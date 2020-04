Slavia penězi z evropských pohárů pomůže ohroženým klubům

Praha - Slavia se rozhodla pomoci klubům první a druhé fotbalové ligy, které se po přerušení soutěží kvůli pandemii koronaviru dostanou do finančních problémů. Na sociální síti twittter o tom informoval předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

"SK Slavia Praha se vzdá 15 procent příjmů z následujících dvou ročníků evropských soutěží ve prospěch fondu solidarity s ostatními kluby první a druhé české fotbalové soutěže. K tomuto závazku vyzývá i všechny další případné reprezentanty v soutěžích UEFA," napsal Tvrdík.

Z jeho vyjádření vyplývá, že Slavia by klubům přispěla nejdříve na konci dalšího ročníku pohárů, tedy za rok. Pokud by znovu postoupila do základní skupiny Ligy mistrů, kde si vloni na podzim vydělala zhruba půl miliardy korun, poslala by do zatím neexistujícího fondu asi 75 milionů.

Se slávistickým návrhem však v době, kdy je osud této sezony kvůli pandemii nejistý, ne všichni souhlasí. Další velké české kluby upozornily na fakt, že jde zatím pouze o virtuální peníze.

"Solidarita je pojem, který by neměl být spojený s možnými (očekávanými) benefity. Skutečná solidarita není politické téma a neměla by sloužit jako PR a nástroj vlivu," uvedl na sociální síti tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. "Pojďme se bavit o solidaritě teď a tady. Nikoli o virtuálních penězích ve virtuální době. Existují varianty, jak by velké kluby mohly pomoci mnohem dříve. Pokud bude mít někdo ekonomické potíže, bude je mít bohužel už brzy," doplnil.

Podobně reagovala Plzeň. "V minulosti jsme několika českým klubům ekonomicky pomohli a rádi tak znovu učiníme, pokud to bude možné. V současnosti však žádné takové prohlášení učinit nemůžeme. Bylo by to nezodpovědné a jednalo by se o pouhé populistické gesto," citoval iDNES.cz prezidenta plzeňské Viktorie Tomáše Paclíka.

Česká liga je stejně jako drtivá většina soutěží po světě kvůli pandemii pozastavena. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce Slavia o osm bodů před druhou Plzní.

Řídící orgán soutěže, Ligová fotbalová asociace, respektuje pokyny UEFA a chce první a druhou ligu dohrát. Pokud by se profesionální soutěže nedokončily, není zatím jasné, podle jakého klíče by se rozhodovalo o nasazení do příštího ročníku evropských pohárů.

Fond solidarity už funguje například v Německu, kde ho na konci března založili bundesligoví zástupci v Lize mistrů. Bayern Mnichov, Dortmund, Lipsko a Leverkusen do něj vložily 20 milionů eur. Na rozdíl od slávistického plánu, s nímž Pražané přišli už dříve před propuknutím pandemie, budou peníze k dispozici hned.