Praha - Fotbalisté pražské Slavie porazili v závěrečném šestém utkání skupiny Evropské ligy doma Petrohrad 2:0 a z druhého místa v tabulce postoupili do jarní vyřazovací fáze. Červenobílí rozhodli klíčové utkání s lídrem ruské ligy už v prvním poločase, kdy se v rozmezí devíti minut trefili Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch.

Pražané na třetí pokus poprvé prošli ze skupiny Evropské ligy. Vloni v závěrečném duelu v přímém souboji podlehli doma Astaně a neuspěli ani v sezoně 2009/10. Červenobílí si zahrají jarní část některého z evropských pohárů poprvé od ročníku 2007/08.

Soupeře určí lídrovi domácí nejvyšší soutěže pondělní los ve švýcarském Nyonu. V osudí bude i Plzeň. Dva zástupce v jarní části evropských pohárů bude mít český fotbal poprvé od sezony 2013/14.

Zatímco Slavia v posledním kole ještě bojovala o postup, Petrohrad už měl jistotu prvenství ve skupině a v Edenu nasadil řadu hráčů širšího kádru. Pražanům stačila k udržení druhého místa bez ohledu na výsledek souběžně hraného duelu Kodaň - Bordeaux remíza, ale červenobílí nenechali nic náhodě a rozhodli už v první půli.

Po vyrovnaném úvodu měl první velkou šanci Ngadeu, jehož hlavičku v šesté minutě po rohu vyrazil brankář Zenitu. Ve 32. minutě už Eden po povedené kombinační akci slavil. Olayinka se zbavil protihráče, našel nabíhajícího Hušbauera a jeho přízemní centr uklidil do sítě Zmrhal. Stejný hráč rozhodl v prvním utkání skupiny o domácí výhře 1:0 nad Bordeaux.

Za devět minut přidali slávisté pojistku. Coufal obloučkem vysunul Stocha, který si míč navedl na střed a technickou střelou zpoza vápna s pomocí tyče překonal Keržakova.

Kouč Zenitu Semak po přestávce dvakrát vystřídal a jeho svěřenci začali druhou půli trochu aktivněji, nebezpečnou střelu však zblokoval Kúdela. V 64. minutě mohl svou druhou branku přidat Stoch, jehož ránu z dálky zastavilo břevno.

V závěru ještě Zelený v dobré pozici nepropálil obranu, ale Pražany to mrzet nemuselo. Zenitu, vítězi Poháru UEFA z roku 2008, oplatili porážku 0:1 z prvního vzájemného duelu a zakončili skupinu s deseti body o bod právě za Petrohradem.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsem šťastný, že jsme to zvládli postupově. Ten výsledek je o to příjemnější, že jsme vyhráli 2:0. Myslím, že i zaslouženě po průběhu utkání. Jsem rád, že jsme to před plným stadionem dotáhli tam, kam jsme si všichni přáli. Cítil jsem z týmu celý týden obrovské odhodlání to zvládnout. Prvních 15 až 20 minut tam byla z naší strany trošku nervozita. Terén byl trochu složitější, navíc proti nám stál výborný soupeř a v momentě, kdy se dostal na balon, byla vidět velká kvalita. Pomohla nám aktivní hra a atmosféra na stadionu. O loňském roce jsme se nebavili. Bavili jsme se o tom, že máme mečbol, a záleží jen na nás, jestli ho proměníme. Jsem šťastný, že jsme za sebou nechali ve skupině takové kluby jako Bordeaux a Kodaň. Je to obrovský úspěch pro Slavii i pro celý český fotbal. Gratuluji také Plzni k postupu a Jablonci k výhře v Kyjevě. Pro český fotbal to byly skvělé dva dny."

Sergej Semak (trenér Petrohradu): "Vyhrál tým, který si to více zasloužil. Nedali jsme si pozor na organizaci hry. Dostali jsme laciný první a druhý gól, což hodně ovlivnilo zápas. Chyběla nám aktivita dopředu. Musím poděkovat našim fanouškům, že přijeli v takovém počtu. Bohužel jsme se jim nedokázali odvděčit. Nemůžu říct, že jsem zklamaný, vyhráli jsme skupinu, což je důležité. Máme radost, že jsme tak silnou skupinu dokázali vyhrát. Spíš mě štve koncovka podzimní části ruské ligy, kde jsme prohráli poslední dva zápasy."

Utkání 6. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Zenit Petrohrad 2:0 (2:0)

Branky: 32. Zmrhal, 41. Stoch. Rozhodčí: Dallas - Connor, Potter - Aitken, Anderson (všichni Skot.). ŽK: Škoda, Stoch - Nabiullin, Hernani. Diváci: 17.748.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (90. Baluta) - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Stoch (90. Frydrych), Olayinka - Škoda (85. Traoré). Trenér: Trpišovský.

Petrohrad: Keržakov - Mammana, Mevlja, Neto - Smolnikov, Marchisio, Kranevitter, Hernani, Nabiullin (46. Mak) - Zabolotnyj (46. Driussi), Šatov (73. Kuzjajev). Trenér: Semak.

FC Kodaň - Bordeaux 0:1 (0:0)

Branka: 73. Briand.

Konečná tabulka:

1. Zenit Petrohrad 6 3 2 1 6:5 11 2. Slavia Praha 6 3 1 2 4:3 10 3. Bordeaux 6 2 1 3 6:6 7 4. FC Kodaň 6 1 2 3 3:5 5