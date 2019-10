Slavia před zápasem s Dortmundem uctí památku zesnulého Gotta

Praha - Fotbalová Slavia Praha uctí před večerním domácím zápasem 2. kola skupiny Ligy mistrů s Dortmundem památku zesnulého Karla Gotta, který v úterý zemřel ve věku 80 let. Po rozcvičce týmů zazní na stadionu v Edenu zpěvákovy hity a má také proběhnout minuta potlesku.

Slavia o tom informovala na sociální síti twitter. Minuta ticha přímo před výkopem zápasu nešla u Evropské fotbalové unie UEFA, pod kterou režim utkání Ligy mistrů spadá, narychlo vyjednat.

Gott měl ke Slavii blízko. "Den si již nejde užít. Můžeme jen bojovat a zkusit vyhrát na Vaši počest. Čest Vaší památce, Mistře!" uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Celé Česko dnes zastihla smutná zpráva, ve věku 80 let zemřel nejslavnější český zpěvák Karel Gott. Člověk, který měl kromě hudby blízko i ke sportu, sám působil jako fotbalový brankář. Mistře, odpočívejte v pokoji," doplnil slávistický klub.

Zpráva o Gottově úmrtí zasáhla i soupeře z Dortmundu, pro který česká legenda v roce 1996 nazpívala klubovou hymnu Borussie ve stylu slavného hitu Včelka Mája. "Odpočívej v pokoji, Karle Gotte," uvedla Borussia na sociální síti.

Zápas v Edenu začne v 18:55, rozcvička obou týmů by měla skončit přibližně čtvrt hodiny před výkopem. Slavia na úvod skupiny před dvěma týdny překvapivě remizovala v Miláně s Interem 1:1 a proti Borussii se pokusí o další nečekaný výsledek.

Gott zemřel po těžké nemoci. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.

Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb a je rekordmanem v počtu ocenění Zlatý a Český slavík.

Slavia hostí v Edenu Borussii Dortmund

Fotbalisté Slavie odehrají ve středu proti Dortmundu druhý z šesti zápasů základní skupiny Ligy mistrů. Před dvěma týdny Pražané nečekaně remizovali v Miláně s Interem 1:1 a překvapit zkusí i doma proti Borussii. Zatímco český šampion drží 24 soutěžních duelů neporazitelnost, německý vicemistr třikrát za sebou jen remizoval.

Slavia, která je posledním českým zástupcem v pohárové sezoně, v Miláně sahala po třech bodech a vyrovnávací gól inkasovala až v nastavení. Také Dortmund měl na úvod skupině blíže k vítězství, ale doma proti Barceloně neproměnil penaltu a remizoval bez branek. Ze skupiny postoupí do další fáze první dva týmy, třetí celek přejde do jarní části Evropské ligy.

"Když jsem viděl Dortmund v zápasech, nevím, jestli je nějaká vhodná doba s nimi hrát. Teď remizují, ale jsou to ještě větší paliči než my. Viděl jsem zápas s Barcelonou a pro mě je neuvěřitelné, že neproměnili asi osm gólových šancí včetně penalty. To je teď provází v těch zápasech," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Uvidíme, ale myslím, že pro nás to bude nejhorší soupeř z těch tří a to tím stylem hry. Až budeme hrát na Nou Campu, třeba změním názor. Ale bude to hodně náročné. Někdo mi v kabině říkal, že koukal na Dortmund a že hrají podobně jako my, jen asi v pětkrát větší kvalitě," poznamenal Trpišovský s úsměvem.

Zatímco Slavia hraje skupinu Ligy mistrů podruhé v historii a po 12 letech, Dortmund patří ke stabilním účastníkům vyřazovací fáze. V roce 1997 soutěž vyhrál a v sezoně 2012/13 došel do finále. Borussii tehdy vedl nynější kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, který je pro Trpišovského vzorem.

"Hodně jsem Dortmund sledoval, mám ho rád. Je to sympatický klub. Pro mě je to skvělý tým. Myslím, že to bude úplně jiný zápas než v Miláně, který má zase jiné kvality. Hráči Dortmundu jsou hrozně rychlí, kvalitní a techničtí, výborní fotbalisté. Za sebe říkám, že to bude strašně náročné. Nevím, jestli je úplně výhoda hrát s nimi doma, mají fantastický přechod nahoru. Ale těšíme se na to," dodal Trpišovský.

Slávisté v sobotu udolali 1:0 Mladou Boleslav, která v nastavení neproměnila penaltu, a dál vedou ligu o tři body před Plzní. K ideálu měl ale jejich výkon v druhém poločase daleko. "Jestli takhle budeme hrát proti Dortmundu, ani nechci domýšlet, jak to dopadne. Ti nás z těch brejků tak vycvičí, že budeme koukat," řekl slávistický bek Vladimír Coufal.

Dortmund o víkendu jen remizoval s Brémami 2:2 a v bundeslize je až osmý, byť na vedoucí Bayern Mnichov ztrácí jen tři body. Borussia v zápase kvůli zranění postrádala jednu z opor stopera Matse Hummelse, který by ale proti Slavii už měl nastoupit. K dalším hvězdám patří kapitán Marco Reus, Mario Götze či Axel Witsel.

Dortmund v součtu s Pohárem Intertoto na české půdě v pěti zápasech ještě neinkasoval a tuzemské kluby naopak neporazily německého soupeře posledních 11 utkání. Borussia se i tak má před Slavií na pozoru.

"Úvodní remíza 0:0 s Barcelonou je pozitivní, hlavně výkon, na který chceme navázat. Musíme si ale dát pozor. Všichni víme, že Slavia došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde vypadla s Chelsea," upozornil švýcarský kouč Borussie Lucien Favre.

Zápas ve vyprodaném Edenu začne ve středu v 18:55.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Borussia Dortmund: -------- Výkop: středa 2. října, 18:55. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ČR (Československo) - Německo 79 23-17-39 80:129. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - RH Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/74 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, na pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, na pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 37 12-10-15 29:48 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 167 61-45-61 196:199 Dortmund v Evropě: LM/PMEZ 137 64-28-45 233:172 EL/UEFA 91 48-17-26 144:91 PVP 15 9-3-3 32:15 Superpohár UEFA 2 0-1-1 1:3 Celkem 245 121-49-75 410:281 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Hovorka, Bořil - Souček, Ševčík - Masopust, Stanciu, Olayinka - Tecl. Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimí - Delaney (Dahoud), Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Götze. Absence: Traoré, Takács (oba zranění), Kúdela, Hovorka (oba nejistý start) - Alcácer, Schulz, Unbehaun (všichni zranění), Oelschlägel (nejistý start). Zajímavosti: - Dortmund včetně Poháru Intertoto prohrál jediný z 10 zápasů s českými nebo československými týmy (v roce 1964 s Duklou) - Dortmund na české půdě v soutěžním zápase ještě neinkasoval - Slavia v posledních 4 zápasech s německými soupeři neskórovala - české kluby nevyhrály v pohárech nad německými soupeři 11x za sebou - Slavia v 1. kole skupiny remizovala v Miláně s Interem 1:1, Dortmund hrál bez branek s Barcelonou - Slavia hraje skupinu Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé od roku 2007, kdy skončila třetí a přešla do jarní části Poháru UEFA - Slavia ve 4. předkole vyřadila Kluž po výhrách 1:0 venku i doma, Dortmund prošel do skupiny přímo - Slavia drží od dubna neporazitelnost 24 soutěžních zápasů - Slavia v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské ligy - Slavia je posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně - Slavia v posledních 6 zápasech skupiny Ligy mistrů nevyhrála - Slavia doma prohrála jediný posledních 8 zápasů v evropských pohárech - Dortmund v roce 1997 Ligu mistrů vyhrál, v sezoně 2012/13 byl ve finále - Dortmund v posledních 3 soutěžních zápasech remizoval - Dortmund v posledních 3 zápasech evropských pohárů neskóroval - Dortmund vyhrál jen 2 z posledních 12 venkovních zápasů v evropských pohárech - Dortmund 8x vyhrál německou ligu (naposledy v roce 2012), v minulé sezoně skončil na 2. místě - za Dortmund hrávali Češi Rosický, Koller a Berger - Slavia v generálce porazila M. Boleslav 1:0, Dortmund remizoval 2:2 s Brémam