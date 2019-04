Praha - Fotbalisté Slavie otočili v závěrečném 30. kole základní části první ligy domácí duel s Olomoucí a po výhře 2:1 vstoupí do pětizápasové nadstavby o titul z prvního místa se čtyřbodovým náskokem na druhou Plzeň. Hosté se v Edenu ujali vedení v úvodu hlavičkou Jakuba Yunise, ještě do pauzy ale srovnal Peter Olayinka a v druhém poločase otočil skóre Mick van Buren. Slavia ziskem 72 bodů v úvodních 30 kolech soutěže překonala svůj dosavadní rekord ze sezony 1995/96, kdy uhrála 70 bodů. Olomouc si zahraje v prostřední skupině o Evropu.

"Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, že budeme mít čtyřbodový náskok a lepší vzájemný zápas, tak bychom byli šťastní. Myslím, že jsme si to zasloužili," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

V utkání vsadil na téměř stejnou sestavu jako ve středečním úspěšném semifinále poháru se Spartou (3:0), pouze pravého beka Frydrycha nahradil uzdravený Coufal. Na lavičce v úvodu zůstal kapitán Škoda. Za Olomouc si odbyl kvůli absenci stabilní opory Buchty ligovou premiéru brankář Mandous.

Slavia začala aktivně a už ve třetí minutě měl velkou šanci po standardní situaci Deli, jeho hlavičku ale zneškodnil Mandous. "Já jsem si to užíval. Hned ze začátku jsem se chytil dobrým zákrokem, pak už to šlo samo," řekl Mandous.

Olomouc pak udeřila z první nebezpečnější akce. Ngadeu prohrál po Plškově centru hlavičkový souboj s Yunisem, který i díky odrazu míče o zem překonal Koláře.

Domácí měli trvalou herní převahu, ale jejich pokusy dlouho ke gólu nevedly. Střelu Van Burena těsně pod břevno vytáhl Mandous, Coufal pak mířil naopak přímo do brankáře. Mandous o čisté konto přišel až ve 26. minutě, kdy neměl nárok na střelu aktivního Olayinky, kterému prostrčil míč za obranu Masopust.

Ve zbytku prvního poločasu i v úvodní čtvrthodině druhého Slavia prakticky zamkla Hanáky na jejich polovině. "Možná nám paradoxně ublížil ten rychlý gól, Slavia nás pak zamáčkla," připustil olomoucký trenér Václav Jílek.

V úvodních minutách po změně stran nevyužil dvě velké příležitosti Bořil, vzápětí hlavou přestřelil Deli. Tyč minul hlavičkou i Van Buren a těsně před hodinou hry vytáhl Mandous stoprocentní šanci Hušbauera.

Van Buren se gólu dočkal až v 60. minutě, kdy ho za obránce Sigmy poslal Král. Nizozemský útočník mohl brzy po dokonání obratu i zvýšit, ale znovu nechal vyniknout brankáře. "Myslím, že jsme hráli velice dobře, měli jsme spoustu šancí," řekl Van Buren.

Obvyklý náhradník si pochvaloval, že se podruhé za sebou dostal do základní sestavy. "Myslím, že trenér byl spokojený. Jsem rád, že jsem se dnes trefil," dodal.

Olomouc za nepříznivého stavu vyrovnala hru a domácí čekali na protiútoky. Nejnebezpečněji vypadaly v závěru dvě střely Olayinky a hlavička Součka, všechny pokusy ale skončily mimo.

Podle Jílka narazila Olomouc na jednoznačně nejsilnější tým jarní části. "Bylo otázkou času, kdy to Slavia otočí na svou stranu. Po vedoucím gólu se trochu zatáhla, až potom jsme to dohrávali tak, jak jsem si představoval," řekl Jílek.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Když začnu odzadu, tak jsme nadšeni z vítězství. Je pro nás důležité i vzhledem k tomu programu, který byl, a vzhledem ke způsobu, jakým jsme ho dosáhli. Byl to naprosto dominantní výkon. Musím hlavně vyzdvihnout hráče, zopakovat takový výkon po tom středečním utkání (semifinále poháru 3:0 se Spartou) je obdivuhodné. Hráči neskutečně dřeli, to nás odměnilo. Byl to možná jeden z nejlepších výkonů v sezoně, co se týče ofenzivy, minimálně jsme se přiblížili tomu středečnímu zápasu. Sigma do toho aktivně vstoupila v netradičním rozestavení a hned z prvního útoku a možná jediné střely na branku za zápas dala gól. My pak do ofenzivy natlačili hodně hráčů. Zápas byl strašně náročný, proto obdivuji hráče, co ze sebe dokázali vydat."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnes jsme narazili na jednoznačně nejsilnější tým jarní části. Slavia byla minimálně 60, 70 minut jednoznačně lepším týmem. Díky fantastickému výkonu (brankáře) Aleše Mandouse jsme neobdrželi víc branek. Možná nám paradoxně ublížil ten rychlý gól, Slavia nás pak zamáčkla. Myslím, že my jsme hráli s takovým podvědomím, že budeme bránit ten výsledek, a to byla největší chyba. Na můj vkus jsme byli hodně pasivní, nepřesní. Bylo otázkou času, kdy to Slavia otočí na svou stranu. Po vedoucím gólu se Slavia trochu zatáhla, potom jsme to dohrávali tak, jak jsem si představoval, v daleko větší aktivitě. Ale Slavia je tak zkušené mužstvo, že kromě jediné situace nás do žádné šance, která by nějak ohrozila jejich branku, nepustila. Kvalita Slavie je jednoznačně jinde než naše."

Slavia Praha - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Branky: 26. Olayinka, 60. Van Buren - 7. Yunis. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Kotík - Královec (video). ŽK: Lalkovič (Olomouc). Diváci: 12.956.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal (75. Frydrych), Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust (78. Traoré), Hušbauer, Olayinka - Van Buren (84. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Olomouc: Mandous - Beneš, Polom, Jemelka - Zahradníček, Plšek, Dvořák (60. Lalkovič), Kalvach, Houska, Falta (84. Sláma) - Yunis (65. Nešpor). Trenér: Jílek.