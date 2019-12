Slavia porazila Karvinou 2:0 a dál vede fotbalovou ligu o 11 bodů

Praha - Fotbalisté Slavie v 18. kole první ligy porazili doma Karvinou 2:0. Favorita poslal v souboji prvního s posledním týmem tabulky v 63. minutě do vedení svým premiérovým gólem v červenobílém dresu Ladislav Takács a v nastavení přidal pojistku z opakované penalty střídající Milan Škoda.

Pražané protáhli neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 24 utkání a dál vedou ligu o 11 bodů před druhou Plzní. Obhájce trofeje si zároveň částečně vylepšil náladu po středeční porážce 1:3 v Lize mistrů s Interem Milán, která znamenala vyřazení z boje o účast v jarní fázi evropských pohárů. Karviná osm kol po sobě nevyhrála a ztrácí bod na předposlední Příbram.

Trenér Slavie Trpišovský oproti středečnímu duelu s Interem Milán příliš nezamíchal se sestavou. Kvůli trestu za vyloučení z předchozího kola v Olomouci (0:0) chyběl Masopust, na hrotu útoku dostal v lize poprvé od srpna šanci Van Buren a na stoperu nahradil Frydrycha Takács.

Pražané v souboji prvního s posledním týmem tabulky měli od úvodu navrch, ale stejně jako při srpnové remíze 0:0 v Karviné se trápili ve finální fázi. Ve čtvrté minutě Hušbauer trefil vnější část tyče a ve 22. minutě Van Buren zblízka z dorážky trefil jen gólmana Pastornického.

I po přestávce domácí pokračovali v tlaku, který ještě zesílil po dvojitém střídání v 56. minutě, kdy naskočili Provod a Škoda. V 63. minutě už favorit otevřel skóre. Na centr od Stanciua z přímého kopu si naskočil Takács a hlavou k tyči zaznamenal svůj první gól ve slávistickém dresu.

Zvýšit mohl krátce nato Škoda, hrající 300. zápas v české lize, jeho střela ale pouze škrtla břevno. V 67. minutě domácího útočníka vychytal Pastornický, který si pak poradil i se Stanciuovým přímým kopem.

V 70. minutě po odraženém míči překonal střelou k tyči Pastornického Hušbauer, ale sudí Dubravský po několikaminutové konzultaci s videorozhodčím branku zřejmě kvůli předchozímu faulu Pražanů neuznal.

Pojistku nepřidal ani Stanciu, který z úhlu z přímého kopu těsně přestřelil. Druhý gól vstřelili Pražané až v nastavení. Po Rundičově ruce ve vápně nařídil Dubravský penaltu, kterou Škoda i na druhý pokus se štěstím proměnil. Pokutový kop se opakoval kvůli předčasnému vyběhnutí hráčů.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Když prohrajete takový zápas jako ve středu a přijdete o šanci na postup, který byl ve hře, nálada ty dva tři dny není dobrá. Nebylo to jednoduché, ale pomohlo nám, že vyjdeme na zápas a je tu v takové zimě plný stadion. Karviná navázala na výkon z posledního zápasu, hrála velmi dobře. My jsme do zápasu vstoupili zhruba tak, jak jsme chtěli. Ale postupem času se Karviná víc dostávala do hry a asi v polovině poločasu měla nebezpečnou standardku. Po přestávce jsme postupně stupňovali tlak a územní převahu, ale ve vápně jsme se začali prosazovat až po střídání. Škoďák tam vtrhnul jak velká voda. Jediné, co mě mrzí, že přes převahu, jakou jsme měli, jsme nedokázali dát gól ze hry. Na druhou stranu jsme zase žehrali na standardky, že jsme si tím dlouho nepomohli a dnes jsme z toho dali oba góly. Jsme rádi, že máme tři body, že jsme nedostali gól. Jsem rád i za to, kolik jsme si vytvořili střel a gólových šancí, už míň za to, jak jsme s nimi naložili. Při takové převaze bychom měli dohrávat ve větším klidu."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Věděli jsme, že hrajeme s nejlepším českým týmem, který udělal velmi dobrou reklamu českému fotbalu. Měli jsme jasný scénář - poctivě bránit v bloku, aby tam bylo i aktivní napadání a pokusit se o nějaké brejky. Slavia ukázala kvalitu, že nám toho moc nedovolila kromě standardky, po které měl šanci Janečka. První poločas jsme odolávali, Slavii jsme toho moc nedovolili. Ale postupem času nám docházely síly a přišla chybička po standardce. Připravovali jsme kluky, že Slavia je silná ze standardek, bohužel jich měla dost. Hodně jsme jich uskákali, ale pak jsme neuhlídali Takácse, když jsme chystali střídání. Po inkasovaném gólu jsme byli chvíli na kolotoči, druhý gól Slavie nebyl uznaný. Přešli jsme na dva útočníky, myslel jsem, že něco uděláme dopředu, ale soupeř už byl na koni. V obou zápasech s Plzní i se Slavií byli kluci bojovní, týmoví, ale dnes rozhodla kvalita. Trenérovi Trpišovskému závidím, jak má mužstvo poskládané."

Slavia Praha - MFK Karviná 2:0 (0:0)

Branky: 63. Takács, 90.+3 Škoda z pen. Rozhodčí: Dubravský - Hájek, Vaňkát - Lerch (video). ŽK: Olayinka, Hušbauer - Ndefe, Petkov. Diváci: 12.042.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Takács, Bořil - Souček - Ševčík, Hušbauer (88. Traoré), Stanciu, Olayinka (56. Provod) - Van Buren (56. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Pastornický - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Ba Loua (64. Vukadinovič), Smrž, Janečka (87. Petkov), Lingr - Bukata (80. Hanousek) - Petráň. Trenér: Jarábek.