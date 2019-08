Slavia pojišťovna se nejspíš stane partnerem Velké pardubické

Pardubice - Dostih Velká pardubická nejspíš již našel hlavního sponzora. Měla by jím být Slavia pojišťovna, vyplývá to z pozvánky na tiskovou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek v Praze. Titulárního partnera měl dostih do loňského roku, čtvrt století ho sponzorovala Česká pojišťovna, potom spolupráci ukončila.

Náměstek primátora Petr Kvaš (ODS) nedávno sdělil, že novou sponzorskou spolupráci se soukromou firmou oznámí Dostihový spolek tento týden. Informaci o Slavia pojišťovně dnes potvrdit nechtěl, ctí dohodu, že podrobnosti všichni oznámí tento týden na tiskové konferenci.

"Top management Slavia pojišťovny a zástupci Dostihového spolku představí změny a novinky, které se týkají spolupráce obou subjektů nejen pro rok 2019," uvádí text pozvánky.

Závod se jezdí od roku 1874, nekonal se jen za světových válek a v roce 1968 v důsledku srpnových událostí. Letos se uskuteční 129. ročník. V novodobé historii Dostihový spolek vyplácí žokejům a stájím 17 milionů korun za sezonu, z toho Velká pardubická stojí na odměnách kolem pěti milionů.

Odchod České pojišťovny znamenal pro spolek značný výpadek, který se ještě navýšil ukončením sponzoringu od Agrofertu, který byl do konce loňského roku titulárním partnerem závodiště, jež neslo název Agrofert Park.

Ztrátu pro Velkou pardubickou pomohla nahradit vláda, v červnu rozhodla o dotaci pět milionů korun. Má ji dostat město Pardubice formou záštity od ministerstva zemědělství. Peníze půjdou například na náklady spojené s pořádáním Velké pardubické, což lze uplatnit při údržbě zeleně a dostihové dráhy.

Pardubice ztrátu titulárního partnera vyřešily sponzorstvím. Dají spolku 250.000 korun bez DPH a nazvou areál Pardubické závodiště. "Určitá část jiných sponzorů měla určitě název Agrofert Park spojený s ostatními firmami pana premiéra, ne každý nesl libě tento název. Neutrální název Pardubické závodiště určitě nikomu vadit nemůže," řekl nedávno Kvaš.