Praha - Fotbalisté Slavie v dohrávce 13. kola první ligy doma porazili v pražském derby Duklu 4:1. Vyhráli tak sedmý z posledních osmi ligových zápasů a vrátili se na první místo v tabulce před Plzeň. A za týden půjdou do dalšího pražského derby se Spartou s náskokem sedmi bodů na letenského rivala.

Dvěma góly se pod výhru Slavie podepsal Miroslav Stoch, prosadili se také Vladimír Coufal a Peter Olayinka. Za Duklu snížil z penalty Ivan Schranz.

V sestavě Slavie se poprvé od začátku září objevil stoper Deli, celkem trenér Trpišovský udělal v sestavě čtyři změny oproti čtvrteční výhře v Evropské lize v Kodani. Únava na týmu nebyla vůbec znát a od začátku Slavia soupeře mačkala.

Dukla se sice snažila kombinovat a nenakopávala míče, ale proti presinku domácích se těžko prosazovala až do zakončení. To Slavia zahrozila už po minutě, ale Matoušek z úhlu brankáře Radu neprostřelil.

Ve 14. minutě už se ale Eden radoval. Po ztrátě Dukly Olayinka přetáhl centr na Coufala a reprezentační bek z voleje zamířil do brankářova protipohybu.

Slavia pokračovala v tlaku a v 21. minutě zvýšil Stoch. Slovenský záložník udělal před vápnem kličku a levačkou poslal míč přesně do šibenice. V lize tak skóroval ve čtvrtém utkání po sobě.

Domácí si v klidu hlídali náskok, který mohl navýšit Souček, jeho gól ale sudí pro ofsajd přihrávajícího Coufala neuznali. Zvýšení tak přišlo až po změně stran, kdy se tvrdou střelou pod břevno prosadil Olayinka. První trefu od začátku srpna ale neslavil, jelikož v minulosti působil právě v Dukle.

Hosté se vrátili do hry v 65. minutě, kdy sudí Zelinka za pomoci videa nařídil pokutový kop za faul Coufala na Miloševiče. Penaltu proměnil Schranz a snížil na 1:3.

Po zranění se do zápasu zapojil i kapitán Slavie Škoda a hned se mohl zapsat mezi střelce, jeho hlavička po rohu ale skončila těsně vedle. Blízko gólu byl i Stoch, který z přímého kopu trefil boční síť.

Jinak ale Dukla vycítila šanci a tlačila se do útoku více než v předešlém průběhu zápasu, avšak bez úspěchu. Naopak na druhé straně se Stoch dočkal druhé branky a v této sezoně si připsal už sedmý gól. Je tak nejlépe střílejícím záložníkem ligy.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme spokojení se vstupem do zápasu, s výsledkem, v některých pasážích jsme hráli skvělý fotbal, ale zase byly pasáže, které jsme mohli odehrát lépe. Nebyli jsme tak hladoví směrem do vápna, chtěli jsme až moc kontrolovat hru zejména ve druhé půli. Ale celkově jsme si vítězství zasloužili. Stoch je produktivní, ale mužstvo ho do šancí dostává. Momentálně je v nejlepším rozpoložení, co ho znám. Je to komplexní hráč, který je nebezpečný při zakládání útoků i v koncovce. Když je hráč natrénovaný, daří se mu, tak mu tam padá všechno. Dukla není snadný soupeř, je třeba se koukat na poslední výsledky a tam nedostávala góly, takže jsem rád, jak jsme zápas výsledkově zvládli. Standa Tecl si v Kodani obnovil zranění a momentálně to nevypadá dobře. Rozhodne se ve čtvrtek. pokud by nám měl dlouho chybět, byla by to pro nás velká ztráta."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Zaslouženě jsme prohráli, za 90 minut jsme nenašli zbraň, jak to Slavii ztížit. Velkým množstvím ztrát jsme jim nedokázali konkurovat. Někteří hráči se mi ukázali ve světle, ve kterém jsem je v minulých zápasech neviděl. Ale úroveň obou kádrů je hodně odlišná. Přál jsem si, aby hráči ukázali, co trénujeme. A to je o sebevědomí. A když přijedete na Slavii bez sebevědomí, tak to hrát nelze. Bylo by třeba předvést výkon na hraně svých možností. Někteří hráči nejsou zvyklí hrát před tolika diváky a možná před nimi ani hrát neumí. Ale Slavia není soupeř, se kterým se budeme prát o pozici v tabulce. Tady jsme mohli jen získat."

Slavia Praha - Dukla Praha 4:1 (2:0)

Branky: 21. a 85. Stoch, 14. Coufal, 49. Olayinka - 66. Schranz z pen. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Horák. ŽK: Ostojič, Douděra (oba Dukla). Diváci: 11.108.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Zelený - T. Souček - Stoch, Baluta (86. Frydrych), Hušbauer (69. Sýkora), Olayinka - Matoušek (63. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Ďurica, D. Souček - Bilovský, Bezpalec, Doumbia (63. Douděra), Tetour, Podaný (46. Bezdička) - Schranz (76. Djuranovič). Trenér: Skuhravý.

Tabulka:

1. Slavia 13 11 0 2 32:8 33 2. Plzeň 13 10 1 2 20:12 31 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 13 8 2 3 23:9 26 5. Zlín 13 7 3 3 19:10 24 6. Jablonec 13 7 2 4 24:11 23 7. Liberec 13 4 5 4 13:13 17 8. Mladá Boleslav 13 5 2 6 28:29 17 9. Bohemians Praha 1905 13 4 4 5 13:17 16 10. Příbram 13 4 2 7 18:33 14 11. Opava 13 4 1 8 16:20 13 12. Olomouc 13 4 1 8 14:24 13 13. Teplice 13 3 3 7 14:21 12 14. Karviná 13 3 2 8 17:25 11 15. Dukla 13 3 1 9 11:25 10 16. Slovácko 13 3 0 10 12:28 9