Slavia porazila nováčka z Hradce 4:1 a v lize neprohrála už 54 utkání

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v 9. ligovém kole nad Hradcem Králové 4:1. Obhájce titulu rozhodl zápas s jediným nováčkem nejvyšší soutěže už v úvodním dějství, kdy se trefili Jan Kuchta a Daniel Samek. V 50. minutě podruhé skóroval Kuchta a v 59. minutě se prosadil Ibrahim Traoré. V 90. minutě snížil další střídající hráč Jiří Kateřiňák.

Slávisté protáhli rekordní sérii bez ligové porážky na 54 utkání a zůstali jediným týmem této sezony nejvyšší soutěže, který ještě neprohrál. "Červenobílí" mají k dobru odložený duel s Olomoucí a z druhého místa tabulky ztrácejí dva body na vedoucí Plzeň. Hradec nebodoval po třech ligových vítězstvích za sebou a je sedmý.

Slávisté začali aktivně a k vedoucí brance jim pomohl velkou chybou brankář Fendrich. Královéhradecký gólman neudržel lehký centr z pravé strany od Ševčíka a Kuchta míč pohodlně doklepl do sítě. Domácí útočník pak v 21. minutě neproměnil únik a chvíli nato Stanciu z přímého kopu z ideální pozice těsně minul.

Hradec se snažil hrát v Edenu otevřenou partii a především v pasáži po 30. minutě byl nebezpečný. Největší šanci měl Soukeník, jehož střelu vyrazil Mandous. Pět minut před pauzou Pražané zvýšili. Po kombinační akci Ševčík přiťukl před vápnem Samkovi a ten přízemní střelou s pomocí tyče překonal Fendricha. Sedmnáctiletý mladík si připsal třetí ligový gól.

Do druhé půle v královéhradecké brance Fendricha nahradil Vízek, který naskočil do své premiéry v nejvyšší soutěži. Čisté konto udržel jen necelých pět minut, než ho po Masopustově přihrávce překonal Kuchta. Slávistický útočník si připsal pátou branku v ligové sezoně a na čelo tabulky kanonýrů ztrácí jeden gól.

Kuchta poté mohl završit svůj druhý hattrick v nejvyšší soutěži, vychytal ho však Vízek. V 59. minutě už slávisté přidali další branku. Střídající Traoré byl na trávníku jen pár sekund, než na zadní tyči prvním dotykem s míčem doklepl hlavou do sítě.

Hradec se gólu nedočkal ani v 63. minutě, kdy Novotný z úhlu trefil Mandouse. Na opačné straně proti Kuchtovi znovu zasáhl Vízek. Východočeši naopak v Edenu přece jen skórovali, když v 90. minutě přizvedl Kateřiňákovu střelu zpoza vápna mimo dosah Mandouse bránící Tecl. Hostující záložník skóroval v nejvyšší soutěži poprvé. Slavia bodovala i v 15. domácím ligovém utkání s Hradcem.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Hradec má aktuálně velice dobrou formu, pět soutěžních zápasů za sebou vyhrál a neinkasoval. Věděli jsme, že nás čeká těžká práce, což bylo vidět do doby, než jsme dali gól. Chyba brankáře a rychlý gól nám pomohly a potom jsme hráli velmi dobře. Zahazovali jsme ale šance a Hradec se postupem času zlepšoval. My jsme se trochu zhoršovali, ale potom se nám podařilo dát gól na 2:0 do šatny. Povedl se nám vstup do druhé půle, ať už gólově nebo herně. Zápas se zlomil po čtvrtém gólu a posledních 20 minut jsme dohráli hrozně. Výkon v závěru se mi vůbec nelíbil a vyvrcholilo to inkasovaným gólem. Mrzí mě, jakým způsobem jsme to dohrávali. Důležité vítězství. Výsledek vypadá jednoznačně, ale nerodil se lehce."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Byl to zápas, který se divákům mohl líbit. Pět branek, hodně finálních situací, i z našeho hlediska. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, inkasovali jsme nešťastnou branku. Pro nás v tu chvíli rána do hlavy, pro soupeře uklidnění a posazení na koně. Slavia do té doby neměla nic. Obrovská útočná kvalita Slavie zapříčinila, že si vytvořili další šance. Ale my jsme měli protiútoky a mohli jsme se třeba dostat ke kýžené brance na 1:1. Pokud jsme měli mít nějakou naději, měli jsme v téhle fázi dát gól. Do negativního světla pro nás to poté posadil druhý gól Samka a do poločasu se šlo za stavu 2:0. Slavia byla dominantní a zápas dotáhla. Každý vidí, že nováček hraje s Evropou, rozdíl byl patrný. Nepůsobili jsme nějakým trapným dojmem, ale udělali jsme v obraně příliš mnoho chyb."

Slavia Praha - FC Hradec Králové 4:1 (2:0)

Branky: 7. a 50. Kuchta, 40. Samek, 59. Traoré - 90. Kateřiňák. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Kubr - Štěrba (video). ŽK: Rada, Urma, Mejdr, Král (všichni Hradec). Diváci: 10.213.

Slavia: Mandous - Bah (78. Tecl), Ousou, Holeš, Bořil - Ševčík (59. Traoré), Samek - Masopust (59. Lingr), Stanciu (67. Krmenčík), Schranz - Kuchta (78. Ekpai). Trenér: Trpišovský.

Hradec: Fendrich (46. Vízek) - Donát (53. Klíma), Král, Urma - Mejdr, Rada (61. Kateřiňák), Soukeník, Novotný - Dvořák (79. Kubala), Vašulín (46. Prekop), Vlkanova. Trenér: Koubek.