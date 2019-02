Nyon (Švýcarsko) - Postup fotbalistů Slavie do osmifinále Evropské ligy po výhře 4:1 v Genku zajistil českým klubům posun na 13. místo žebříčku národních koeficientů UEFA. Navíc už jisté mají umístění v první patnáctce, které znamená i pro sezonu 2020/21 pět týmů v pohárech a dva zástupce v Lize mistrů.

V průběhu podzimu přitom hrozilo, že český fotbal bude mít za dva roky jen čtyři zástupce v pohárech, od prosince se ale situace zcela otočila. Nejprve se české kluby vyšvihly před Švýcarsko a Dánsko a nyní i před Řecko. Už nemohou skončit hůř než na čtrnáctém místě. Ještě se před ně v případě velkého úspěchu Dinama Záhřeb, přemožitele Plzně, může dostat Chorvatsko. Ztrácí ale celý jeden bod. Dinamo by tak muselo uhrát v další fázi o dvě výhry a jednu remízu více než Slavia.

"Je to rozhodně dobré pro celý český fotbal. Přitáhne to mnohem víc fanoušků a i ostatní týmy v Evropě se dozví o českých klubech a české lize. A pokud i nějací hráči ze zahraničí přijdou do české ligy, mohlo by to zvednout kvalitu," řekl záložník Slavie Alex Král, který přispěl k důležitému vítězství Slavie.

I bez něj by ale český fotbal byl v patnáctce, neboť Curych jako poslední švýcarský zástupce vypadl s Neapolí po prohrách 1:3 a 0:2 a nevylepšil své zemi koeficient. Výhra Slavie přispěla hlavně k posunu před Řecko, jehož poslední zástupce Olympiakos vypadl s Dynamem Kyjev.

Česko má stále výraznou ztrátu 6,75 bodu na desátou příčku Turecka, která jako poslední zaručuje přímou účast v Lize mistrů. A téměř tři body na Rakousko na jedenáctém místě. To také teoreticky může přinést přímý postup do Ligy mistrů, jak se to stalo Plzni v této sezoně. Na vylepšení umístění by Slavia mohla pomýšlet jen v případě postupu do finále.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2020/21):

Pořadí Země 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Celkem 1. Španělsko 20,214 23,928 20,142 19,714 16,000 99,998 2. Anglie 13,571 14,250 14,928 20,071 14,357 77,177 3. Itálie 19,000 11,500 14,250 17,333 11,500 73,583 4. Německo 15,857 16,428 14,571 9,857 13,928 70,641 5. Francie 10,916 11,083 14,416 11,500 10,250 58,165 6. Rusko 9,666 11,500 9,200 12,600 7,416 50,382 7. Portugalsko 9,083 10,500 8,083 9,666 9,300 46,632 8. Belgie 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900 9. Ukrajina 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 38,900 10. Turecko 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 34,600 11. Rakousko 4,125 3,800 7,375 9,750 5,800 30,850 12. Nizozemsko 6,083 5,750 9,100 2,900 6,800 30,633 13. ČR 3,875 7,300 5,500 5,500 5,700 27,875 14. Řecko 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 27,600 15. Dánsko 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 27,025 16. Švýcarsko 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 26,900 17. Chorvatsko 6,875 4,500 5,125 5,125 5,250 26,875 18. Kypr 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,925 19. Srbsko 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 22,250 20. Skotsko 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 22,125

České koeficienty v jednotlivých sezonách:

2018/19 - 5,700

2017/18 - 5,500

2016/17 - 5,500

2015/16 - 7,300

2014/15 - 3,875

2013/14 - 8,000

2012/13 - 8,500

2011/12 - 5,250

2010/11 - 3,500

2009/10 - 4,100

2008/09 - 2,375

2007/08 - 5,125

2006/07 - 5,750

2005/06 - 4,625

2004/05 - 2,875

2003/04 - 7,375

2002/03 - 6,200

2001/02 - 5,500

2000/01 - 6,000

1999/00 - 8,000

1998/99 - 2,250

1997/98 - 6,500

1996/97 - 4,666

1995/96 - 12,000

1994/95 - 4,000

1993/94 - 1,000