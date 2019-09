Slavia porazila Slovácko 3:0 a vede fotbalovou ligu o šest bodů

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v 9. kole první ligy nad Slováckem 3:0. Obhájce titulu udržel neporazitelnost v sezoně a pojistil si první místo v tabulce. Druhá Plzeň ztrácí šest bodů, ale má k dobru pondělní dohrávku. Pražané rozhodli už v první půli, kdy se trefili Josef Hušbauer a Vladimír Coufal. V 78. minutě si premiérovou trefu v červenobílém dresu připsala nedávná posila Lukáš Provod.

Slávisté porazili v lize Slovácko poosmé z posledních devíti duelů a vítězně se naladili na úterní úvodní zápas skupiny Ligy mistrů na půdě Interu Milán. Slovácko nenavázalo na překvapivé venkovní výhry z úvodu sezony na Spartě a v Plzni a z posledních tří kol získalo jediný bod.

V základní sestavě Slavie teprve podruhé v sezoně scházel záložník Souček a po reprezentační přestávce chyběli také Masopust a Bořil. Naopak obnovenou soutěžní premiéru v červenobílém dresu si připsala jedna z nových posil Hora.

Pražané od začátku dominovali a vytvářeli si šance. V šesté minutě vytáhl Škodovu hlavičku hostující brankář Porcal, který překvapivě dostal přednost před Trmalem a připsal si premiérový ligový start.

Slávisté neuspěli ani z následné dorážky a poté hlavičkoval těsně mimo Hovorka. V 19. minutě už domácí vedli. Po Coufalově autu si Hušbauer se štěstím narazil míč o dva hostující hráče, dostal se až před Porcala a dloubákem otevřel skóre. Připsal si čtvrtý gól v ligové sezoně.

Po půlhodině favorit zvýšil. Porcal vyrazil Zeleného střelu do strany a dobíhající Coufal z úhlu trefil odkrytou branku. Slávisté pokračovali v tlaku. Hora hlavičkoval těsně vedle, v 37. minutě Škoda zamířil do tyče a Stanciu pro změnu pálil do břevna.

I po pauze se hrálo hlavně na polovině Slovácka. V 50. minutě Olayinka obstřelem minul a za chvíli Porcal vyrazil hlavičku Zeleného. V 65. minutě se do dobré šance dostával hostující Petržela, ale míč si ukopl.

Na druhé straně vychytal střídajícího Tecla Porcal, ale v 78. minutě už slávisté zvýšili. Střídající Provod zpoza vápna zamířil přesně k tyči a dal první soutěžní gól v červenobílém dresu.

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Branky: 19. Hušbauer, 30. Coufal, 78. Provod. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž - Královec (video). ŽK: Hovorka - Petržela, Hofmann, Reinberk. Diváci: 13.789.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený - Traoré - Hora, Stanciu (79. Van Buren), Hušbauer, Olayinka (69. Provod) - Škoda (75. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Porcal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko (57. Divíšek) - Havlík, Daníček - Petržela (76. Hellebrand), Sadílek, Kalabiška (71. Šašinka) - Zajíc. Trenér: Svědík.