Slavia podala trestní oznámení kvůli napadení obránce Kúdely

Praha - Fotbalová Slavia podala trestní oznámení na hráče Glena Kamaru kvůli napadení obránce Ondřeje Kúdely po čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy s Glasgow Rangers. Obvinění podala skotské policii prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii.

"Napadení hráče Ondřeje Kúdely bylo připraveno a promyšleno včetně vědomého zakrytí kamer na místě incidentu. Brutální a surový útok byl veden s plnou intenzitou s cílem zranit a způsobit fyzickou újmu," uvedl pražský klub ve stanovisku na svých webových stránkách. V podání jsou rovněž uvedena jména svědků, kterými byli vedle zástupců Slavie také představitelé delegace UEFA a trenér Rangers Steven Gerrard.

Pražský klub navíc po návratu do Česka znovu důrazně odmítl narčení skotského šampiona z toho, že stoper červenobílých domácího záložníka v závěru zápasu rasisticky urazil.

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj utkání a dopustili se dalšího z řady nesportovních zákroků. Kúdela pak přišel ke Kamarovi a s rukou zakrývající ústa finskému záložníkovi tmavé pleti cosi řekl. Vyprovokoval tím strkanici, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Podle Pražanů Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za Gerrardovy přítomnosti. Slavia po výhře 2:0 postoupila do čtvrtfinále.

"Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a hráčů Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. Po příchodu slávistických představitelů byl Kúdela hráčem Rangers fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč Rangers poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard," uvedla Slavia v prohlášení na webu. "Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase," dodali Pražané.

Červenobílí prý po závěrečném hvizdu nebyli vpuštěni do kabiny a ze stadionu je na hotel doprovodila policie. "Po zápase byl bezprecedentním způsobem omezen pohyb hráčů a funkcionářů klubu. Asistenci klubu při ochraně a zdraví hráčů a členů týmu muselo poskytovat velvyslanectví ČR v Londýně a místní policie, které chceme za její profesionalitu poděkovat," uvedla Slavia.

Znovu se ohradila proti obvinění z rasismu. "Kúdela je jedním z kapitánů týmu, které si volí v tajné volbě sami hráči z řad těch, ke kterým cítí největší důvěru. Je to slušný a skromný člověk se silnou morální integritou, oblíbený mezi hráči i fanoušky, fotbalový gentleman. Obvinění z rasismu kategoricky a rozhořčeně popírá," podotkl klub.

Pražané se pozastavili nad tím, že Rangers za údajný důkaz o rasistické urážce považují to, že si Kúdela zakryl ústa. "Jsme šokováni tím, že bez jediného důkazu dochází k ničení jeho lidské pověsti i k poškození dobrého jména našeho fotbalového klubu. Jediným údajným důkazem hráčova provinění má být zakrytí úst, které však u Ondry často vidíme jako běžný zvyk v našich zápasech při rozhovorech s vlastními spoluhráči," uvedla Slavia.

"Jsme klub, ve kterém mají svoji šanci všichni bez ohledu na rasu, barvu, náboženství nebo vyznání. Vycházíme z ideálu fair play zakladatelů klubu, který mu vtiskli již při jeho založení. Současná Slavia je zcela multikulturním týmem," doplnil český šampion.

Rangers se v zápase prezentovali velmi tvrdými zákroky. V 61. minutě dostal Kemar Roofe červenou kartu za zákrok kopačkou do hlavy brankáře Ondřeje Koláře, který musel střídat a utrpěl zlomeninu v obličeji.

"Zápas měl být velkým fotbalovým svátkem. Místo oslavy fotbalu však naši hráči čelili brutální a zákeřné hře. Rangers zranili brankáře Koláře takřka kriminálním zákrokem a další naši hráči zranění unikli jen s velkým štěstím. Každý, kdo sledoval zápas, si může udělat svoji představu o chování hráčů soupeře," dodala Slavia.