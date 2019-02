Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek po 11 letech vstoupí do jarní fáze pohárů. Pražané na domácím hřišti rozehrají dvojzápas 2. kola Evropské ligy proti belgickému Genku a budou chtít potvrdit dobrou formu z posledních měsíců, byť nejsou favoritem na postup. Souboj lídrů ligových soutěží začne v Edenu v 18:55, odveta je na programu za týden.

Slavia naposledy hrála na evropské scéně jarní část v sezoně 2007/08, kdy v Poháru UEFA vypadla s Tottenhamem. Do osmifinále červenobílí postoupili naposledy v roce 2003.

Proti Genku jsou Pražané mírným outsiderem. Soupeř vede s jedenáctibodovým náskokem belgickou ligu a s jedinou porážkou vyhrál svou základní skupiny Evropské ligy.

Výbornou sezonu ale prožívají i slávisté, kteří z posledních 15 soutěžních utkání jen jednou prohráli a po sobotním vítězství 2:0 na úvod jara nad Teplicemi mají v čele ligové tabulky k dobru šest bodů na Plzeň, s kterou se utkají v neděli. Stejným výsledkem vyhrál v generálce i Genk.

"S Genkem je to dvojzápas, kde jsou šance 50 na 50. Ten souboj budou rozhodovat detaily. Je tam velká šance jít dál, určitě se ale neztotožňuji s názory, že je Genk papírově nejslabší tým z losu," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Stačí se podívat na tabulku belgické ligy, ve své skupině Evropské ligy získali 11 bodů. A kdo viděl belgické týmy, tak mi musí dát za pravdu, že belgický fotbal šel strašně moc nahoru," doplnil Trpišovský.

Slavia věří, že udrží domácí neporazitelnost v této pohárové sezoně. Ve čtyřech zápasech v Edenu neprohrála a ve třech utkáních skupiny, kde obsadila druhé místo, tam neinkasovala. "Zřejmě hodně lidí si řekne, že Genk je hratelný soupeř. Ale těžko říct. Vyřazovací část je vždy jen o aktuální formě, trestá se každá chyba. Není tu prostor na chyby, které můžeme několik zápasů napravovat," řekl záložník Slavie Josef Hušbauer.

Hlavním tahounem Genku je momentálně tanzanský útočník Mbwana Samatta, který zaznamenal v posledních šesti soutěžních zápasech sedm gólů a dal i obě dvě branky v generálce na souboj se Slavií.

"Síla Genku je hlavně v ofenzivě. Mají dobré talentované hráče jak vepředu, tak na krajích a v záloze. Jsou hodně nebezpeční dopředu, což prokazují v belgické lize, kde sázejí gól za gólem. I v Evropské lize," řekl ČTK po losu obránce Jakub Brabec, který patří Genku a do konce sezony hostuje v tureckém Rizesporu.

"Španěl Pozuelo je tam snad tři čtyři roky, hodně jim tvoří hru. Teď vystřelil Malinovskij, který se prosazuje i v ukrajinské reprezentaci. Má hodně dobré přímé kopy a kopací techniku. Nahoře se jim o to stará hroťák Samatta plus třeba křídlo Trossard. Myslím, že spousta těch mladých hráčů se brzy posune ještě třeba do lepších týmů. Slabina u nich může být, že mančaft je poskládaný z hodně mladých hráčů, tak třeba trošku psychika," dodal Brabec.

Statistické údaje před utkáním EL Slavia Praha - KRC Genk: Výkop: čtvrtek 14. února, 18:55 (Nova Sport 2). Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs - Golubevs, Malcevs (všichni Lot.). Bilance: ČR (Československo) - Belgie 31 11-3-17 46:56. 1966/67 PMEZ: Dukla Praha - Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, 1967/68 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 3:2, 3:3, 1972/73 PVP: Lutych - Sparta Praha 1:0, 2:4, 1977/78 UEFA: Lutych - Slavia Praha 1:0, 2:3, 1979/80 UEFA: Lutych - Brno 1:2, 2:3, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 1:3, 1983/84 UEFA: Anderlecht Brusel - Ostrava 2:0, 2:2, 1987/88 UEFA: Beveren - Bohemians Praha 2:0, 0:1, 1987/88 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 1:2, 0:1, 1993/94 LM: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 2:4, 2002/03 LM: Genk - Sparta Praha 2:0, 2:4, 2002/03 UEFA: Mouscron - Slavia Praha 2:2, 1:5, 2005/06 LM: Anderlecht Brusel - Slavia Praha 2:1, 2:0, 2006/07 UEFA: Waregem - Sparta Praha 3:1, 2012/13 EL: Lokeren - Plzeň 2:1, 0:1, 2016/17 EL: Slavia Praha - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 116 44-30-42 143:131 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 158 57-42-59 180:187 Genk v Evropě: LM/PMEZ 22 5-8-9 20:41 EL/UEFA 66 37-14-15 131:88 PVP 6 3-3-0 16:3 Celkem 94 45-25-24 167:132 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda. Genk: Vukovic - Maehle, Aidoo, Dewaest, De Norre - Heynen, Malinovskij - Paintsil, Pozuelo, Trossard - Samatta. Absence: Sýkora (nejistý start) - Uronen (3 ŽK), Berge, Lucumi (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Ngadeu (2 ŽK) - nikdo. Zajímavosti: - Genk v sezoně 2002/03 postoupil přes Spartu v kvalifikaci Ligy mistrů díky většímu počtu gólů venku - Slavia prohrála poslední 4 zápasy s belgickými soupeři a z 8 duelů vyhrála jen 2 - Slavia si zahraje jarní část pohárů poprvé od sezony 2007/08 a naposledy prošla do osmifinále v roce 2003 - Genk si zahraje vyřazovací fázi EL počtvrté za posledních 7 sezon a předloni došel do čtvrtfinále - Slavia skončila ve skupině druhá, Genk první - Slavia ve 3 zápasech skupiny doma nedostala gól (2 výhry, remíza) a v pohárech v Edenu 4x za sebou neprohrála - Slavia dala ve skupině jen 4 branky, což je nejméně ze všech účastníků vyřazovací fáze, ale pouze 3 góly dostala - Slavia prohrála jediný z posledních 15 soutěžních zápasů a poslední 3 vyhrála shodně 2:0 - Genk prohrál jediný z 12 zápasů této pohárové sezony - Genk vyhrál 6 z posledních 10 venkovních zápasů v pohárech a jen 2 prohrál - Genk vyhrál 5 z posledních 6 soutěžních zápasů - Slavia v generálce na úvod jara porazila Teplice 2:0, Genk stejným poměrem Lutych - půjde o souboj lídrů domácích lig - Genku patří český obránce Jakub Brabec, který do konce sezony hostuje v tureckém Rizesporu, za belgický klub hrával i další Čech Daniel Pudil - Samatta (Genk) dal v posledních 6 soutěžních zápasech 7 branek a s 19 góly vede tabulku střelců belgické ligy - trenér Genku Clement v roce 2001 nastoupil za Belgii v obou vítězných utkáních baráže o mistrovství světa proti českému týmu, v Praze se představil ve stejném roce i v přípravném zápase (1:1)