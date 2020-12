Slavia porazila Beer Ševu 3:0 a je v play off EL

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v 5. kole základní skupiny C Evropské ligy Beer Ševu 3:0 a jako jediný český klub v této sezoně postoupili do jarní vyřazovací fáze soutěže. V 31. a 36. minutě skórovali Abdallah Sima a Nicolae Stanciu, konečný výsledek stanovil pět minut před koncem znovu Sima. Pražané zakončí skupinu za týden v Leverkusenu.

Slavia si od sezony 2007/08 zahraje jarní část evropských pohárů teprve podruhé. Předloni pod trenérem Jindřichem Trpišovským rovněž postoupila ze skupiny Evropské ligy a došla až do čtvrtfinále. Soupeře pro úvodní kolo jarní vyřazovací fáze přisoudí Pražanům 14. prosince los ve švýcarském Nyonu.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si spolu s dnešní výhrou a již jistým postupem dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 10,7 milionu eur (téměř 283 milionů korun). Navíc ještě dostanou prémii za umístění v tabulce, která bude činit 500 tisíc, či milion eur. Další finance si mohou připsat v případě bodového zisku v Leverkusenu a postupu ve vyřazovací části.

Přestože ani po dnešním zmírnění opatření proti šíření koronaviru a přechodu do třetího stupně protiepidemického systému nesmí v Česku na sportovní akce diváci, mohlo být v Edenu 600 negativně otestovaných lidí z řad partnerů klubu.

Slavia si proti Beer Ševě vytvořila první příležitost v sedmé minutě. Masopust vypálil zpoza šestnáctky, ale gólman Levita míč vytáhl. Pražané se poté nemohli dostat k výraznějšímu ohrožení branky, ale v 31. minutě se dočkali první trefy.

Kuchta nacentroval do vápna, Levita špatně načasoval výběh a Sima hlavou do prázdné branky otevřel skóre. Devatenáctiletý Senegalec se v Evropské lize zapsal mezi střelce ve třetím utkání po sobě.

O pět minutě později Pražané zvýšili. Twitův odkop z vápna zachytil Stanciu, na jehož střelu z hranice šestnáctky Levita nedosáhl.

Po změně stran domácí bez problémů kontrolovali náskok, Hapoel za celý zápas nevystřelil přímo na branku. Blízko třetího gólu se ocitli Kuchta s Olayinkou, jenže zakončení jim nevyšlo podle představ.

Konečný výsledek stanovil v 85. minutě Sima, který si naběhl do vápna na Olayinkovu přihrávku a pomocí Twitovy teče a odrazu od tyče vstřelil druhý gól v utkání.

Vršovický celek, kterému k postupu dnes stačila i remíza, vyhrál v Evropské lize počtvrté za sebou a Beer Ševě oplatil říjnovou prohru 1:3.

Hlasy po utkání:

Ondřej Kúdela (obránce Slavie): "Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Jsem rád, že jsme to hlavně zvládli doma, nechtěli jsme to nechávat na poslední zápas. Začátek zápasu byl trošku nervózní z naší strany, ale chtěli jsme držet balon, což se nám dařilo. Pak nás uklidnily góly a de facto jsme měli celý druhý poločas pod kontrolou."

Lukáš Masopust (obránce Slavie): "Bylo to příjemné, když tady byla trošku atmosféra. Jsme rádi, že jsme postoupili už teď, zvládli jsme to relativně v klidu, nepřipustili jsme žádné drama. Teď nás čeká derby. Zápas s Leverkusenem budeme řešit po Spartě."

Jan Kuchta (útočník Slavie): "Dneska jsme zvládli, co jsme chtěli. Chtěli jsme potvrdit první mečbol. Od začátku jsme kontrolovali hru, měli jsme to ve svých rukách. Dali jsme rychlé dva góly a pak už jsme to dohráli. Do Leverkusenu pojedeme poprat se o první místo, určitě jim ho nedáme zadarmo."

