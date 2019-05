Slavia porazila Spartu 2:1 a prožila vítězné oslavy titulu

Praha - Fotbalisté Slavie v závěrečném kole pětizápasové nadstavby první ligy porazili v pražském derby Spartu 2:1 a prožili vítěznou oslavu titulu, který si zajistili před týdnem v Ostravě. Domácí poslal v Edenu v úvodu do vedení Tomáš Souček, v 21. minutě srovnal z penalty Guélor Kanga, ale brzy po pauze rozhodl Alexandru Baluta. Po utkání červenobílí převzali pohár pro šampiona.

Slavia se Spartou neprohrála osmé soutěžní derby po sobě a podtrhla jednu z nejlepších sezon ve své historii. Červenobílí ve středu obhájili triumf v domácím poháru a po 77 letech získali double. Sparta na třetím místě tabulky zakončila sezonu s propastnou ztrátou 17 bodů na Slavii.

Zatímco Sparta nasadila nejsilnější sestavu, za Slavii nastoupilo několik hráčů, kteří patří mezi náhradníky. V brance dostal podruhé v ligové sezoně šanci Kovář, v útoku pak Baluta, zatímco Škoda s Hušbauerem nebyli ani mezi náhradníky. Letenští fanoušci kvůli špatným výsledkům zápas bojkotovali a v hostujícím sektoru bylo jen okolo deseti lidí.

Slavia se Spartou si zahrály v této sezoně už čtvrtý soutěžní zápas a červenobílí začali podobně jako v nedávném vítězném semifinále (3:0) domácího poháru aktivněji.

Letenští jako kdyby byli nepoučitelní a stejně jako v minulých derby neuhlídali Součka. Reprezentační záložník si v sedmé minutě naskočil na roh a hlavou otevřel skóre. Souček skóroval ve čtvrtém derby po sobě.

Hostům se v úvodu nedařilo, přesto poměrně rychle srovnali. Rozhodčí Berka nařídil po zákroku brankáře Kováře na Tetteha penaltu a Kanga v 21. minutě nezaváhal. Zraněného Tetteha pak vystřídal Plavšič.

Slávisté si mohli vzít ještě do pauzy vedení zpět. Další Součkovu hlavičku ale vyrazil gólman Heča a v 35. minutě Olayinka z malého vápna přestřelil odkrytou branku.

Po přestávce hostující Radakovič při obranném zákroku se štěstím srazil míč do Hečových rukavic, ale v 50. minutě už se domácí prosadili. Ševčík našel přihrávkou napříč středem pole nabíhajícího Coufala, který poslal balon z první před branku, kde jej doklepl do sítě Baluta. Rumunský ofenzivní hráč v lize skóroval poprvé od října.

Vzápětí mohl zvýšit Masopust, Spartu ale podržel Heča. Chvíli nato pálil těsně vedle Baluta. Slávisté kontrolovali průběh a trenér Trpišovský si dovolil v závěru nasadit po dlouhém zranění uzdravené Hromadu s Teclem. Minutu před koncem uchránil domácím výhru Kovář, který na brankové čáře vychytal Štetinu.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Líp už to asi vyjít nemohlo. Skvělý scénář, výborná až grandiózní sezona. Ještě jsme v posledním kole doma porazili Spartu. Apelovali jsme na to hodně v kabině, že nám v téhle sezoně ještě chybělo vítězství v ligovém derby. Jsem rád, že jsme i tuhle metu (po dvou předchozích remízách) zvládli. Vyhráli jsme vše, co se dalo. Slavia na to čekala hrozně dlouho, jsme rádi, že jsme jí to mohli dát. Postoupit do Ligy mistrů bude na příští sezonu jeden z našich obrovských cílů."

Michal Horňák (trenér Sparty): "Rozhodly začátku poločasů, které jsme nezachytili. V první půlce jsme dostali opět naivně gól ze standardní situace, už poněkolikáté tady. Řekl bych, že to byl identický gól jako v minulém zápase. Na Součka jsme vystřídali snad už tři hráče při těch standardkách a ani jednou jsme ho nepokryli. Samozřejmě je to nadstandardní hráč, má výšku, dokáže si najít prostor. Nebyli jsme natolik důrazní, abychom ho pokryli. Ve druhé půli jsme bohužel nepokryli hráče na pravé straně. Tuším, že tam byla ztráta míče, přenesení hry na druhou stranu a nepokrytý hráč. Samozřejmě třetí místo není umístění, na kterém by Sparta chtěla být. Musíme se zvednout, posílit kádr, hrát s trochu jiným entuziasmem, nadšením a jinou kvalitou, než to bylo tento rok."

Slavia Praha - Sparta Praha 2:1 (1:1)

Branky: 7. Souček, 50. Baluta - 21. Kanga z pen. Rozhodčí: Berka - Kubr, Flimmel - Adam (video). ŽK: Baluta, Souček, Stoch - Kanga, Plavšič. Diváci: 17.000.

Slavia: Kovář - Coufal, Kúdela, Deli, Zelený - Souček, Král - Masopust (81. Hromada), Ševčík, Olaiynka (87. Tecl) - Baluta (62. Stoch). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Heča - Zahustel, Štetina, Radakovič, Hanousek - Hložek, Kanga, Hašek (77. Karlsson), Frýdek, Čivič (46. Sáček) - Tetteh (25. Plavšič). Trenér: Horňák.