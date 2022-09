Slavia porazila Ballkani a poprvé ve skupině Konferenční ligy vyhrála

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili ve druhém utkání hlavní fáze Evropské konferenční ligy nad Ballkani 3:2 a po úvodní remíze 1:1 v Sivasu si připsali první výhru ve skupině. Všech pět branek padlo v Edenu v úvodním dějství. Kosovský šampion dvakrát vedl poté, co se prosadili Ermal Krasniqi a Meriton Korenica, Pražané ale pokaždé rychle srovnali po vlastním gólu Stiviho Frasheriho a trefě Petera Olayinky. Ještě do přestávky otočil stav Lukáš Masopust. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Astrita Thaqiho.

Slavia vyhrála i čtvrtý domácí zápas v pohárové sezoně a vítězně se naladila na nedělní šlágr v Plzni, který bude přímým soubojem o vedení v domácí soutěži. V příštím utkání Konferenční ligy český vicemistr 6. října přivítá Kluž. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Slavia vede tabulku o skóre před Sivassporem.

Slávistický trenér Trpišovský stejně jako před týdnem v Sivasu nenasadil klasického útočníka a na hrot postavil obvykle křídelníka Olayinku. Historicky první souboj českého s kosovským klubem v soutěžích UEFA byl od úvodu ofenzivní. Ve čtvrté minutě měli domácí blízko k otevření skóre, Schranz ale po centru z pravé strany hlavičkoval jen do břevna.

Ballkani, který po vyřazení v 1. předkole Ligy mistrů v kvalifikaci Konferenční ligy stejně jako Slavia přešel přes tři soupeře, nepřijel do Edenu jen bránit a rychlými akcemi po zisku míče dělal favoritovi problémy. V 17. minutě Krasniqi dalekonosnou střelou ještě minul, ale za šest minut už mohl slavit, když po další povedené kombinaci doklepl míč zblízka do sítě po Thaciho přízemním centru.

Pražané hned za tři minuty srovnali. David Jurásek se probil z levé strany do vápna a jeho přízemní centr šajtlí z velkého úhlu si gólman Frasheri srazil do sítě. V 29. minutě však nováček skupinové fáze evropských pohárů podruhé šokoval zaplněný Eden. Hosté vystihli špatnou rozehrávku, Rrahmani přiťukl Korenicovi a ten sám před Mandousem nezaváhal.

I na druhý inkasovaný gól našli červenobílí rychlou odpověď. Povedenou kombinační akci ve 34. minutě po Masopustově přihrávce zakončil ranou pod břevno Olayinka a navázal na branku z minulého týdne v Sivasu. Nigerijský univerzál dal v 51. utkání v pohárech za Pražany 13. gól a osamostatnil se v čele historické klubové tabulky před Tomášem Doškem.

Slávisté stačili skóre ještě do přestávky otočit. Olayinka s Masopustem si v 41. minutě vyměnili role a druhý jmenovaný s pomocí obráncovy teče dostal balon se štěstím přes padajícího gólmana.

Po změně stran výrazně ubylo šancí. Domácí měli trvalou převahu a snažili se kontrolovat průběh. V 53. minutě minul Olayinka, přesně nemířil ani střídající Usor. Hosté už z brejků tolik jako v první nehrozili a na Mandouse v druhém dějství nešla ani jedna střela.

V 83. minutě vypálil Douděra a Ballkani podržel gólman. Krátce nato Thaqi ostře fauloval Douděru a francouzský rozhodčí Delajod mu udělil rovnou červenou kartu. V závěru ještě Frasheri vychytal Ousoua i Tiéhiho, Pražané už ale tři body v přesilovce bez problémů udrželi i v sedmiminutovém nastavení.

Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté za sebou, na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla až do čtvrtfinále. Finále probíhající sezony třetí klubové soutěže v Evropě bude v příštím roce hostit Eden.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Ale nevytěžili jsme z toho gól, trefili jsme břevno. Měli jsme nějaké závary, ale místo ohrožení brány jsme většinou nastartovali soupeře do brejku. Pak po autovém vhazování nás soupeř potrestal a šel do vedení. Podařilo se nám po situaci ze strany srovnat. Pak jsme soupeře pustili do několika nebezpečných situací a z jedné z nich jsme dostali gól na 1:2. Zase jsme zareagovali a v rychlém sledu jsme dali dva góly. Pak byl výkon od nás takový neplodný. Vyvarovali jsme se chyb vzadu, ale na úkor ofenzivního potenciálu. Celkově to byl zajímavý zápas pro diváky, se spoustou přečíslení, nahoru dolů. Soupeř měl kvalitu v útoku, musím ho ocenit. Nedokázali jsme přidat čtvrtý gól. Soupeř po vyloučení už neměl sílu dostat se do další šance. Psychicky náročný zápas, věděli jsme, že to musíme zvládnout za tři body."

David Jurásek (obránce Slavie): "Určitě je to úleva. Důležité tři body, potřebovali jsme vyhrát. Byla to divočina, fanoušci se nenudili. Jsem rád, že jsme to zvládli v náš prospěch. Pomohlo nám, že jsme se po jejich gólech nepoložili a hned jsme dokázali odpovědět. Věděli jsme, že pak obrátíme utkání na naši stranu, což se povedlo. Ve druhém poločase jsme hodně šancí neproměnili. Mohli jsme si udělat větší náskok a dohrávat více v klidu. Snad jsme si nechali střelecký prach na neděli (proti Plzni)."

Peter Olayinka (útočník Slavie): "Poté, co jsme dostali první a druhý gól, jsme byli trochu nervózní. Měli jsme ale štěstí, že jsme pokaždé hned dokázali srovnat a pak sami odskočili na 3:2. To pro nás bylo velmi důležité, mohli jsme jít do druhé půle s větším sebevědomím. Je to pro nás velká úleva, potřebovali jsme doma získat tři body. Dostali jsme se do čela skupiny."

Slavia Praha - FC Ballkani 3:2 (3:2)

Branky: 26. vlastní Frasheri, 34. Olayinka, 41. Masopust - 23. Krasniqi, 29. Korenica. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne (všichni Fr.). ŽK: Tiéhi, Traoré, Schranz - Sinani. ČK: 84. Thaqi (Ballkani). Diváci: 18.156.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (89. Ewerton) - Tiéhi, Provod (46. Traoré) - Masopust (46. Usor), Lingr (66. Tecl), Schranz (80. Oscar) - Olayinka. Trenér: Trpišovský.

Ballkani: Frasheri - Thaci, Sinani (86. Potoku), Jashanica, Thaqi - Korenica (77. Lucas), Dellova, Emerllahu - Gripshi, Rrahmani (67. Bekteshi), Krasniqi (77. Berisha). Trenér: Daja.