počtu zápasů bez porážky v pražském derby. Červenobílí s odvěkým rivalem neprohráli už 14 soutěžních utkání po sobě a o jeden zápas překonali šňůru letenského soupeře z let 1993 až 1999.

Slávisté neprohráli derby od března 2016, kdy na Letné utrpěli porážku 1:3. Od té doby s rivalem šestkrát zvítězili a šestkrát remizovali v lize a dvakrát ho zdolali 3:0 v semifinále domácího poháru.

Předchozí nejdelší zápasovou sérii v derby bez porážky držela Sparta, která v 90. letech minulého století neprohrála se Slavií 13 soutěžních duelů. Tehdejší šňůra trvala šest let, tedy o necelý rok déle než nynější série červenobílých.

Slávisté věří, že úspěšnou šňůru ještě natáhnou. "Takové zápasy se musí zvládat stále. Spartě nesmíme dát příležitost si myslet, že by nás mohli porazit," řekl v klubové nahrávce pro média slávistický obránce či záložník Lukáš Masopust.

Sparta v derby čtyřikrát za sebou neskórovala, což ale zatím rekord není. V letech 2002 až 2004 nedostali Letenští se Slavií gól v pěti utkáních po sobě. Pražští rivalové spolu od roku 1896 odehráli 299 soutěžních derby.

"Ta nynější bilance je strašidelná, nemám na to jiných slov. Tohle je až moc kruté. Po těch třech zápasech, co jsem zatím v dresu Sparty proti Slavii odehrál, je to až moc. Tohle si úplně nezasloužíme," řekl pro klubovou televizi sparťanský obránce Ondřej Čelůstka.

"Šance jsme proto nim měli, měli jsme jich taky dostatek, abychom nějaké góly dali. Bohužel nedali jsme, oni je prostě dali. Tohle je varování, musíme to zlepšit," dodal český reprezentant.