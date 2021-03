Slavia po postupu přes Rangers může s Opavou vyrovnat svůj rekord

Praha - Fotbalisté Slavie po postupu přes Glasgow Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy nastoupí v neděli ve 24. kole domácí nejvyšší soutěže proti Opavě. Obhájci titulu a lídři tabulky mohou vyrovnat vlastní rekord v počtu ligových utkání bez porážky, zatím jsou na čísle 35. Vrcholem sobotního programu bude podještědské derby mezi třetím Libercem a čtvrtým Jabloncem. Druhá Sparta se v neděli představí v Českých Budějovicích.

Poslední Příbram v záchranářské bitvě s šestnáctým Brnem po odvolání kouče Pavla Horvátha poprvé povede Slovák Jozef Valachovič. K trenérské výměně v týdnu sáhla také Karviná a na lavičce třináctého týmu tabulky místo Juraje Jarábka v dalším sobotním duelu s Olomoucí budou asistenti Petr Mašlej a Marek Bielan.

Slavia s aktuálně předposlední Opavou neprohrála ani v jednom z 21 zápasů v lize. Slezané vyhráli dvě z posledních čtyř kol a na 15. místo, které jako první znamená záchranu, ztrácejí čtyři body.

"Slavia hrála ve čtvrtek těžký zápas v Evropské lize, takže si myslím, že to trenér Trpišovský trochu prostřídá. Ale mají tak kvalitní kádr, že to je jedno. Nesmíme hlavně faulovat a dovolit Slavii standardky," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Jablonec má stejně bodů jako Liberec a navíc sehrál o utkání méně. Slovan v lize neprohrál sedmkrát za sebou a drží sérii tří vítězství, ale Jablonec porazil v jediném z posledních osmi duelů nejvyšší soutěže. "Derby má vždycky svůj náboj. Liberec má teď dobrou sérii a dlouho neprohrál. Musíme se připravit na to, že to bude hodně těžké utkání. Vidíme, jaký je tady terén, bude to velká neznámá, jak to bude vypadat v sobotu," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který dříve působil v Liberci.

Sparta nevyhrála s Českými Budějovicemi poslední tři vzájemné ligové duely a inkasovala v nich devět branek. Na Slavii ztrácí Letenští 14 bodů, ale mají k dobru dva odložené zápasy.

"Na podzim jsme na Spartě vyhráli 4:2, byl to zápas, který byl z naší strany velmi povedený. Ale víme, že v neděli to bude úplně jiné utkání. Na Spartě se vyměnil trenér, způsob hry je úplně jiný," řekl trenér Dynama David Horejš, jehož tým čeká na vítězství pět kol.

Slovácko kvůli nákaze koronavirem v týmu a nucené karanténě přišlo o dva zápasy a z třetího místa se propadlo na páté. V neděli tým z Uherského Hradiště po dvoutýdenní pauze přivítá sedmou Ostravu.

Karviná bude proti Olomouci usilovat o první výhru po pěti kolech. "Snažíme se kluky psychicky zvednout. Je to opravdu hlavně o práci s hlavami hráčů, o jejich nastavení, zklidnění a sebedůvěře," řekl Mašlej.

Čtrnácté Teplice doma změří síly s dvanáctými Bohemians 1905. Severočeši vyhráli jediné z posledních devíti kol. "Klokani" minule zdolali Karvinou 2:0 a naplno bodovali po čtyřech ligových zápasech.

Příbram prohrála poslední čtyři kola, na ligové vítězství čeká 12 zápasů a od první nesestupové příčky je vzdálena sedm bodů. Středočeši v případě sobotní výhry Brno bodově dotáhnou a oživí šance na záchranu. Zbrojovka nevyhrála šestkrát za sebou.

"Určitě mám nějakou vizi, kterou bych sem do Příbrami chtěl přinést a naplnit. Ale v první řadě nepřemýšlím o záchraně a o tom, co bude po 34. kole. Máme před sebou v sobotu Brno. Moje úloha je, abychom se svým realizačním týmem chlapce připravili, aby se na Brno těšili a doma to zvládli," uvedl Valachovič, kterého čeká premiéra v roli hlavního trenéra v české lize.

Utkání Plzně se Zlínem bylo kvůli koronavirové karanténě Viktorie přeloženo na 14. dubna. Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 se stále hraje bez diváků na stadionech.

Hlasy před víkendovými zápasy 24. kola první fotbalové ligy

1. FK Příbram (18.) - Zbrojovka Brno (16.)

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Pevně věřím, že dokážeme něco nastartovat. Určitě mám nějakou vizi, kterou bych sem do Příbrami chtěl přinést a naplnit. V první řadě nepřemýšlím o záchraně a o tom, co bude po 34. kole. Máme před sebou v sobotu Brno. Moje úloha je, abychom se svým realizačním týmem chlapce připravili, aby se na Brno těšili a doma to zvládli."

Richard Dostálek (trenér Brna): "V tomto zápase půjde o hodně. Potkají se dva týmy, které mají problémy se střílením gólů. Příbram změnila trenéra, nikoliv kádr, takže očekávám změny v rozestavení. V tomto počasí asi bude hrát značnou roli i terén, snažíme se na něj nachystat podobně dobře jako na soupeře."

MFK Karviná (13.) - Sigma Olomouc (9.)

Petr Mašlej (asistent trenéra Karviné): "Po odvolání trenéra Jarábka se nyní snažíme hráče psychicky zvednout. Je to hlavně o práci s hlavami hráčů, jejich nastavení, zklidnění a sebedůvěře. Soupeř je velmi dobře připraven, hraje moderní nátlakový fotbal s velkým pohybem a je disciplinovaný. Prostě je to tým, který má svou tvář a je tam vidět rukopis (trenéra) Látala. Musíme celých 90 minut poctivě odmakat, jiné cesty není. Když to nepůjde fotbalově, musí to kluci opravdu oddřít na krev, nechat na hřišti úplně všechno. Je potřeba podat absolutně koncentrovaný a týmový výkon."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Čeká nás Karviná, kde došlo ke změně trenéra. To je vždy pro soupeře varováním, aby se měl na pozoru ještě víc. My máme za sebou vítězný duel v poháru na Bohemians. Chceme podat dobrý výkon tak, abychom navázali na zápasy v Plzni a v Praze. Máme před reprezentační pauzou, před ní je vždy dobré rozloučit se dobrým výsledkem, aby se pak během těch 14 dnů dalo trénovat v lepší náladě."

FK Jablonec (4.) - Slovan Liberec (3.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Derby má vždy svůj náboj, i když se teď hraje bez diváků. Liberec má teď dobrou sérii a dlouho neprohrál. Musíme se připravit na to, že to bude hodně těžké utkání. Vidíme, jaký je tady terén, bude to velká neznámá, jak to bude vypadat v sobotu. V posledních dvou domácích zápasech k tomu terén nepřispěl, mělo to určitý vliv na naši hru."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "V podzimním domácím zápase s Jabloncem jsme byli po covidu, zasáhlo to víc hráčů. Jablonec si nás vychytal a zaslouženě vyhrál. Hrál tu velmi dobře. Teď záleží na tom, jaké bude hřiště. Je dobře, že jsme minule dokázali otočit zápas, který se pro nás nevyvíjel dobře. To se vždy cení a do dalšího utkání nám to pomůže."

1. FC Slovácko (5.) - Baník Ostrava (7.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Dostali jsme se do situace, v níž jsme dosud nikdy nebyli. Jdeme do zápasu po čtrnáctidenní nucené přestávce, v níž měl každý hráč vzhledem ke zdravotnímu stavu jiný individuální program. Ale věříme, že dříve položené základy v hráčích zůstaly a že předvedou dobrý výkon. S Baníkem to bude velmi těžké. Na Spartě v poháru předvedl dobrý fotbal a prohrál až po hloupé penaltě. Po změně trenéra předvádí jednoduší fotbal, více útočí. Čeká nás dřina."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Bude to soubojově i běžecky náročné utkání, samozřejmě víme i o fotbalové kvalitě Slovácka. Tohle všechno máme na vědomí a připravujeme se na to. Budeme vycházet z dobré defenzivy, chceme být ale aktivní a nebezpeční vpředu. Poslední výkony jsou pro nás povzbuzením, že jsme konkurenceschopní. Jsem přesvědčen, že když budeme podávat takové výkony, musí přijít i výsledky."

FK Teplice (14.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Bohemians jsou kvalitní tým s velkou šířkou kádru a kvalitními hráči. Jejich sestava je celkem nečitelná. I když tím, že poslední zápas vyhráli, možná trenér nic měnit nebude a nechá vítězné složení s rozestavením na dva útočníky. Díky Necidovi, Puškáčovi a Pulkrabovi mají vepředu dobrou kvalitu a rovněž disponují pracovitou záložní řadou a obrannou čtveřicí. Bude to pro nás těžký zápas, ale potřebujeme v domácím prostředí bodovat. Takže do toho půjdeme s tím, že se budeme snažit Bohemians porazit a udělat důležité tři body."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Výhrou nad Karvinou jsme udělali velký krok k záchraně. O definitivě se ale můžeme bavit tehdy, až bude matematicky sedět. Náskok na sestupové příčky už je nicméně poměrně velký. Věřím, že se naše výkony zlepší a nebudeme se muset soustředit jen na body. Chceme navázat na výkon proti Karviné."

Dynamo České Budějovice (10.) - Sparta Praha (2.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Na podzim jsme na Spartě vyhráli, byl to zápas, který byl z naší strany velmi povedený. Ale víme, že v neděli to bude úplně jiné utkání. Na Spartě se vyměnil trenér, způsob hry je úplně jiný. Čeká nás obrovská kvalita hlavně směrem dopředu. Je to zápas, v němž nemáme co ztratit. Uděláme maximum pro to, abychom měli šanci uspět."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Jsme rádi, že jsme zvládli domácí pohárové utkání s Baníkem a postoupili jsme. Je pro nás určitě lepší, že zápas skončil v 90 minutách, než kdyby jsme hráli 120 minut. Ale hrajeme až čtvrtý den, takže to není zase takový problém. Někteří hráči jsou potrestaní a v Budějovicích nemohou hrát. Takže v poháru nastoupili další hráči a vzali jsme to i trochu jako přípravu na ligu."

Slavia Praha (1.) - SFC Opava (17.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Z postupu přes Rangers jsme samozřejmě nadšení. Během tří let být dvakrát ve čtvrtfinále Evropské ligy je pro český klub obrovský úspěch a my si toho moc vážíme. Rangers ale pro nás v tuhle chvíli skončili, teď už řešíme nedělní zápas a nic jiného."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Čeká nás nesmírně silný tým. Když vidíme Slavii v posledních dvou letech, je to evropský mančaft. Slavia hrála ve čtvrtek těžký zápas v Evropské lize, takže si myslím, že to trenér Trpišovský trochu prostřídá. Ale mají tak kvalitní kádr, že to je jedno. Nesmíme hlavně faulovat a dovolit Slavii standardky. Musíme hrát na 150 procent, mít štěstí a věřit, že jsme třeba schopni něco urvat."