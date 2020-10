Slavia odletěla do Izraele k zápasu s Beer Ševou

Praha - Tradičně dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu utkání 1. kola Evropské ligy na půdě izraelského Hapoelu Beer Ševa. Pražané minulý týden kvůli výskytu koronaviru v týmu nemohli několik dnů trénovat a byli v izolaci, za velkou komplikaci to ale nepovažují.

"Kdyby to bylo něco nového, tak si myslím, že by to problém byl. Ale tahle doba to přináší, byli jsme na to připraveni. Jsme na to zvyklí, kluci jsou na to zvyklí. Dostali individuální plány, které vždy plní na 100 procent. Přesvědčili jsme se už v první vlně covidu na jaře, kdy kluci po té dlouhé přestávce přišli perfektně připravení," uvedl v nahrávce pro média asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Několikadenní izolace v rodinném kruhu podle něj hráčům paradoxně spíš přišla vhod. "Poté, co jsme byli měsíc po hotelech, zavření a bez rodin, tohle přišlo i k duhu. Kluci byli s blízkými doma a plnili si individuální plán. Týmu to spíše teď pomohlo, kluci nabrali chuť a sílu a všichni se těšíme na zápas," uvedl Houštecký.

"Nemohli jsme trénovat společně, ale trénovali jsme poctivě doma, plnili si plán. Tři čtyři dny jsme teď potrénovali a těšíme se strašně moc. Myslím, že nás to nijak neovlivní. Jedeme tam urvat tři body a zahrát dobrý fotbal," prohlásil záložník Ondřej Lingr.

Český mistr v pondělí podstoupil testy ze strany UEFA na koronavirus, povinné před každým pohárovým zápasem, a všichni členové týmu měli negativní výsledek. V karanténě zůstávají defenzivní univerzál Tomáš Holeš, který si nákazu přivezl z reprezentace, další nejmenovaný hráč a dva členové realizačního týmu.

Slávisté kvůli přerušení soutěží v Česku naposledy nastoupili k soutěžnímu utkání 4. října. Beer Ševa je ale na tom ještě hůř, vinou zastavení izraelské ligy nehrála od 1. října, kdy ve 4. předkole Evropské ligy porazila Plzeň 1:0.

"Až samotný zápas ukáže, co to s oběma týmy udělá. Zápasů je jinak normálně hodně. Uvidíme, jak oni na nás budou připraveni, jak my z toho vyjdeme. My si ale věříme, jedeme tam vyhrát," uvedl Houštecký.

Zápas má výkop ve čtvrtek v 18:55. Uskuteční se ve městě Petah Tikva, protože stadion v Beer Ševě byl v srpnu kvůli konstrukčním problémům uzavřen.