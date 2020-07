Slavia podle Tvrdíka skončila sezonu v zisku stovek milionů

Praha - Fotbalová Slavia bude za uplynulou sezonu v plusu. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka skončí ligový mistr za ročník 2019/20 v zisku nižších stovek milionů korun. Pražanům k tomu výrazně pomohl postup do základní skupiny Ligy mistrů, kterým vydělali přes půl miliardy korun.

Slavia obhájila ligový titul a podle Tvrdíka se jí daří i v ekonomické oblasti. "Splnili jsme si i další cíl - hospodařit v černých číslech. Sezonu 2019/2020 Slavia bez ohledu na koronavirus ukončila v zisku nižších stovek milionů Kč," uvedl Tvrdík na sociální síti.

Zároveň upozornil, že do kalkulace není započítán prodej záložníka Tomáše Součka. Reprezentační středopolař od zimy hostuje ve West Hamu za zhruba 113 milionů korun, dalších více než 400 milionů by Pražané dostali v případě přestupu. Na ten by došlo automaticky, pokud se "Kladiváři" udrží v Premier League.

Předminulou sezonu 2017/18 zakončila Slavia se ztrátou 366 milionů korun, pod kterou se podle klubu podepsalo razantní posilování kádru a také dočasné zastavení prodeje hráčů ze základní sestavy A-týmu. Výsledky za minulý ročník ještě klub neoznámil.

Slavii od podzimu 2015 vlastní Číňané, momentálně má většinový podíl společnost CITIC, která klub převzala po firmě CEFC. Pražané od vstupu zahraničních majitelů získali tři ligové tituly a vloni na podzim si zahráli Ligu mistrů.

V rámci omezení dopadů koronavirové krize podle spekulací médií sáhla Slavia k snížení platů o 35 procent do konce roku. Klub to však nepotvrdil.

Pražané chtějí i letos postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Podle Tvrdíka nechystají odchody opor a naopak tým hodlají posílit. "Žádný výprodej v létě neplánujeme. Tým prošel rozsáhlou obnovou a prodeje hráčů ze základního kádru jsou v létě v podstatě vyloučeny. Teď je cíl znovu základní skupina Ligy mistrů," uvedl šéf Slavie.