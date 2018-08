Praha - Fotbalisté Slavie prohráli v utkání 5. ligového kola s Jabloncem 0:2. Pražané si tak nespravili chuť po úterní porážce 0:2 v Kyjevě a vyřazení z Ligy mistrů a po čtyřech výhrách ztratili v novém ročníku nejvyšší soutěže první body. Hosty poslal ve 44. minutě do vedení Martin Doležal a pojistku přidal v 77. minutě Tomáš Holeš. Po hodině hry neproměnil penaltu domácí Milan Škoda. Jablonec bodoval v lize se Slavií pojedenácté za sebou a po pěti kolech má sedm bodů.

"Výsledek strašné zklamání, výkon v prvním poločase strašné zklamání. Musíme se početné návštěvě omluvit za výkon. Jablonec vyhrál zaslouženě. Samozřejmě dvě porážky během čtyř dnů jsou nepříjemné. Teď se ukáže, jak jsme doopravdy silní," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který udělal oproti úterní prohrané odvetě 3. předkola Ligy mistrů na půdě Dynama Kyjev tři změny v sestavě. Do základu nově nasadil Balutu, Zeleného a Škodu.

Jablonec povzbuzen úvodní výhrou v sezoně nad Karvinou a příznivou bilancí proti Slavii začal v Edenu hodně odvážně a v prvním poločas byl nebezpečnější.

První šanci ovšem měla Slavia. Po hostujícím rohu se balon odrazil ke Stochovi, který šel od půlky hřiště sám na branku, ale doběhl ho Hanousek a odebral mu míč. O deset minutě později si obhodil protihráče hostující Jovovič a jeho střílenou přihrávku na malém vápně vykopl gólman Kolář. Už předtím musel ze hry zraněný Deli a do domácí obrany přišel Pokorný.

Pak pálil kousek vedle Sýkora, ale závěr poločasu patřil Severočechům. Kubistovu střelu v 35. minutě ještě v poslední chvíli srazil Ngadeu, ale minutu před pauzou už Pražané kapitulovali. Po Masopustově centru z pravé strany se protlačil k hlavičce Doležal a překonal Koláře. "Ani jsem nevěděl, že to byl gól. Myslel jsem, že to zas letí někam na tribunu," řekl Doležal s úsměvem.

Po změně stran slávisté přidali a dostali soupeře pod tlak. Hosty však držel brankář Hrubý, který si nejprve poradil se Sýkorovou šancí. Po hodině hry trefil Stoch z přímého kopu Trávníkovu ruku ve vápně a sudí Berka odpískal penaltu, což potvrdil videorozhodčí. Škoda však z pokutového kopu selhal a nechal vyniknout Hrubého.

"Byl jsem rozhodnutý a myslím, že jsem to i kopl tak, jak jsem chtěl. Gólman neskočil vyloženě k tyči, ale tak nějak do vzduchu a prostě ho to trefilo do ruky. Kdyby šel k zemi, tak to nemůže chytit. I když se zdá, že byla špatně kopnutá, chytil to dobře," řekl Škoda.

"Máme nějaké mustry na ty penalty, je toho tolik, že je to o štěstí. Ale takhle jsem to čekal, že to bude prostředek mírně doprava nahoru. Do poslední chvíle jsem stál," dodal Hrubý, který se vzápětí blýskl i proti křížné střele volného Baluty.

Slavia poslala do hry druhého útočníka Tecla a stáhla hru na tři obránce. Chvíli nato však přidali hosté pojistku. Jovovič si v 77. minutě pohrál s obráncem, nacentroval do vápna a nabíhající Holeš hlavou zatloukl míč k zadní tyči. "Druhý gól, který jsme vstřelili, by se měl promítat. Excelentní akce Jovoviče a zavření nabíhajícím Holešem," ocenil hostující trenér Petr Rada.

Jablonec tak v Edenu navázal na květnovou výhru 3:1. Dnešní triumf mohl být ještě vyšší, ale Doležalovu hlavičku vyrazil Kolář a střídající Chramosta mířil nad. V páté ze sedmi minut nastavení na druhé straně vypálil z dálky Baluta do břevna a pak vykopl míč za již překonaným Hrubým před čárou obránce.

"Nikdo nemůže říct, že by to bylo nezasloužené vítězství. Šancí jsme měli dost na to, že jsme hráli na Slavii. Máme sedm bodů, ale měli jsme jich mít víc. Potřebovali jsme někde získat body, které jsme ztratili se Spartou doma. Nejsme v krizi, jen jsme nedávali góly," dodal Rada.

Hlasy po utkání: Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výsledek strašné zklamání, výkon v prvním poločase strašné zklamání. Zápas se pro nás od první minuty nevyvíjel dobře po všech stránkách a taky to tak dopadlo. Musíme se početné návštěvě omluvit za výkon. Byli jsme hrozně nekvalitní v útočné fázi. Postrádali jsme pohyb, Jablonec vyhrával spoustu osobních soubojů, výborně se pohyboval. Všude byl opticky dřív a vyhrál zaslouženě. O poločase jsem byl hodně důrazný, ale cítili to všichni, že musíme přidat. Dobře jsme vstoupili do druhé půle, ale zase je to o efektivitě. Když neproměníte dvě velké šance, z toho jednu penaltu, samozřejmě vám to nepřidá. Zlom pak byl druhý inkasovaný gól. Jablonec to vyřešil výborně a my hodně špatně. My jsme profesionálové a jsme povinni bojovat každé utkání na 100 procent. Nikoho nezajímá, co bylo v týdnu. Máme nejvyšší ambice, není vše v sezoně růžové a takovéhle momenty musíme zvládat. Samozřejmě dvě porážky během čtyř dnů jsou nepříjemné. Teď se ukáže, jak jsme doopravdy silní." Petr Rada (trenér Jablonce): "Jeli jsme sem s respektem, protože Slavia proti Dynamu podala velmi dobrý výkon. Věděli jsme, že mají v nohách 90 minut a že v sobě mají i trochu křivdy. Vzali jsme si trochu mustr ze zápasu, který jsme tu na jaře vyhráli 3:1. Věděli jsme, že musíme hrát aktivně, pokud bychom čekali na ránu z milosti, nepřežili bychom to. V prvním poločase jsme byli hodně aktivní, naopak myslím, že domácí nějakou větší šanci neměli. Pro nás byl velice důležitý gól před pauzou. Hráče jsme upozorňovali, že Slavia se bude druhý poločas snažit hrát agresivně na tu svou tribunu. Prvních 10 minut to ještě šlo, ale pak jsme se na 15 minut zatáhli. Nerad chválím jednotlivce, ale Vlasta Hrubý zaslouží za výkon velký respekt. Myslím, že zlomový byl ten jeho zákrok před penaltou. Pak jsme se z toho trochu vymanili a znovu začali napadat. Druhý gól, který jsme vstřelili, by se měl promítat. Excelentní akce Jovoviče a zavření nabíhajícím Holešem. Nikdo nemůže říct, že by to bylo nezasloužené vítězství. Šancí jsme měli dost na to, že jsme hráli na Slavii. Máme sedm bodů, ale měli jsme jich mít víc. Potřebovali jsme někde získat body, které jsme ztratili se Spartou doma. Nejsme v krizi, jen jsme nedávali góly."

Slavia Praha - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Branky: 44. Doležal, 77. Holeš. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Dobrovolný. ŽK: Souček, Škoda, Sýkora, Pokorný (všichni Slavia). Diváci: 13.263.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli (17. Pokorný), Zelený (72. Tecl) - Souček - Baluta, Hušbauer, Sýkora, Stoch (80. Bořil) - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista, Hübschman - Masopust, Trávník (77. Považanec), Jovovič (88. Chramosta) - Doležal (84. Břečka). Trenér: Rada.

Hrubý zařadil svůj výkon na Slavii mezi tři nejlepší v kariéře