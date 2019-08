Slavia po výhře v Kluži přivítá v lize vršovické rivaly Bohemians

Praha - Fotbalisté Slavie v úterý zvládli vstup do play off Ligy mistrů a v Kluži zvítězili 1:0. Před středeční odvetou s rumunským soupeřem úřadující šampioni a lídři tabulky v sobotním 7. kole první ligy vyzvou vršovického rivala Bohemians 1905. Plzeň, která v nejvyšší soutěži nevyhrála třikrát za sebou, hostí Opavu. V neděli také Sparta hraje v Liberci. Druhý Jablonec se v sobotu představí v Příbrami.

Slavia minulý domácí ligový zápas s Libercem (1:0) kvůli disciplinárnímu trestu musela odehrát bez diváků a proti Bohemians budou v Edenu zpřísněné bezpečnostní podmínky. Na derby dohlédne několik stovek policistů.

"Bude to asi podobné jako všechna dosavadní vzájemná utkání. Bohemka to bere hodně prestižně, to je jasné. Je to pro ni dobrý zápas v tom, že se od ní málo očekává. Hodně nás napadá, běhá, chodí do soubojů. Je to hodně atletický fotbal a až na ten poslední zápas padá málo branek," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož tým v lize neprohrál s "Klokany" devětkrát za sebou a poslední tři vzájemné duely vyhrál.

Plzeň remízou 1:1 v Teplicích prodloužila sérii bez ligové výhry a ze čtvrtého místa ztrácí pět bodů na Slavii. Opava sice úvodní dvě kola vyhrála shodně 1:0, ale pak čtyřikrát po sobě nebodovala. V minulé sezoně Slezané oba ligové souboje s Viktorií prohráli o gól.

"Venku chceme vítězit, ale když neprohrajeme a získáme bod, není to úplně špatně. Samozřejmě nás nejvíc mrzí ta prohra se Slováckem (0:2), která v domácím prostředí neměla být a ty tři body nám momentálně chybí. Doufám, že to s Opavou napravíme a zvítězíme," prohlásil plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta v minulém kole zdolala Ostravu 2:0 a doma vyhrála třetí ze čtyř ligových zápasů v ročníku. Svěřenci Václava Jílka však chtějí zabrat i venku, kde zatím získali jediný bod. Letenští ovládli poslední čtyři vzájemné ligové duely a Liberci nepodlehli od listopadu 2015. Slovan v neděli i bez dvou vyloučených hráčů zvítězil v Karviné 1:0 a uspěl po sérii čtyř porážek.

"Samozřejmě nás povzbudila výhra nad Baníkem i výkon, který jsme si i tak zanalyzovali. Libereckého trenéra Pavla Hoftycha znám. Vím, že má rád kombinační fotbal a věřím, že tentokrát to nebude jenom o válce. Věřím, že se utkají týmy, které chtějí hrát fotbal. Pracujeme na tom, abychom hráli venku podobně jako doma," uvedl Jiří Saňák, asistent trenéra Sparty.

Jablonec je v nové sezoně doma stoprocentní, ale venku ze dvou zápasů uhrál jen bod. Příbram na svém stadionu získala všech sedm bodů, loni v říjnu ale Severočechům u Litavky podlehla 0:6.

Poslední Karviná se první vítězství v ročníku pokusí uhrát ve Zlíně. Slezané v první lize doma všechny tři duely s "Ševci" vyhráli, zatímco ve Zlíně ani jednou nebodovali.

Ve třetím nedělním utkání Mladá Boleslav přivítá České Budějovice, které třikrát v řadě doma porazila. Jihočeský nováček nevyhrál už čtyři kola.

Už dnes večer Ostrava hostí Slovácko a ve druhé předehrávce 7. kola Olomouc doma změří síly s Teplicemi.

Hlasy před víkendovými zápasy 7. ligového kola:

1. FK Příbram (v tabulce: 11.) - FK Jablonec (2.)

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Čekají nás teď těžké domácí zápasy s Jabloncem a Plzní. Soustředíme se na Jablonec, který přijíždí s velice dobrou formou. Je na druhém místě, takže určitě kvalitní tým, který se po odchodu několika důležitých hráčů povedlo zase velmi dobře doplnit zkušenými fotbalisty. Pro nás to bude hodně těžký zápas, ale věříme, že budeme doma úspěšní. Potřebujeme pokrýt jejich největší sílu, která je v útoku. Jsou tam Doležal, Matoušek, který působil u nás, Jovovič a Sýkora. Tihle čtyři hráči jsou strašně nepříjemní směrem dopředu, rychle jdou nahoru a Doležal je výborný ve vápně."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Příbram je na tom jinak než v minulé sezoně. Mají ustáleného trenéra, domácí zápasy zvládají, jen venku jim to tolik nevychází stejně jako nám. Doma porazili Bohemku nebo teď České Budějovice, takže domácí prostředí pro ně hraje důležitou roli. Kádr mají dobře poskládaný, mají tam starší i mladší hráče, pak zkušeného Rezka, o kterého se to celé asi opírá. Určitě je to nepříjemný soupeř, ale jedeme tam s tím, že chceme bodovat."

Fastav Zlín (6.) - MFK Karviná (16.)

Jan Kameník (asistent trenéra Zlína): "Máme za sebou dva zápasy s plným ziskem a jak říká náš trenér, máme dobře nabito k tomu, abychom zvládli i ten třetí. V případě výhry bychom měli 12 bodů a byli bychom v horní šestce. Jenže nás nečeká nic snadného, jak by si mohl někdo v souboji s poslední Karvinou myslet. Oni budou mobilizovat všechny síly, aby uspěli a něco od nás odvezli. Pojedou nadoraz, což ale čekáme i od našich hráčů. Bude to bojovné utkání a já věřím, že s dobrým koncem pro nás."

František Straka (trenér Karviné): "Všichni vidíme, že situace v tabulce není optimální. Potřebujeme konečně začít bodovat. Věřím, že se to už zlomí, že najdeme optimální sestavu, která nás zvedne. Budeme muset naši hru totálně zjednodušit a vrátit se k tomu, co jsme hráli v minulé sezoně, kdy jsme se zachraňovali. Když pak nastupuje stres, chybí tomu taková ta lehkost a hlavně sebevědomí. Je to otázka hlavy. Ale věřím, že teď ve Zlíně už to protrhneme."

Slavia Praha (1.) - Bohemians Praha 1905 (9.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Těšíme se nejvíc, jak to jde, po dlouhé době hrajeme doma před diváky. Navíc derby. Bude to asi podobné jako všechna dosavadní vzájemná utkání. Bohemka to bere hodně prestižně, to je jasné, je to pro ni dobrý zápas v tom, že se od ní málo očekává. Hodně nás napadá, běhá, chodí do soubojů. Je to hodně atletický fotbal a až na ten poslední zápas padá málo branek. Dáme příležitost i některým hráčům, kteří doposud nebyli tolik vytížení, hlavně s ohledem na kvalifikaci Ligy mistrů. Hráče, kteří mají drobné šrámy, vynecháme, abychom je měli na středu. Samozřejmě nás to bude trochu limitovat, bude tam spousta nesehranosti. Na druhou stranu je to pro nás důležitý zápas, derby, chceme si udržet náskok v tabulce. Vše bude sladěné tak, abychom to v sobotu zvládli a zároveň neohrozili středeční zápas."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Čeká nás aktuálně nejtěžší možný protivník v rámci české ligy. Hrajeme s nimi zrovna v době, kdy hrají nejdůležitější zápasy v sezoně. Není jednoduché se plně soustředit na utkání v lize, v hlavách už hráči můžou mít odvetu proti Kluži. Budeme chtít využít nejen této situace. Naší podporou je i obrat v utkání proti Olomouci, který nám určitě pomůže. Odchodem Ngadeua a Deliho Slavia přišla o velmi kvalitní obránce. Byli silní rychlostně, ale i v soubojích jeden na jednoho."

Viktoria Plzeň (4.) - SFC Opava (13.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Doufám, že napravíme poslední porážku v domácím prostředí a s Opavou zvítězíme. Máme tři ztráty za sebou. Venku chceme vítězit, ale když neprohrajeme a získáme bod, není to úplně špatně. Samozřejmě nejvíc nás mrzí prohra se Slováckem, která doma neměla být, ty tři body nám momentálně chybí. Opava je mužstvo, které funguje velice dobře. Myslím, že bude dělat všechno pro to, aby se zachránili. Ale ani se nechci dívat na Opavu, pro nás je důležitější se dívat na sebe. Momentálně ztrácíme nějaké body, které chceme rychle získat a dostat se tam, kam věřím, že plzeňský fotbal patří."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Chtěli bychom využít, že Plzeň není v ideálním rozpoložení, ale v tuto chvíli se musíme soustředit sami na sebe. Oproti poslednímu utkání je potřeba se zlepšit. Zápas se Zlínem pro nás byl obrovským zklamáním, ale od hráčů cítím, že s tím chtějí něco udělat. Čeká nás hodně těžký soupeř, Plzeň má velmi kvalitní kádr. I když není tak dominantní, jako bývala, pořád je to mužstvo, které patří k nejlepším v české lize. K velkým tahounům Plzně patří Joel Kayamba, na druhé straně Kopic. Velká síla je i vepředu. Ať už je to Krmenčík, Chorý či Beauguel. Na ně si budeme muset dát velký pozor."

FK Mladá Boleslav (7.) - Dynamo České Budějovice (15.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Věřím, že se dáme dohromady a předvedeme na domácím hřišti fotbal jako před dvěma týdny proti Spartě a v porovnání s posledním zápasem v Jablonci zlepšíme střeleckou produktivitu. Pokud hráči budou podávat takové výkony jako proti Jablonci, nemám o nás strach."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Dvakrát za sebou jsme nebodovali, ale v lize jsou silní soupeři, kteří trestají naše chyby. Důležitá je také koncentrace, která nám v některých částech zápasů chybí. Budeme se snažit zopakovat výkon ze Slovácka a držet se naší hry. Pokud někde zalezeme, nebudeme mít šanci na úspěch. Boleslav má nesmírně silný tým hlavně směrem dopředu. Mešanovič, Komličenko, Wágner, Matějovský - co jméno, to pojem. Bude to opět těžký zápas, ale chtěli jsme ligu hrát, abychom se s takovými týmy potkávali. Uděláme všechno pro to, abychom bodovali."

Slovan Liberec (12.) - Sparta Praha (5.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Budou nám chybět Oscar a Mara, ale tím, že jsme vyhráli v Karviné, do toho jdeme s čistými hlavami. Budeme chtít využít toho, že jsme odvedli takový vítězný boj v Karviné. Kvalitu Sparty všichni známe, známe jejich dobré stránky, ale i jejich problémy. Jsme v domácím prostředí, všichni uděláme maximum, abychom vtáhli do hry diváky, aby nám liberecký fanda pomohl. Budeme potřebovat, aby lidi hráče vyhecovali a vytvořili třeba i tlak na rozhodčí, kteří nám zatím moc nepřejí. Abychom na ně společnými silami zatlačili a urvali se Spartou pozitivní výsledek."

Jiří Saňák (asistent trenéra Sparty): "Nálada je dobrá. Samozřejmě nás povzbudila výhra nad Baníkem i výkon, který jsme si i tak zanalyzovali. Libereckého trenéra Pavla Hoftycha znám. Vím, že má rád kombinační fotbal a věřím, že tentokrát to nebude jenom o válce. Věřím, že se utkají týmy, které chtějí hrát fotbal. Pracujeme na tom, abychom hráli venku podobně jako doma. Není to otázka nějakého tréninku, zázraku, spíš je to o nastavení. Ač se to nezdá, i naši kluci potřebují sebevědomí. Cítíme, že mužstvu musíme celkově zvednout sebevědomí, abychom byli schopni předvádět relativně jistý a sebevědomý výkon i venku."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- 1. FK Příbram (11.) - FK Jablonec (2.) Výkop: sobota 24. srpna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 40 10-8-22 51:85. Poslední zápas: 0:3. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec - Jovovič, Matoušek, Sýkora - Doležal. Absence: Kingue, Květ, Nový (všichni zranění) - Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Břečka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Škoda (3) - Sýkora (4). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů s Příbramí a poslední 2 vyhrál při skóre 9:0 - Příbram doma v lize prohrála s Jabloncem 4x za sebou (minule 0:6) a inkasovala 17 branek - Příbram získala doma všech dosavadních 7 bodů v sezoně - Příbram doma v lize v součtu s baráží neprohrála 8x za sebou - Příbram 5 kol střídá venkovní porážku a domácí výhru - Jablonec v lize prohrál jediný z posledních 7 zápasů a 4x za sebou bodoval - Jablonec získal venku jediný z 13 bodů v sezoně a na soupeřově hřišti v lize nezvítězil 10x za sebou - Jablonec má s 13 góly nejlepší útok ligy - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Příbram Fastav Zlín (6.) - MFK Karviná (16.) Výkop: sobota 24. srpna, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Moláček, Vitner. Bilance: 6 3-0-3 6:8. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Mašek, Jiráček, Podio, Džafič - Janetzký, Poznar. Karviná: Hrdlička - Krivák, Kouřil, Rundič, Ndefe - Hanousek, Janečka - Guba, Lingr, Ba Loua - Petráň. Absence: Vraštil (zranění), Matejov (nejistý start) - Moravec, Dreksa (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Janečka, Rundič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Petráň (2). Zajímavosti: - všech 6 vzájemných ligových zápasů vyhrál domácí tým - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 kol a 2x za sebou neinkasoval - Zlín vyhrál 5 z posledních 6 domácích ligových zápasů - Zlín v lize 28x za sebou neremizoval - Karviná jako jediná v ligové sezoně ještě nezvítězila (2 remízy, 4 prohry) a v posledních 3 kolech dala jediný gól - Karviná v součtu s baráží venku 7x za sebou nevyhrála - Karviná má se 4 góly spolu s Teplicemi a Opavou nejhorší útok ligy Slavia Praha (1.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: sobota 24. srpna, 19:30. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 34 19-10-5 52:28. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Holeš, Kúdela, Hovorka, Zelený - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Olayinka - Škoda. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Šmíd - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Absence: Hromada (rekonvalescence), Ševčík, Frydrych (oba nejistý start) - Pokorný (dohoda klubů), Dostál, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Hušbauer, Stanciu - Keita, Podaný, Hronek, Vacek (všichni 2). Zajímavosti: - Slavia v lize neprohrála s Bohemians 9x za sebou a poslední 3 zápasy vyhrála - Slavia v lize s Bohemians 4x za sebou neinkasovala - Slavia doma v samostatné lize podlehla Bohemians jen v prvním zápase v září 1993 a od té doby 16x za sebou neprohrála - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála (5 výher, remíza), v součtu s minulým ročníkem neprohrála 12 zápasů nejvyšší soutěže po sobě - Slavia v lize 4x za sebou neinkasovala a s jedním obdrženým gólem má nejlepší obranu soutěže, naopak Bohemians mají s 11 inkasovanými brankami spolu s Opavou nejhorší defenzivu - Slavia doma v lize 17x za sebou neprohrála a posledních 6 duelů tam vyhrála - Slavia v úterý vyhrála v úvodním zápase 4. předkola Ligy mistrů v Kluži 1:0 - Bohemians prohráli všechny 3 venkovní duely v ligové sezoně - Frydrych (Slavia) si může připsat 200. zápas v nejvyšší soutěži, Hůlka (Bohemians) 100. ligový start - Van Buren (Slavia) slaví v den zápasu 27. narozeniny Viktoria Plzeň (4.) - SFC Opava (13.) Výkop: neděle 25. srpna, 16:30. Rozhodčí: Zelinka - Flimmel, Vlček. Bilance: 12 6-3-3 18:13. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský - Kalvach, Janošek - Kayamba, Hořava, Kopic - Krmenčík. Opava: Fendrich - Helebrand, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Šulc - Jurečka, Jursa, Zapalač - Dedič. Absence: Ekpai, Hubník (oba zranění), Čermák (nejistý start) - Zavadil (trest za ČK), Knejzlík, Rychlý (oba zranění), Hrabina, Helebrand, Žídek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Zavadil (3 ŽK). Nejlepší střelci: Kopic, Krmenčík - Dedič (všichni 2). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy (oba v minulé sezoně), předtím Opavu v nejvyšší soutěži neporazila 4x za sebou (v letech 1998 - 2004) - Plzeň doma porazila Opavu v jediném z posledních 3 ligových utkání - Plzeň v lize nevyhrála 3x za sebou a dala jediný gól - Plzeň vyhrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů - Plzeň minule doma podlehla Slovácku 0:2 a na svém stadionu prohrála poprvé po 24 ligových zápasech - Opava poslední 4 kola prohrála - Opava má s 11 inkasovanými góly spolu s Bohemians nejhorší obranu a se 4 vstřelenými brankami spolu s Teplicemi a Karvinou i nejhorší útok - Opava vyhrála jediný z posledních 11 venkovních ligových zápasů FK Mladá Boleslav (7.) - Dynamo České Budějovice (15.) Výkop: neděle 25. srpna, 16:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Horák. Bilance: 18 10-4-4 32:20. Poslední zápas: 4:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Fulnek - Ladra, Budínský, Matějovský, Hubínek, Bucha - Wágner. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Kulhánek, Javorek - Schranz, Provod, Mršič - Ledecký. Absence: Mešanovič, Túlio (oba zranění), Wiesner (rekonvalescence), Komličenko (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - Novák, Kladrubský (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mešanovič (4) - Čolič, Kladrubský, Provod, Schranz, Táborský (všichni 1). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - M. Boleslav doma v lize s Č. Budějovicemi prohrála jediný z 9 zápasů a poslední 3 vyhrála (dala v nich 10 branek) - M. Boleslav vyhrála všechny 3 domácí ligové zápasy v sezoně a na svém stadionu získala všech dosavadních 9 bodů - M. Boleslav má k dobru odložený zápas v Teplicích - M. Boleslav doma z posledních 18 ligových duelů prohrála jediný a v posledních 2 dala vždy 4 branky - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 9 ligových zápasů, 4x za sebou nezvítězily a poslední 2 kola prohrály bez vstřelené branky - Č. Budějovice si venku na Slovácku připsaly dosud jedinou výhru v sezoně - Ladra (M. Boleslav) si může připsat 50. ligový start Slovan Liberec (12.) - Sparta Praha (5.) Výkop: neděle 25. srpna, 19:00. Rozhodčí: Julínek - Paták, Podaný. Bilance: 53 14-10-29 53:87. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Alibekov - Malinský, Potočný, Pešek - Kuchta. Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Hancko, Hanousek - Hložek, Hašek, Mandjeck, Trávník, Plavšič - Kozák. Absence: Oscar, Mara (oba trest za ČK), Nešický (nejistý start) - Dočkal, Zahustel, Panák, Kadlec, Pulkrab, Frýdek, Drchal (všichni zranění), Ben Chaim, Vindheim, Lischka (všichni rekonvalescence), Costa (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Breite, Potočný, Oscar (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Pešek, Potočný (oba 2) - Kanga (4). Zajímavosti: - Sparta v lize neprohrála s Libercem 8x za sebou, poslední 4 vzájemné zápasy v nejvyšší soutěži vyhrála a inkasovala v nich jediný gól - Sparta vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy 1:0 gólem Costy - Sparta vyhrála jediný z posledních 7 ligových zápasů v Liberci - Liberec v minulém kole zvítězil v Karviné a bodoval po 4 porážkách za sebou - Liberec doma v lize v posledních 4 zápasech nevyhrál a 3x za sebou prohrál - Sparta prohrála jediné z posledních 5 kol - Sparta v lize venku 4x za sebou nevyhrála a inkasovala 12 gólů - Malinský (Liberec) slaví v den utkání 28. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 6 5 1 0 11:1 16 2. Jablonec 6 4 1 1 13:5 13 3. Slovácko 6 4 0 2 7:8 12 4. Plzeň 6 3 2 1 9:7 11 5. Sparta 6 3 1 2 12:8 10 6. Zlín 6 3 0 3 6:4 9 7. Mladá Boleslav 5 3 0 2 10:9 9 8. Ostrava 6 3 0 3 9:8 9 9. Bohemians 6 2 1 3 10:11 7 10. Olomouc 6 2 1 3 6:8 7 11. Příbram 6 2 1 3 6:9 7 12. Liberec 6 2 0 4 5:7 6 13. Opava 6 2 0 4 4:11 6 14. České Budějovice 6 1 2 3 5:9 5 15. Teplice 5 1 2 2 4:8 5 16. Karviná 6 0 2 4 4:8 2