Slavia porazila Plzeň 3:1 a vede fotbalovou ligu už o pět bodů

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v druhém kole nadstavby první ligy v přímém souboji o titul Plzeň třemi góly v posledních deseti minutách 3:1. Pražané zvýšili svůj náskok na druhou Viktorii na pět bodů a přiblížili se k mistrovskému primátu. Červenobílým stačí ve zbylých třech zápasech soutěže uhrát bez ohledu na výsledky Západočechů aspoň čtyři body.

V Edenu se dlouho hrál opatrný zápas. V 64. minutě měla blízko k vedení Plzeň, ale střídající Jan Kovařík trefil jen tyč. V 81. minutě otevřel skóre domácí Lukáš Masopust, v 87. minutě zvýšil z penalty Tomáš Souček a za další dvě minuty přidal třetí gól Ibrahim Traoré. V závěru už jen snížil Kovařík. Slavia v Edenu porazila Plzeň pošesté za sebou a pojedenácté po době se ve vzájemném ligovém duelu radoval domácí celek.

"Byl to velký boj, Plzeň nám to hodně ztížila. Rozhodnuto ještě určitě není. Jsme rádi, že to máme ve svých rukách, ale ještě nás čekají tři velmi těžké zápasy. Musíme udělat ještě minimálně dva kroky. Poslední krok bývá nejtěžší," řekl novinářům slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Pražané byli od úvodu mírně aktivnější a největší šance první půle si vytvořili už v úvodních deseti minutách. Nejprve se Olayinka probil až před brankáře Hrušku, ale v tísni trefil jen plzeňského gólmana. V 10. minutě po rohu hlavičkoval Deli jen do středu branky, kde stál Hruška.

Plzeň pečlivě bránila a snažila se chodit do brejků. Při jednom z nich Kopic ve 32. minutě nevyřešil správně přečíslení tří na dva, míč se odrazil k Hrošovskému, který z dálky o kousek minul.

Tři minuty po přestávce ztratil Kayamba po rohu před domácím vápnem míč, Pražané díky tomu vyrazil do brejku tři na jednoho, ale Olayinka před prázdnou brankou na Masopustovu střílenou přihrávku těsně nedosáhl.

V 64. minutě měli blízko k vedení hosté. Hrošovského centr z první poslal před branku Řezník a střídající Kovařík ve skluzu zblízka trefil tyč. Akce pokračovala a Beauguel na zadní tyči po centru v těžké pozici na dlouhou nohu přestřelil.

"Myslím si, že to byl klíčový moment utkání. Řešil jsem to celkem dobře, bohužel rozhodly centimetry v náš neprospěch," litoval Kovařík. "Jestli to byl zlom v boji o titul, to uvidíme, byl to zlom v tomhle zápase. V Liberci jsme při šanci Olayinky měli smůlu, dnes se to přitočilo k nám," řekl Trpišovský.

Kovaříkem nastřelená tyč možná rozhodla celý souboj o titul. Pražané byli s přibývajícími minutami viditelně nervózní, přesto se na startu 81. minuty dostali do vedení. Na dlouhý nákop od Ngadeu si naběhl Bořil, poslal balon z voleje před branku a Masopust odražený balon poslal k tyči.

"Takhle jsme už dali gól v Opavě a ještě někde. My to trénujeme. Dával jsem to naslepo, ale věděl jsem, že tam kluci budou. Zaplaťpánbůh, že mě tam nechali, já to dal před bránu a Maso to krásně uklidil. To nás uklidnilo a pak jsme dali další dva góly," řekl Bořil.

Plzeň se pak marně dožadovala penalty za stažení Brabce při přímém kopu. Naopak na opačné straně se pokutový kop pískal, když Limberský zahrál po centru rukou a neúspěšně reklamoval, že ho Škoda v souboji postrčil. Souček v 87. minutě nezaváhal a zvýšil.

Hosté ještě více otevřeli hru a po brejku přidal za další dvě minuty třetí gól zblízka střídající Traoré. V poslední minutě už jen povedenou ranou z dálky do horního rohu snížil Kovařík, ale na první prohře Viktorie po šesti kolech už nic nemohl změnit.

"Kdybychom dali my první gól, možná by to dopadlo úplně jinak. Ale na možná se nehraje," uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba. "Slavia udělala obrovský krok k titulu. Jestli je rozhodnuto? Já si to nemyslím. Hraje se ještě o devět bodů, ale samozřejmě Slavia má obrovský náskok na to, že se hrají už jen tři kola," dodal.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že jsme měli v zápase více šancí, územní převahu a výhru jsme si zasloužili. První poločas jsme měli pevně v rukách, až na finální fázi jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Ale bylo to 0:0. V druhém poločase jsme začali mít hrozně ztrát v útočné fázi, začalo se hrát nahoru dolů a Plzeň se dostala víc do hry. Za stavu 0:0 si Plzeň vytvořila gólovou šanci, naštěstí to skončilo na tyči. Jestli to byl zlom v boji o titul, to uvidíme, byl to zlom v tomhle zápase. V Liberci jsme při šanci Olayinky měli smůlu, dnes se to přitočilo k nám. Dnes nám hrozně pomohli střídající hráči. Víc jsme udrželi míč a dostali se do situací, ve kterých jsme silní, jako při první brance. Lukáš zachoval klid a šanci proměnil. Snažil jsem se před zápasem nečíst noviny, dnes jsem se dozvěděl, že jsme byli velkým favoritem. Ale to si nemyslím. Potkaly se dva týmy, které jsou hodně vyrovnané. Byl to velký boj, Plzeň nám to hodně ztížila. Rozhodnuto ještě určitě není. Jsme samozřejmě rádi, že to máme ve svých rukách, ale ještě nás čekají tři velmi těžké zápasy. Musíme udělat ještě minimálně dva kroky. Poslední krok bývá nejtěžší, já osobně si myslím, že to bude ještě hodně těžké."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Slavia udělala obrovský krok k titulu. Jestli je rozhodnuto? Já si to nemyslím. Hraje se ještě o devět bodů, ale samozřejmě Slavia má obrovský náskok na to, že se hrají už jen tři kola. Zápas odpovídal postavení týmů. Bylo vidět, že se potkala dvě mužstva, kterým hodně záleželo na výsledku. Čekalo se na chybu, nebo kdo dá první gól. To se nám nepodařilo. Do té doby to byl zápas bez vyložených šancí. Myslím, že do té branky jsme měli tři situace, kdy jsme mohli dát gól. Zaprvé tyčka, zadruhé bohužel poté Beauguel nedosáhl na ten balon. Pak jsme šli čtyři na dva, ztratili jsme balon a z brejku jsme dostali na gól 1:0. Slavia zahrála úžasně jednu situaci, kdy přenesla hru a z jedné to vrátila před branku. Takové situace v těchto zápasech rozhodují. My jsme v nich nebyli úspěšní. Kdybychom dali my první gól, možná by to dopadlo úplně jinak. Ale na možná se nehraje, Slavia prostě vyhrála 3:1."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 3:1 (0:0)

Branky: 81. Masopust, 87. Souček z pen., 89. Traoré - 90.+1 Kovařík. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Marek (video). ŽK: Kayamba, Procházka, Hořava, Řezník, Hejda (všichni Plzeň). Diváci: 18.327.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer (76. Traoré), Olayinka (69. Stoch) - Van Buren (64. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba (60. Kovařík), Hořava (83. Chorý), Kopic - Beauguel (78. Bakoš). Trenér: Vrba.