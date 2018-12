Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli v 18. ligovém kole nad Mladou Boleslaví 3:2 a opět vedou tabulku o čtyři body před mistrovskou Plzní. Domácí Pražany poslal do vedení ve 20. minutě z penalty Milan Škoda a po pauze zvýšili už na 3:0 Miroslav Stoch s Peterem Olayinkou. V 87. minutě snížil Nikolaj Komličenko, který pak v nastavení coby nejlepší střelec soutěže dal z pokutového kopu už svůj sedmnáctý gól v sezoně, ale srovnat už hosté nedokázali. Boleslav prohrála s červenobílými v lize pošesté za sebou a zůstala na osmém místě.

Slavii i potrestaného režiséra hry Hušbauera celou první půli dominovala hosté mohli děkovat jen brankáři Šedovi, že nedostali více gólů. První velkou šanci měl domácí kapitán Škoda, který ale po rohu hlavičkoval v dobré pozici nad.

Pražané i díky řadě standardek stupňovali tlak. Ve 13. minutě si naskočil na centr Deli a hosty podržel Šeda. Mladoboleslavský gólman poté vyrazil dvě Stochovy střely a inkasoval až ve 20. minutě.

Rozhodčí Proske po zhlédnutí videa nařídil penaltu za faul Džafiče na Olayinku a Škoda se z pokutového kopu nemýlil. Slávistický kapitán skóroval poprvé od srpna, kdy jediným gólem zařídil výhru 1:0 v Mladé Boleslavi.

Hosté za celou první půli ani jednou nevystřelili, do druhého dějství ale vstoupili aktivněji. Ve 48. minutě vystihli Mladoboleslavští chybu v domácí rozehrávce, Komličenko však z úhlu Koláře nepřekonal.

Naopak druhý nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže slávista Stoch o tři minuty později zaznamenal jedenáctý gól v ročníku, když s přehledem přehodil hostujícího brankáře Šedu po kolmici od Traorého.

V 56. minutě Olayinkovu tečovaná střela skončila na břevně mladoboleslavské branky a z dorážky Zmrhal minul. Olayinka se neprosadil ani v 67. minutě, kdy jej vychytal Šeda. O šest minut později se však už nigerijský útočník dočkal, když hlavou doklepl do sítě centr od Stocha. Slava počtvrté za sebou dala v ligovém utkání tři góly, naopak Boleslav inkasovala více branek než za předchozích pět kol dohromady.

Poklidný závěr se změnil v nečekané drama. Nejprve po Traorého chybě a Matějovského přihrávce s přehledem zakončil únik střelou k tyči hostující Komličenko a ruský kanonýr pak v druhé minutě nezaváhal ani z penalty, kterou nařídil Proske po zhlédnutí videozáznamu za faul Traoré na Nováka. Na senzační srovnání však už hostům nezbyl čas.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Když odečtu posledních šest minut, byl to z naší strany výborný výkon. Hodně aktivní, s velkou kvalitou. I když byl terén složitý, výborně jsme kombinovali. Hráli jsme v dobrém tempu, pohybu, hodně konstruktivně. Trochu nás trápí produktivita, místo aby první poločas skončil 3:0, tak jsme dali gól jen z penalty. Do 80. minuty jsem byl maximálně spokojený, pak jsme si zápas trochu zkomplikovali. Měli bychom ho dohrát jinak. Věřím, že kdyby Tomáš Souček zůstal na hřišti, tak jsme ani jeden gól nedostali. Nastartoval to moment, kdy jsme ztratili balon a Komličenko z toho dal gól. Kdyby k tomu nedošlo, závěr by takový nebyl. Myslím, že Boleslav byl taková rezignovaná, ale když Komličenkovi nabídneme takovou možnost, je to najednou 3:1 a může se stát cokoliv. Čtyři minuty předtím to byl jednoznačný zápas a najednou vás může sebemenší chyba stát utkání. Ale času zbývalo málo. Věřil jsem, že už máme tak silné mužstvo, že to uhlídáme a dohrajeme. Je důležité, že jsme potvrdili dva venkovní zápasy, v nichž jsme udělali šest bodů. Navázali jsme na to i dobrým výkonem. Po 18 kolech máme 46 bodů, což je úctyhodné."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Musím pogratulovat Slavii k zaslouženému vítězství. Výsledek vypadá, že je těsný, ale Slavia nás hlavně v první půli přehrávala. Na naši ligu má výborné hráče, i když jsem stál na soupeřově lavičce, v některých chvílích byla radost se na ně dívat. Nestačili jsme v agresivitě a nedokázali jsme podržet balon. Takže výsledek 0:1 byl pro nás ještě slušný. Ve druhé půli od nás zlepšení. Ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že máme malinko převahu, nám domácí ukázali, kdo je pánem na hřišti. Řešení Stocha bylo pěkné. Chtěli jsme přitom co nejdéle držet jednobrankový stav a čekat na svou chvilku. Přestože jsme dostali dva góly a kdybychom nedali dva snižující góly, výsledek 0:3 by vypadal hrozivě, měl jsem z toho lepší pocit. Hráli jsme odvážněji, byli jsme Slavii důstojným soupeřem. Jsem rád, že v závěru přišly dvě branky a utkání mělo nějaký náboj. Druhá půle v pořádku, ale celkově Slavia dominantní. Podle mě z toho prodloužení se hrálo pak tak 20 vteřin. Čekalo se na video, proměnili jsme penaltu, rozehrálo se a byl konec. Jestli jsme chtěli pomýšlet na lepší výsledek, měli jsme kontaktní góly dát dřív."

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 3:2 (1:0)

Branky: 20. Škoda z pen., 51. Stoch, 73. Olayinka - 87. a 90.+2 z pen. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock - Adam (video). ŽK: Džafič, Mareš, Hubínek, Matějovský (všichni Boleslav). Diváci: 9091.

Slavia: Kolář - Coufal (79. Zelený), Kúdela, Deli, Bořil - Souček (84. Matoušek) - Zmrhal, Stoch, Traoré, Olayinka - Škoda (75. Mešanovič). Trenér: Trpišovský.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, Král, Mareš - Hubínek (85. Kateřiňák), Takács - Ladra (71. Novák), Džafič (62. Matějovský), Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.