Slavia porazila Boleslav 1:0 a odskočila Plzni na šest bodů

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v 11. kole první ligy Mladou Boleslav 1:0 a na čele tabulky odskočili druhé Plzni na rozdíl šesti bodů. Západočeši však mají k dobru nedělní šlágr se Spartou. O sedmé ligové výhře Pražanů nad Boleslaví za sebou rozhodl ve 14. minutě Peter Olayinka. V nastavení mohl srovnat Muris Mešanovič, který neproměnil penaltu. Obhájce trofeje doma naplno bodoval i v pátém ligovém utkání sezony, naopak Mladá Boleslav venku prohrála čtvrtý z pěti zápasů.

Slavia oproti hostům nastoupila v očekávané sestavě. Do mladoboleslavské branky se podruhé za sebou místo tradiční jedničky Šedy postavil Stejskal a navzdory avizovanému zranění nastoupil někdejší slávistický obránce Pudil, který v pátek oslavil 34. narozeniny. Hosté se museli obejít bez vykartovaného kanonýry Komličenka.

Červenobílí zahrozili jako první ve čtvrté minutě, kdy Masopustovu ránu z hranice vápna vyrazil Stejskal na roh. Úřadující mistři šli do vedení ve 14. minutě. Stanciu vysunul Masopusta, jehož tečovaná přihrávka našla Olayinku, který se prosadil zblízka střelou pod horní tyč.

Pražany vedoucí gól nakopl a hnali se do útoku, další branku se jim však vstřelit nepodařilo. Olayinkovu střelu odhlavičkoval Tatajev na roh, po Masopustově centru na zadní tyč zamířil Hušbauer těsně vedle a po Coufalově centru nedosáhl na míč Olayinka, před nímž zela prázdná branka.

Až téměř po půlhodině hry zahrozili také hosté, jenže Mešanovič po Křapkově pasu zakončil nad. V nastavení prvního poločasu vytáhl gólman Kolář přetažený přímý kop Matějovského.

Ve druhém poločase se dlouho čekalo na šanci. Po hodině hry se Slavii naskytl přímý kop z 25 metrů, ale Stanciu minul branku. Po něm se neprosadil ani Hušbauer, jehož střelu z šestnáctky zblokoval Pudil. Na druhé straně bývalý hráč Slavie Mešanovič zamířil ve vápně výrazně mimo. Mezi tři tyče se netrefil ani domácí obránce Bořil.

Ve třetí minutě nastavení se ke střele dostal Budínský, ale Kolář jeho pokus vyrazil a Mešanovičova dorážka byla zblokována. Akci však předcházel faul Zeleného na Křapku a rozhodčí Marek nařídil po konzultaci s videem penaltu, kterou Mešanovič přestřelil vysoko nad. Červenobílí už podruhé v sezoně přežili v domácím duelu v nastavení za stavu 1:0 penaltu, předtím se jim to stalo v zápase s Olomoucí.

Slavia neinkasovala v devátém ligovém utkání v sezoně a soutěžní neporazitelnost natáhla na 24 zápasů. Pražané, které ve středu čeká v Lize mistrů domácí souboj s Dortmundem, vyhráli v Edenu devátý ligový zápas po sobě.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Ve finále to bylo tak, že se do poslední vteřiny o něco hrálo, což je škoda vzhledem k našemu výkonu v prvním poločase. Chyběl tomu rozdílový gól na 2:0. Začali jsme dobře, tak, jak jsme chtěli, měli jsme šance a brzy šli do vedení. Pak jsme v tom pokračovali, ale bohužel v šancích nebo v nadějných možnostech jsme nevolili dobré řešení. Boleslav se postupem času dostala do hry a podala velice dobrý výkon. Měla několik nepříjemných situací u nás ve vápně. To samé pokračovalo ve druhém poločase, kdy jsme některé nadějné příležitosti hlavně po zpětných přihrávkách buď dali vedle, nebo jsme trefili prvního hráče, takže hostující brankář neměl ani zákrok. Boleslav pak byla živější v pohybu a svým kvalitním výkonem si po právu nárokovala to, že může vyrovnat. Zápas byl nahoru dolů. Měli jsme spoustu brejkových situací, které jsme nevyřešili dobře a nepřidali druhý gól. I kvůli tomu se hrálo do konce nastavení. Pak byla penalta, kterou naštěstí neproměnili. Jako s Olomoucí, když nepřidáte druhý gól, může přijít taková situace. Náš výkon šel postupem času s přesností a kvalitou dolů. Mladá Boleslav hrála skvěle a tím ten zápas byl zajímavý až do konce."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Chtěl bych pogratulovat Slavii k zaslouženému vítězství, i když jsme sahali po bodu. V první půli byla Slavie lepší, tam nám chybělo více odvahy. V defenzivě hrálo mužstvo dobře, ale pokud chcete uspět na Slavii, musíte podat nadstandardní výkon v ofenzivě. To se nám v první půli moc nevedlo, nevím, jestli jsme vůbec ohrozili branku. Ve druhé půli jsme přidali na kvalitě prostředku, v mezihře jsme se Slavii vyrovnali. Vypadalo to s námi lépe a i proto jsme se rozhodli v 65. minutě vrátit k cvičnému modelu na dva útočníky. Bohužel jsme lepší aktivitu ve druhé půli nepřetavili do nějaké kvality v posledních 20 metrech. Sice nějaké šance byly, ale věřil jsem, že si jich vypracujeme víc. Přesto jsem věřil, že když hraje takhle silný tým se slabším, tak jeho chvilka přijde. Ta naše přišla v nastavení, ale bohužel jsme ji nezvládli. Mrzí nás to, už dlouhou jsme nebyli tak blízko bodu se Slavií jako dnes."