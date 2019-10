Slavia podle Kúdely vyhrála i díky maskáčovým kopačkám Frydrycha

Plzeň - Podle obránce Ondřeje Kúdely fotbalisté Slavie uspěli ve šlágru 14. prvoligového kola v Plzni i zásluhou maskáčových kopaček stopera Michala Frydrycha. Náhradník Pražanů v závěru utkání při velké příležitosti domácích zastavil střelu kapitána Jakuba Brabce a pomohl k vítězství 1:0.

"Frýďa díky tomu, že má takové maskáčové kopačky, to zblokoval, když ho asi neviděli. Já mu to říkám na tréninku pořád, je to taková sranda. Zachránil tím gól a to byla podle mě byla opravdu jediná vážná plzeňská gólová situace," řekl Kúdela novinářům.

Právě Frydrych v 61. minutě vystřídal jeho zraněného kolegu ze středu obrany Davida Hovorku. "Vždy je nepříjemné, když někdo vypadne. S Davidem jsme určitě víc sehraní. Gadži (Hovorka) je víc impulzivní, emotivní, má to v sobě. Frýďa je spíš takový klidnější. Nebyla tam vidět nějaká změna, Frýďa to dohrál skvěle. Navíc zachránil ten gól," konstatoval dvaatřicetiletý zadák.

Jeden z vrcholů ligového podzimu rozhodl v nastavení prvního poločasu Josef Hušbauer, do zápasu však mnohem lépe vstoupili hráči Viktorie. "Možná jsme byli na začátku malinko vlažní. Plzeň na nás spíš vletěla a my jsme nebyli moc ve hře. Až pak v průběhu prvního poločasu jsme přebírali otěže a vyústilo to ve vedoucí gól," zhodnotil Kúdela. "Do druhého poločasu Plzeň prostřídala a nasadila tam vysoké hráče. Spoléhali potom spíš na vysoké míče a snažili se to jen do nich kopat na standardky," přidal.

Slávisté v nejvyšší soutěži venku porazili Plzeň poprvé od května 2013 a po sérii pěti porážek, přestože ve středu absolvovali náročný domácí duel se slavnou Barcelonou ve skupině Ligy mistrů (1:2). "Každé vítězství je důležité, zvlášť v Plzni, kde jsme dlouho nevyhráli. Jsme za to moc rádi. Teď se zas bude příjemně koukat na tabulku. Budu mluvit za sebe i za kluky. V únavě nebudeme hledat nějakou výmluvu nebo alibi. Jsme rádi, že hrajeme tyhle velké zápasy a nevadí nám, že to jde v takhle rychlém sledu. Každý by to v naší lize měnil," prohlásil Kúdela.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského udělali velký krok k obhajobě titulu a na druhou Plzeň mají v čele tabulky už devítibodový náskok. "Je to příjemné, nebudeme si nic nalhávat. Máme na ně devět bodů, bude se nám teď lépe dýchat, navíc nás teď čekají těžké zápasy. Hned s Baníkem, bude to teď bum bum. Jsme rádi, že máme ten náskok a vážíme si toho," uvedl bývalý hráč Sparty, Mladé Boleslavi nebo Liberce.