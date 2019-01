Praha - Fotbalisté pražské Slavie hned na startu zimní přípravy odletěli na soustředění nedaleko španělské Marbelly. S aktuálním lídrem prvoligové tabulky odcestovaly na kemp všechny tři dosavadní posily - záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem a obránce Alex Král. Vedení klubu se zajímá také o bahrajnského reprezentačního útočníka Júsufa Hilála z Bohemians 1905.

"Je to jedno z jmen, které jsme hodně sledovali. Samozřejmě útočníků je málo. Má skvělé dispozice, líbil se nám hodně," řekl novinářům před odletem slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pětadvacetiletý Hilál přišel do Bohemians v létě a na podzim v lize odehrál 15 kol, v nichž dal pět branek. To z něj dělá aktuálně nejlepšího střelce "Klokanů". Hilál se momentálně s reprezentací Bahrajnu připravuje na mistrovství Asie.

Ve hře je i varianta, že pokud by ho Slavia získala, ještě by na jaře zůstal na hostování v Bohemians. "Jednání vedou pan Tvrdík (předseda představenstva) s panem Nezmarem (sportovní ředitel). Vím, že kluby jsou v kontaktu. Doufám, že to spěje ke zdárnému konci. Kluby mezi sebou jednají a ta jednání nejsou jednoduchá. Jedna z možností je si toho hráče třeba aspoň zavázat do budoucna," doplnil Trpišovský.