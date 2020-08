Slavia porazila Příbram 3:0, trefil se i brankář Kolář

Praha - Fotbalisté mistrovské Slavie vyhráli ve 2. kole první ligy nad Příbramí 3:0. Pražané navázali na úvodní vítězství 6:0 z Českých Budějovic a bez ztráty bodu vedou neúplnou tabulku. Červenobílí porazili Příbram v lize podeváté za sebou díky gólům Lukáše Provoda, kapitána Jana Bořila a brankáře Ondřeje Koláře, který v nastaveném čase proměnil penaltu. Příbram po úvodní porážce doma s Teplicemi 1:3 dál zůstává bez bodu.

Favorit se po úvodním náporu dostal do vedení už ve třetí minutě, kdy po Ševčíkově rohu hlavičkoval Hovorka a u pravé tyče balon usměrnil do branky Provod. Pražané soupeře, který končil minulý ročník v nedohrané nadstavbové skupině o záchranu na posledním místě, nadále jasně přehrávali.

V 18. minutě se Slavia dočkala zvýšení náskoku. Po Coufalově centru z pravé strany hlavičkoval Bořil a balon ještě tečoval do vlastní branky Kingue. Po necelé půlhodině hry měli hosté ojedinělý náznak šance. Pilík vysunul Rezka, ale ten zamířil z pozice za šestnáctkou hodně nepřesně.

Další příležitost Slavie se rýsovala Masopustovi, ale defenziva Příbrami stihla zareagovat. Ve 39. minutě měli hosté štěstí, když Masopust našel Bořila, jehož zakončení z malého vápna skončilo na levé tyči Melicharovy branky.

V podobném duchu se nesl i druhý poločas. Nejdříve měl možnost po přihrávce Traorého Masopust, ale přestřelil. V 72. minutě si příbramský brankář poradil s šancí střídajícího Olayinky. Vzápětí neuspěl v závaru Bořil a neujaly se ani pokusy Olayinky i dalšího novice na hřišti Musy. Stejný hráč se neprosadil ani o chvíli později a napodobil ho také Holeš.

Slávisté se přesto ještě třetí branky dočkali. Po faulu na Provoda ve vápně se netradičně přihlásil o exekuci pokutového kopu gólman Kolář. Vedl si zkušeně, Melichara poslal ve čtvrté minutě nastavení na opačnou stranu a vedle čistého konta oslavil ve 110. ligovém zápase v kariéře svou premiérovou branku.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Hodně jsme se o té aktivitě v úvodu bavili. Dali jsme dva rychlé góly a prvních 20 minut jsme hráli výborně. Bohužel pak se naše hra hrozně zpomalila, hráli jsme i nepřesně a rozdrobilo se to ve spoustě faulů. První poločas jsme dohráli na můj vkus hodně špatně. Do druhého poločasu jsme vstoupili už aktivněji, vytvořili jsme si větší tlak a dostali jsme hodně míčů do pokutového území, ale šance jsme neproměnili. Celkově jsme se nepřiblížili výkonu ze začátku. S Ondrou (Kolářem) jsme byli domluvení už déle, byl to jeho velký sen dát v lize gól a ještě ideálně doma před tribunou sever."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Dostali jsme rychlý gól, který jednoznačně určil to, že se budeme bát, abychom tu nedostali šest gólů jako třeba Budějovice. Slavia byla jednoznačně lepší, to je jasné. Měla spoustu příležitostí. Jsem rád, že i my jsme si vytvořili dvě takové celkem solidní šance v první půli. Ta druhá už byla jen na jednu bránu. My ale v současnosti na víc nemáme, byl to pro nás test. Hráči si ukázali, že pokud budou zodpovědní sami k sobě a týmu, jsme schopni zápasy odehrát líp, než jsme to zvládli s Teplicemi. Jedeme dál."

Slavia Praha - 1. FK Příbram 3:0 (2:0)

Branky: 3. Provod, 18. Bořil, 90.+4 Kolář z pen. Rozhodčí: Ginzel - Koval, Šimáček - Lerch (video). ŽK: Kúdela - Soldát, Pilík, Kingue. Diváci: 4869 (limit 5102 osob na stadionu).

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Traoré (82. Malinský) - Masopust (62. Olayinka), Stanciu (79. Holeš), Ševčík (79. Oscar), Provod - Tecl (62. Musa). Trenér: Trpišovský.

Příbram: Melichar - Nový (83. Boakye), Tregler, Kingue, Cmiljanovič - Vais (61. Svoboda), Pilík, Soldát (69. Pinc), Petrák (61. Hájek), Vávra (61. Antwi) - Rezek. Trenér: Čuhel.