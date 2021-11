Slavia porazila Teplice 3:0 a v čele ligy drží tříbodový náskok

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 16. kole nad Teplicemi 3:0 a v čele tabulky si udržují tříbodový náskok. Obhájce titulu rozhodl utkání s posledním celkem soutěže už v úvodním dějství, kdy se trefili Nicolae Stanciu a Jan Kuchta. V 59. minutě byl vyloučen hostující Lukáš Mareček a šest minut před koncem využil přesilovku Švéd Aiham Ousou.

Slavia vyhrála podesáté z posledních 11 vzájemných ligových duelů. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili popáté za sebou a pokaždé bez inkasované branky. Naopak Teplice prohrály i sedmý ligový zápas pod trenérem Jiřím Jarošíkem a zůstávají poslední.

Pražané nastoupili s třemi změnami v základní sestavě oproti čtvrteční remíze 2:2 s Feyenoordem Rotterdam v Evropské konferenční lize. V srpnu 2013 utrpěla Slavia doma s Teplicemi nejvyšší debakl v samostatné ligové historii (0:7), tentokrát ale vstupovala do utkání, které po zpřísnění vládních opatření proti koronaviru smělo sledovat maximálně tisíc diváků, v roli obrovského favorita.

Domácí od začátku pevně drželi otěže zápasu. V páté minutě postupoval sám na branku Kuchta, udělal však příliš dlouhou kličku Grigarovi a teplický gólman stihl zasáhnout. Po necelé čtvrthodině hry si oba hráči souboj zopakovali a znovu hned nadvakrát uspěl hostující brankář.

V 16. minutě už favorit vedl. Stanciu z přímého kopu kousek za vápnem překvapil Grigara a zakroutil míč k bližší tyči. Rumunský záložník zaznamenal druhý gól v ligové sezoně.

Pražané pak trochu ubrali na tempu a zvýšili až tři minuty před pauzou. Na Masopustův centr z pravé strany si naskočil Kuchta a hlavičkou vysokým obloukem dostal míč přes překvapeného Grigara do sítě. Reprezentační útočník skóroval poosmé v ligové ročníku a ztrácí už jen jednu branku na lídra střelecké tabulky Beauguela z Plzně.

V 58. minutě Mareček ostrým zákrokem trefil domácího Olayinku. Sudí Machálek mu nejprve udělil žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru ale verdikt přehodnotil a teplického středopolaře vyloučil.

Ousou v 73. minutě v obrovské šanci trefil jen Grigara a z následné dorážky z několika kroků napálil střídající Lingr jen brankovou konstrukci. Chvíli nato Plavšičovu střelu za již překonaným gólmanem odvrátil jeden z obránců.

V 84. minutě už slávisté přidali třetí gól. Na Plavšičův centr si naběhl Ousou a dal svou první branku po letním příchodu do Edenu. Pak ještě Krmenčíka vychytal Grigar, ale Pražany to mrzet nemuselo. Od srpna 2018 doma v lize bodovali už v 58 zápasech po sobě.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Věděli jsme, že Teplicím tyhle zápasy vyhovují, odehrály velmi dobré utkání na Spartě, s Plzní. Nechtěli jsme nic podcenit. Myslím, že jsme do zápasu velmi dobře vstoupili. Chtěli jsme dát brzo gól, měli jsme dobrý pohyb, vytvořili jsme si šance. Za prvních 15 minut jsme byli dvakrát nebo třikrát sami před gólmanem, bohužel jsme to neproměnili. Pak dal Nico (Stanciu) krásný gól z trestňáku. První půle byla z naší strany velmi dobrá a měli jsme dát více než dva góly. V druhém poločase šla postupně kvalita zápasu i našeho výkonu dolů. Vytvořili jsme si dost šancí, ale až neuvěřitelně jsme je zahazovali. Jsme rádi, že jsme to zvládli bez komplikace, ale průběh zápasu si zasluhoval více gólů než tři."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Věděli jsme, že budeme hrát více času bez míče. Hlavně v první půli mi vadilo, že jsme byli všude druzí, nedůrazní. Věděli jsme, že budeme bránit a spoléhat na rychlé brejky, které ale ani nepřišly. Vadil mi přístup, neběhali jsme, bylo tam malé nasazení. Už když jsme hráli v jedenácti, převaha Slavie byla velká, v deseti pak byla obrovská. Slavia zaslouženě vyhrála a myslím, že k nám je výsledek ještě hodně milostivý. Byl to z naší strany asi nejhorší výkon, co se týče hry dopředu, na míči, přechodu do útoku. Vážím si toho, že jsem vůbec dostal šanci naskočit do ligového kolotoče. Dělám maximum, moc mě mrzí, že se to neodráží na výsledcích. Počítal jsem, že to bude náročné, možná ne až tolik. Doufám, že se to změní, nebudou jen porážky a v Teplicích se taky nad námi rozsvítí sluníčko."