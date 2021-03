Slavia odletěla do Skotska,chybí zranění Hovorka, Ševčík a Traoré

Praha - Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgowě proti Rangers. Červenobílým vedle potrestaného Davida Zimy budou chybět zranění David Hovorka, Petr Ševčík a Ibrahim Traoré, všichni ostatní hráči jsou připraveni nastoupit. Český šampion půjde do odvety s remízou 1:1 z prvního domácího duelu.

"Šéva a Ibra mají dlouhodobější zranění, takže nejsou připravení, ale u ostatních by neměl být problém. Všichni hráči, kteří jsou na soupisce Evropské ligy, jsou v pořádku. Takže odlétáme tak, jak to bylo naplánované. Samozřejmě nějaké malé šrámy po utkání v Mladé Boleslavi jsou, protože to byl tvrdý zápas. Ale nikdo na tom nebyl tak, aby nemohl nastoupit," uvedl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Vzhledem k Zimově absenci kvůli žlutým kartám dostane poprvé po zimním návratu do Edenu v pohárech šanci Simon Deli, který na stoperu nastoupí s Ondřejem Kúdelou. "Stoperská dvojice je jasná. V Boleslavi jsme je chtěli nechat spolu zahrát. Byla tam obava, kdyby se jeden z nich zranil. Ale nakonec jsme rádi, že to kluci zvládli a mohli si spolu zahrát, protože do tohoto zápasu to je určitě důležité," poznamenal Houštecký.

Jeho tým musí na půdě čerstvého skotského šampiona skórovat. K postupu potřebuje Slavia zvítězit nebo remizovat výsledkem 2:2 a vyšším. V případě remízy 1:1 by se prodlužovalo.

"Myslím si, že tam jedeme v dobrém rozpoložení, protože víkendový duel vypadal dobře (výhra 3:0). S výsledkem 1:1 jsme ještě nikam necestovali, ten gól tam prostě musíme dát. Jedeme tam s tím, že si věříme. Že jsme v ofenzivě silní a gól dáme. Je to furt otevřené. Všichni si myslíme, že je to 50 na 50," řekl Houštecký.

Zatímco Slavia o víkendu zvítězila v Boleslavi, Rangers ve skotské lize nehráli. "Nedá se úplně říct, jestli je to lepší. Pro nás si myslím, že bylo dobře, že jsme hráli zápas, který se nám povedl. Pro nás dobré a jak to bude pro Rangers, uvidíme až tam," konstatoval Houštecký.

Trávník na slavném stadionu Rangers Ibrox Stadium není v ideálním stavu. "Uvidíme až na místě. Přece jen se oteplilo. Děláme sestřihy z jejich zápasů a když jsme viděli trávník tři neděle dozadu, nebyl v dobré kondici. V posledním zápase se St. Mirrenem už to vypadalo lepší. Doufejme, že se to zlepšilo a nebude tak špatný, jak na pohled vypadá," dodal asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Odveta osmifinále začne ve čtvrtek v 21:00.