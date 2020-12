Slavia porazila Liberec 3:0 a nadále vede ligu o pět bodů

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 11. kole první ligy nad Libercem 3:0 a v čele tabulky si udrželi náskok pěti bodů před druhou Spartou. Obhájce titulu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili afričtí křídelníci Abdallah Sima a Peter Olayinka. Po změně stran přidal pojistku opět Sima, který v lize podruhé za sebou skóroval v jednom duelu dvakrát a posunul se už na druhé místo střelecké tabulky.

Vršovičtí se oklepali ze čtvrtečního debaklu 0:4 v Evropské lize v Leverkusenu, kde utrpěli nejvyšší prohru pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Už před zápasem ale měli jako jediný český klub jistý postup ze skupiny. Slávisté nadále drží neporazitelnost v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži bodovali už 23 utkání po sobě. Liberec z posledních tří kol získal jediný bod a patří mu až 11. místo. Má ale zápas k dobru.

Trenér Slovanu Hoftych postavil do základní sestavy tři ze sedmi hráčů, kteří v Liberci hostují z Edenu - Tijaniho, Matouška a Hilála. Naopak ani na lavičce nebyli Hromada a Beran, jenž se v zimě zřejmě vrátí do Vršovic. Trpišovský, který před třemi lety přišel do Slavie ze Slovanu, při zranění Ševčíka a Holeše nasadil do středu pole Provoda s Oscarem.

Pražané začali souboj dvou letošních pohárových účastníků, kteří ve čtvrtek odehráli poslední zápas skupiny Evropské ligy, lépe. Ve 13. minutě tečoval Simův centr Kuchta a trefil tyč. V 18. minutě mohl otevřít na druhé straně skóre Matoušek. Kmenový hráč Slavie obral o míč Zimu a postupoval sám na branku, gólman Kolář mu ale zmenšil úhel a zasáhl.

O pět minut později se prosadili Pražané. Sima si naskočil na centr z rohu a hlavou podobně jako v derby otevřel skóre. Senegalský útočník skóroval ve čtvrtém ligovém utkání po sobě. Sudí Marek situaci dlouho konzultoval s videorozhodčím kvůli možnému faulu útočícího Kuchty na Koscelníka, ale gól nakonec uznal.

I druhou branku dali červenobílí po centru. V první minutě nastavení úvodního dějství se po Masopustově centru Olayinka zbavil Koscelníka a hlavou zvýšil. Vzápětí mohl přidat třetí branku Sima, ale minul.

Po změně stran byl střelecky aktivnější Liberec. Mara však v 62. minutě zamířil do centru jen do Koláře a podobně se vedlo v úniku i Mosquerovi. V 74. minutě Hoftych poslal na trávník čerstvého Fukalu s Nešickým, ale sotva hosté dostřídali, inkasovali potřetí.

Provod vysunul Masopusta, který vrátil míč pod sebe a Sima do odkryté branky nezaváhal. Devatenáctiletý talent navázal na dvě branky z derby a s šesti góly mu schází už jen dvě trefy na lídra střelecké tabulky sparťana Juliše.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Byl to hodně náročný zápas. Liberec měl na začátku dvě velké šance, jednu vyloženou. Maty (Matoušek) šel sám na bránu a tam nás skvěle podržel Ondra Kolář. My jsme naštěstí byli ve zbytku poločasu produktivní a proměnili jsme dvě šance. Ve druhém poločase jsme se snažili hru kontrolovat, protože Liberec byl velmi nepříjemný. Hodně nám to ztížili. Především dvojice v útoku Matoušek, Hilál hrála skvěle. Pak se nám podařilo dát třetí gól a závěr už se jen dohrával. Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli a bodovali, protože Liberec byl na začátku pohyblivější a nebezpečnější. Tabulku vůbec nesleduju, 11 z 34 kol nic neznamená."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Směrem dopředu všechno v pořádku, ale bohužel takový zápas blbec. Měli jsme několik šancí, hlavně Matoušek v prvním poločase a pak i Mosquera, které jsme nedokázali dotáhnout do branky. Soupeř se prosadil ze standardky, přestože jsme se na Simu připravovali. Byla to chyba hráče, který ho měl hlídat. Pak nás potrestali ještě druhým gólem. Druhý poločas jsme se s tím snažili něco udělat. Musím pochválit hráče, že to nevzdávali, dělali soupeři problémy. Slavia je ale vysoce kvalitní mužstvo, které má na každém postu špičkového hráče. Tím, že jsme dnes nedali branku, jsme proti nim nemohli bodovat."

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:0 (2:0)

Branky: 23. a 75. Sima, 45.+1 Olayinka. Rozhodčí: Marek - Paták, Kotík - Rejžek (video). ŽK: Sadílek, Hilál, Mosquera (všichni Liberec). Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Oscar, Provod (80. Takács) - Sima (82. Karafiát), Stanciu (70. Traoré), Olayinka (80. Malinský) - Kuchta (80. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Tijani, Mikula - Mara, Sadílek (63. Michal) - Pešek (52. Rondič), Matoušek (74. Nešický), Mosquera (74. Fukala) - Hilál (63. Rabušic). Trenér: Hoftych.