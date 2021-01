Slavia po dvou penaltách porazila na úvod ligového jara Olomouc

Praha - Fotbalisté Slavie vstoupili do jarní části první ligy výhrou 3:1 nad Olomoucí. Sigma v duelu 15. kola vedla od 15. minuty, kdy se trefil Radim Breite, ale Pražané díky dvěma penaltám ještě do pauzy otočili stav. V 19. minutě srovnal Ondřej Kúdela a ve 39. minutě obrátil skóre z dorážky po neproměněném pokutovém kopu Jan Kuchta. Stejný hráč pak přidal po hodině hry pojistku.

Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovala už 26 utkání po sobě. Obhájce titulu si upevnil vedení v tabulce, před druhým Jabloncem drží náskok šesti bodů a navíc má zápas k dobru. Olomouc sedm kol nevyhrála a klesla na šestou příčku.

Slavia měla na začátku krátké zimní přípravy 22 osob nakažených koronavirem. Do úvodního jarního kola ale nastoupila v silné sestavě, byť jí ze zdravotních důvodů stále několik hráčů chybělo. Na pravém kraji obrany začala zimní posila Dán Bah, v záloze pak naskočil navrátilec z hostování Hromada.

Pražané v zimní pauze na rozdíl od Sigmy nenastoupili k žádnému přípravnému zápasu a v úvodu na nich byla patrná nerozehranost. Sigma nastoupila aktivně a po čtvrthodině se dočkala nečekaného vedení. Po sérii chyb v domácí defenzivě vybojoval míč Breite a svůj únik zakončil střelou nad brankáře Koláře. Dočkal se prvního gólu v olomouckém dresu. Slavia inkasovala v této ligové sezoně teprve popáté.

Hned za čtyři minuty červenobílí ze sporné penalty srovnali. Sudí Berka nařídil pokutový kop za faul Greššáka na Kuchtu, byť si předtím domácí útočník zpracoval míč rukou. Z pokutového kopu nezaváhal Kúdela, který poslal gólmana Mandouse na opačnou stranu.

I k druhé brance pomohla Pražanům penalta. Houska zbytečně zatáhl ve vápně Hromadu a Kuchta ve 39. minutě otočil stav. Z penalty sice trefil Mandouse, ale z dorážky už nezaváhal.

Hosté i v úvodu druhé půle drželi s obhájcem titulu krok, ale v 61. minutě inkasovali potřetí. Simův centr vrátil před branku Hromada, Kuchtovu hlavičku ještě Mandous vytáhl, ale na dorážku už nedosáhl. Domácí útočník dal počtvrté v ligové kariéře dva góly v jednom utkání.

Sigmu mohl ještě vrátit do hry střídající Chytil, ale v 78. minutě na malém vápně nezakončil. Slavia před prázdným hledištěm, kam kvůli opatřením proti koronaviru v zemi stále nemohu fanoušci, zbytek duelu kontrolovala a porazila Hanáky popáté z posledních šesti ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Náročný vstup do zápasu. Olomouc hrála velice dobře, měla lepší pohyb, byla u všeho dřív. Dostali jsme gól z našeho autu, Breiťák (Breite) šel sám na bránu. Naštěstí se nám ještě do konce poločasu podařilo otočit stav. Ve druhé půli už jsme hráli velmi dobře. Až na jednu situaci, kterou jsme na poslední chvíli zachránili, byl výkon z naší strany pohybově, kombinačně i fotbalově lepší. Někdy máme 20 střel a dáme jeden gól. Dnes těch střel tolik nebylo a dali jsme tři. Jsme rádi, že po netradiční přípravě a problémech, které jsme měli, jsme vstoupili do jara dobře a první zápas jsme zvládli. Byl to velice náročný zápas, první kolo na jaře je vždy těžké. Sigma hrála ve velké intenzitě a hlavně v prvním poločase nám dělala velké problémy."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Přijeli jsme na Slavii s cílem, že chceme hrát dopředu, napadat, nenechat je rozehrát. Hodně jsme vysunuli presink. Myslím, že se nám to celý první poločas dařilo. Dali jsme gól, mužstvo se shromáždilo před naší lavičkou. Upozorňujeme hráče, že nejdůležitější je po brance pět minut neinkasovat a my hned dostane gól z penalty. To je naše hrubá chyba. Pak přišla další individuální chyba v našem pokutovém území a Slavia nás potrestala. Na začátku druhého poločasu se nám ještě dařilo hrát tak, jak jsme chtěli. Ale pak jsme udělali chybu před naším pokutovým územím, měli jsme tam ztrátu míče a soupeř nás potrestal. Potom už si to Slavia pohlídala. Je to smutné, chtěli jsme tu něco urvat. Ale jestliže chcete uspět na Slavii, musíte podat bezchybný výkon. Bohužel jsme se dnes dopustili dost chyb."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 3:1 (2:1)

Branky: 39. a 61. Kuchta, 19. Kúdela z pen. - 15. Breite. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Hrabovský - Adam (video). ŽK: Kuchta, Hromada - Vepřek. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Hovorka, Bořil - Hromada (90. Beran), Oscar (80. Van Buren) - Sima (90. Tecl), Stanciu (87. Hilál), Provod - Kuchta (80. Musa). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Poulolo, Vepřek - Hála (72. Radek Látal), Breite, Houska, Greššák (56. Daněk), González (72. Chytil) - Nešpor (72. Yunis). Trenér Radoslav Látal.