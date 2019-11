Slavia porazila v lize Baník 4:0 a oplatila mu porážku z poháru

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v 15. ligovém kole nad Ostravou 4:0 a oplatili Baníku středeční prohru 0:2 a vyřazení z domácího poháru. Úvodní dva góly Pražanů vstřelil Tomáš Souček, který poté neproměnil penaltu. V přesilovce po vyloučení hostujícího Milana Jiráska z 61. minuty přidali další branky Stanislav Tecl a Petr Ševčík. Stejným výsledkem zdolala Slavia Slezany i v posledním domácím duelu v březnu.

Vršovický obhájce titulu protáhl ligovou neporazitelnost na 21 zápasů a vede neúplnou tabulku o 12 bodů před Plzní, která hraje v pondělí. Slávisté se zároveň vítězně naladili na úterní duel Ligy mistrů v Barceloně. Ostrava venku v lize prohrála popáté za sebou a je šestá.

Za Slavii poprvé nastoupil Takács, který vytvořil novou stoperskou dvojici s Frydrychem. Kúdela zůstal jen na lavičce a Hovorka je od minulého kola dlouhodobě zraněný. Baník udělal jedinou změnu oproti středečnímu pohárovému duelu, když v brance Laštůvku nahradil Budinský.

Červenobílí, kteří si před utkáním připomněli 127. výročí od založení klubu, se proti pětičlenné hostující obraně dlouho nemohli prosadit a na vyložené šance čekali až do závěru poločasu.

Ve 43. minutě hosté neodvrátili míč, Ševčík poslal přízemní centr za malé vápno a Souček z první překonal Budinského. Poté udělal ostravský gólman chybu při rozehrávce, ale Ševčík ji nevyužil.

Po pauze slávisté výrazně přidali a vytvořili si tlak. Olayinkův gól ještě kvůli ofsajdu neplatil, ale v 52. minutě už domácí zvýšili. Po Olayinkově tečované centru doklepl míč do sítě hlavou Souček a ve druhém domácím ligovém duelu po sobě dal dva góly. Reprezentační záložník potvrdil, že se mu proti Baníku daří, svůj jediný hattrick v nejvyšší soutěži dal právě proti Ostravě.

Na tři branky proti Slezanům útočil i dnes poté, co po Jiráskově zákroku na Tecla nařídil sudí Klíma penaltu a hostujícího záložníka navíc vyloučil. Souček však z penalty trefil jen Budinského a hattrick si nepřipsal.

Nepovedlo se mu to ani v 68. minutě, kdy Budinský jeho technickou střelu vytáhl. Z dorážky se však už prosadil Tecl a zvýšil na 3:0. Snížit mohl z brejku Reiter, ale jeho ránu zblokovala obranu. Jinak Slezané v oslabení už nestíhali a v 77. minutě inkasovali počtvrté, když nadvakrát dostal míč do sítě Ševčík.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Musím pochválit Baník, že v tom dvojzápase nám to hrozně znepříjemnil. Ukázal, že je každý rok silnější a silnější. Hlavně v prvním poločase byl všude čas, my jsme neměli moc místa na hřišti. Byl to spíš takový boj. Až po gólu, který jsme dali na 1:0, jsme se dostali k naší vlastní hře. Druhý poločas byl od nás takový tajfun, dostali jsme se do provozní teploty. V druhém poločase jsme hráli nejlíp v tom dvojzápase. Vyhráli jsme 4:0, nedostali jsme gól a kromě úniku Reitera jsme je ani do šancí nepustili. Dali jsme čtyři góly, spoustu jsme toho ještě zahodili včetně penalty. Výsledek je jednoznačný, ale vedla k němu hodně těžká cesta. Potřebovali jsme potvrdit body z Plzně a trošku odčinit výkon z poháru ze středy. To se povedlo, výkon byl podstatně lepší. To zklamání z toho, že jsme z poháru venku, ale ve mně bude dlouho."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Jeli jsme sem s tím, že zkusíme stejnou taktiku jako doma. Vycházelo nám to v první půli, která byla z naší strany takticky dobrá. Dokázali jsme eliminovat domácí. Škoda té otevřené situace, kdy to Souček dohrál do gólu. Po druhé brance Součka už bylo utkání jasné a dovršilo to vyloučení Jiráska. Pak byla otázka, kolik toho přežijeme. Slavia umí hrát v poli deset na deset a tím spíš, když hraje deset na devět. Za domácí nastoupila oproti poháru spousta nových hráčů, hlavně Souček, který je výjimečný hráč. Umí nejen hrát v prostoru defenzivní šestky, ale umí hlavně střílet branky. Souček byl klíč ke všemu. Slavia má široký kádr a toho využila. Postupně dominovala víc a víc."

Slavia Praha - Baník Ostrava 4:0 (1:0)

Branky: 43. a 52. Souček, 68. Tecl, 77. Ševčík. Rozhodčí: Klíma - Šimáček, Ratajová - Ardeleanu (video). ŽK: Bořil, Coufal, Stanciu, Takács - Jirásek, Fillo, Diop, Fleišman. ČK: 61. Jirásek. Diváci: 18.297.

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Takács, Bořil - Souček (78. Hilál) - Ševčík, Stanciu (69. Traoré), Hušbauer, Olayinka (73. Van Buren) - Tecl. Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter (76. Holzer), Jirásek, Hrubý (46. Smola), Kuzmanovič (60. Granečný) - Diop. Trenér: Páník.