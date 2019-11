Slavia odehraje 17. ligové kolo v Olomouci, Plzeň v Karviné

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie se v sobotním zápase 17. kola první ligy představí v Olomouci. Druhá Plzeň bude o den později hrát na stadionu předposlední Karviné s debutujícím trenérem Jurajem Jarábkem. Premiéru v nejvyšší soutěži si v sobotu odbude i nový kouč poslední Opavy Jiří Balcárek, jehož svěřenci přivítají třetí Mladou Boleslav.

Slavia lize suverénně kraluje a kráčí za obhajobou titulu. Pražané v sezoně čtrnáctkrát vyhráli, dvakrát remizovali a mají skóre 36:3. Tabulku vedou o jedenáct bodů před Plzní. Desátá Olomouc se naopak trápí a na vítězství čeká už sedm kol.

"My tam musíme jet vyhrát, nic jiného než vítězství nebereme. Samozřejmě musíme brát v potaz kvalitu soupeře, hrají doma. Bude perfektně připravený trávník, jako vždycky. Ale myslím si, že to právě bude dobře i pro nás. Není to tým, který by zalezl a my ho dobývali," řekl Zdeněk Houštecký, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

"Červenobílí" vyhráli poslední čtyři vzájemné ligové zápasy, ale v červenci doma zdolali Olomouc jen 1:0 a těsně před koncem přečkali penaltu. "Umí si poradit v těžkých situacích, i když je napadáme. To předvedli u nás v Edenu, kdy jsme v tom zápase měli velké fotbalové štěstí. Ale předvedli tady fakt dobrou hru a bylo vidět, že se prostě nebojí hrát a že si věří," upozornil Houštecký. Pro slávisty je duel v Olomouci generálkou na středeční domácí souboj Ligy mistrů proti Interu Milán.

Plzeň před reprezentační pauzou porazila Liberec 4:1 a udržela manko na Slavii i čtyřbodový náskok na Mladou Boleslav. Viktoria pojede do Slezska s vědomím, že porazila MFK ve všech sedmi dosavadních ligových utkáních. "V Karviné se rozhodli změnit trenéra a my uvidíme, s čím nový trenér přijde. Momentálně ho vůbec neznáme a nevíme, s jakým způsobem hry do toho zápasu Karviná nastoupí," konstatoval plzeňský kouč Pavel Vrba.

Jarábek, jenž v Karviné nahradil odvolaného Františka Straku, má před sebou náročný začátek. "Nemáme snadný los, Plzeň a pak Slavia, to jsou top týmy české ligy. Ale těším se na to. Kádr není špatný, chce to jen impulz, aby se hráči nakopli," prohlásil slovenský kouč, který by rád utnul sérii pěti ligových porážek bez vstřeleného gólu.

Poslední Opava 14 kol po sobě nevyhrála a už 490 minut neskórovala. Doma v nejvyšší soutěži ale zdolala Mladou Boleslav v obou dosavadních ligových zápasech výsledkem 2:1. "Není náhoda, že Mladá Boleslav porazila Spartu i Plzeň, svědčí to o její obrovské síle. Nepůjdeme ale do utkání s žádným strachem. Na mužstvu je vidět, že chce, jen to nemůže zlomit v útočné fázi," řekl Balcárek, nástupce dočasného trenérského dua Alois Grussmann, Josef Dvorník.

Dvanáctí Bohemians hostí čtrnáctou Příbram, která je bez ligového vítězství devět zápasů. Středočeši ale v nejvyšší soutěži neprohráli s "klokany" pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhráli. V dalším sobotním utkání devátý Liberec doma změří síly se třináctým Zlínem. Fastav minule udolal Olomouc 1:0 a naplno bodoval poprvé po devíti kolech.

Nedělní program vedle zápasu Karviné s Plzní ještě nabídne souboj jedenáctých Teplic s šestou Ostravou. Severočeši v posledních třech ligových utkáních prohráli a vždy inkasovali minimálně tři góly.

V pondělí uzavře 17. kolo dohrávka mezi Slováckem a Jabloncem. Už dnes večer pražská Sparta přivítá nováčka z Českých Budějovic.

Hlasy před víkendovými zápasy 17. ligového kola:

--------

SFC Opava (16.) - FK Mladá Boleslav (3.)

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Zápas pro nás bude nesmírně těžký, potkáme se s mužstvem, které je v top trojce. Měl jsem možnost vidět spoustu utkání Mladé Boleslavi. Není náhoda, že porazila Spartu i Plzeň, svědčí to o její obrovské síle. Nepůjdeme ale do utkání s žádným strachem. Na mužstvu je vidět, že chce, jen to nemůže zlomit v útočné fázi. Herní stránka byla v posledních zápasech dobrá, akorát tam nepadl gól. V tréninku na klucích vidím, že to chtějí zlomit. Jsem přesvědčený o tom, že to zlomíme a gól konečně dáme."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Jsem rád, že byla reprezentační pauza. Jedeme ve 13 až 14 lidech a sezonu jsme začali dříve. Když k tomu započítám i předkolo Evropské ligy, máme porci 21 utkání. Dříve měli hráči za podzim méně utkání. To není výmluva. Na některých hráčích jsem proti Bohemians necítil svěžest. Proto jsme využili 14 dní k tomu, abychom se znovu dostali do lepší kondice. V Opavě chceme navázat na předchozí dva venkovní úspěchy, výhru ve Zlíně a remízu v Olomouci."

Slovan Liberec (9.) - Fastav Zlín (13.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Zlínu se několik kol zpátky nedařilo, ale řekl bych, že spíš výsledkově než herně. Hráli docela hezký fotbal, ale neproměňovali šance a z toho pramenily ty porážky. Teď už se ale v minulých dvou domácích zápasech zase chytili a určitě nás čeká velice nepříjemný soupeř. Ve Zlíně určitě nejsou s aktuálním umístěním spokojení, budou se chtít šplhat tabulkou nahoru a bodovat u nás. To ale samozřejmě nechceme dovolit, hrajeme doma a jednoznačně chceme zvítězit. Máme jim co vracet za porážku v úvodu sezony. Na Zlín máme šestibodový náskok, můžeme mu odskočit ještě víc a přiblížit se ke středu tabulky. Týmy pod námi prostě musíme doma porážet."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Prožili jsme reprezentační přestávku v klidu, povzbuzeni výhrou nad Olomoucí. Zapracovali jsme na fyzičce, protože nás čeká náročný závěr podzimu. V Liberci nás čeká kvalitní soupeř, který má na každém postu zkušené nebo perspektivní hráče. Jejich největší silou je rychlý přechod do útoku. Doma jsme Liberec v létě porazili 2:1 a rádi bychom bodově uspěli i na severu Čech."

Bohemians Praha 1905 (12.) - 1. FK Příbram (14.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Příbram je další tým, který se pohybuje v tabulce okolo nás. Naposledy hráli bez branek doma proti Opavě, teď to bude podobné utkání. Nebezpeční jsou hlavně v domácím prostředí, venku jsou na tom podobně jako my. Mají za sebou šňůru nepovedených zápasů. Ve dvou domácích zápasech jsme nedostali gól, v čemž bychom rádi pokračovali. V přípravném duelu s Duklou se nám prosadili útočníci, na což bychom rádi navázali. Chceme hrát v ofenzivě více aktivněji."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Samozřejmě po reprezentační pauze je to vždy trošičku složitější bez herní praxe, jen jsme trénovali. Ale na zápas s Bohemians se těšíme, chtěli bychom konečně prolomit bilanci z venkovních zápasů a přivést z Ďolíčku body. Nechceme to zakřiknout, ale víme, že Bohemians jsou soupeř, proti kterému se nám relativně daří a který nám herně sedí. Doufám, že to potvrdíme i v sobotu. Může to být ten zápas, který zlomí naše čekání na vítězství a posune nás výš."

Sigma Olomouc (10.) - Slavia Praha (1.)

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Každý vidí, že Slavia je dnes špičkou českého fotbalu. Dobře hraje venku i doma, dokáže se poměřit s předními evropskými týmy, což dokazuje její kvalitu. Výhodou Slavie je široký kádr, takže my, trenéři soupeře, do poslední chvíle nevíme, kdo nastoupí. Je ale potřeba se zaměřit hlavně na sebe, na vlastní výkon. Jdeme na zvučného soupeře s odhodláním."

Zdeněk Houštecký (asistent trenéra Slavie): "Olomouc není tým, který by zalezl a my ho dobývali. Snaží se hrát rychle a technicky, nikdy to od nich nebyla žádná nakopávaná. Umí si poradit v těžkých situacích, i když je napadáme. To předvedli u nás v Edenu v létě, kdy jsme zápas s velkým fotbalovým štěstím dovedli do vítězného konce. Předvedli u nás fakt dobrou hru a bylo vidět, že se nebojí hrát a že si věří. My tam ale musíme jet vyhrát, nic jiného než vítězství nebereme."

FK Teplice (11.) - Baník Ostrava (6.)

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Baník má široký kádr. Majitel do něj v létě hodně investoval, teď to začíná být vidět. Musíme do toho dát srdíčko a zvládnout to. Před prvním vzájemným zápasem jsme byli v nekomfortní situaci, ale zvládli jsme to, i když jsme nehráli nádherný fotbal. Hlavně ta bojovnost byla vidět, všichni to chtěli urvat za každou cenu. Hlavně domácí zápasy bychom chtěli zvládnout, přeci jen hrajeme před našimi fanoušky. Chceme urvat body a mít klidnější zimu."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Teplice jsou velmi nepříjemný soupeř, který dokáže vzdorovat i silným týmům. Mají dva silné hrotové hráče, kteří si nějakým způsobem vyhovují. Doplněním kádru se jejich potenciál zúročuje a jdou nahoru. Slavia s nimi měla velké problémy, než je zlomila. Čeká nás těžký zápas, ale věřím, že budeme schopni konkurovat a ukázat výborný fotbal."

MFK Karviná (15.) - Viktoria Plzeň (2.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Nemáme snadný los, Plzeň a pak Slavia, to jsou top týmy české ligy. Ale těším se na to. Kádr není špatný, chce to jen impulz, aby se hráči nakopli. Věřím, že v domácím prostředí jsme schopni Plzeň potrápit a odehrát s ní dobrý zápas."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Chceme v závěru roku získat co nejvíce bodů a udržet určitý odstup od mužstev, která jsou za námi. Pokud by se nám ještě podařilo přiblížit se Slavii, která je teď suverénní, bylo by to dobře. Ale momentálně se díváme spíš jenom na sebe. Z těch čtyř kol chceme uhrát body, které nás dostanou do klidu na zimní přípravu. Očekávám, že Karviná chce také získat co nejvíc bodů do závěru soutěže, chce se odlepit od spodku tabulky. Rozhodli se změnit trenéra a my uvidíme, s čím nový kouč přijde. Momentálně ho vůbec neznáme a nevíme, s jakým způsobem hry Karviná nastoupí."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- SFC Opava (16.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: sobota 23. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Franěk - Vitner, Myška. Bilance: 5 2-1-2 7:13. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Juřena, Šulc, Mondek - Dedič. M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek - Bucha, Hubínek, Budínský, Ladra - Komličenko, Mešanovič. Absence: Opoku, Knejzlík, Zapalač (všichni zranění), Svozil (nejistý start) - Matějovský, Wiesner (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Jursa, Šulc, Dedič, Juřena - Bucha, Mešanovič, Tatajev (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (3) - Komličenko (9). Zajímavosti: - Opava oba 2 dosavadní domácí ligové zápasy s M. Boleslaví vyhrála shodně 2:1 - Opava 14 kol po sobě nevyhrála - Opava 5 ligových zápasů po sobě neskórovala (celkem 490 minut) - Opava má se 7 góly nejhorší útok ligy - Opava poprvé nastoupí pod novým trenérem Balcárkem - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 5 kol - M. Boleslav získala venku jen 5 z celkových 29 bodů, v posledních 2 venkovních ligových duelech ale neprohrála - Řezníček (Opava) slaví den před utkáním 27. narozeniny - Komličenko (M. Boleslav) je s 9 brankami nejlepším střelcem soutěže a v posledních 3 vzájemných ligových duelech dal 4 branky Slovan Liberec (9.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 23. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Hocek - Dobrovolný, Flimmel. Bilance: 29 11-9-9 32:29. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Breite, Potočný - Musa. Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Kolář - Matejov, Folprecht, Jiráček, Bartošák - Poznar, Wágner, Čanturišvili. Absence: Baluta (trest za ČK) - Vraštil, Mašek, Azackij (všichni zranění), Fantiš, Hlinka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Oscar (7 ŽK), Pešek - Džafič, Fantiš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný, Musa (oba 6) - Poznar (3). Zajímavosti: - Zlín vyhrál jediný z posledních 11 ligových zápasů v Liberci - Liberec doma se Zlínem v lize 5x za sebou neprohrál a v posledních 3 zápasech neinkasoval - Liberec prohrál jediné z posledních 4 kol - Liberec doma v lize 5x za sebou neprohrál - Zlín minule porazil Olomouc a zvítězil po 9 kolech - Zlín poslední 3 kola neprohrál - Zlín venku v lize 4x za sebou nevyhrál a dal jediný gól - trenér Liberce Hoftych v minulosti působil ve Zlíně - Cedidla (Zlín) slaví den před utkáním 18. narozeniny - Oscar (Liberec) může nastoupit k 50. duelu v české lize, Buchta (Zlín) si může připsat 150. start Bohemians Praha 1905 (12.) - 1. FK Příbram (14.) Výkop: sobota 23. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Berka - Šimáček, Ratajová. Bilance: 26 12-4-10 33:35. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Bederka, Hůlka, Pokorný - Bartek, Krch, Jindřišek, Podaný - Havel, Nečas, Vodháněl. Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Soldát - Alvir, Rezek, Polidar, Zeman - Škoda. Absence: Ugwu (trest za ČK), Dostál (rekonvalescence), Fryšták, Ljovin, Puškáč, Rada - Kingue (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Jindřišek, Vodháněl - Cmiljanovič, Šimek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bartek, Vodháněl (oba 3) - Škoda (6). Zajímavosti: - Příbram neprohrála v lize s Bohemians 5x po sobě (z toho 4 výhry) - Příbram v posledních 4 vzájemných utkáních v lize dala Bohemians 13 branek - Bohemians porazili doma v lize Příbram v jediném z posledních 4 zápasů - Bohemians vyhráli jediné z posledních 8 kol a 3x za sebou nezvítězili - Bohemians v ligové sezoně doma v 7 utkáních neprohráli a získali tam 15 z celkových 16 bodů - Příbram v lize 9x za sebou nevyhrála, z posledních 3 kol 2x remizovala - Příbram v posledních 8 ligových zápasech dala 3 góly - Příbram v ligové sezoně jako jediná venku nezískala ani bod, v 7 utkáních tam má skóre 3:21 - Příbram v posledních 4 ligových zápasech venku inkasovala 15 branek - Bohemians mají společně s Příbramí s 28 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize Sigma Olomouc (10.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 23. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 49 14-13-22 52:75. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Zmrzlý, Plšek, González - Yunis. Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Kúdela, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Škoda. Absence: Nešpor - Hovorka (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Beneš, Greššák, Houska, Jemelka - Hušbauer, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek (7) - Souček (8). Zajímavosti: - Slavia vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy - Slavia v posledním ligovém duelu v Olomouci vyhrála, předtím ale na Hané 8x za sebou nezvítězila - Olomouc 7 kol po sobě nevyhrála (z toho 5 remíz) - Olomouc je se 7 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - Slavia jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála, v nejvyšší soutěži drží neporazitelnost 22 zápasů - Slavia vyhrála posledních 8 kol a inkasovala v nich jediný gól - Slavia má s 36 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia je s 20 body nejlepším týmem venku - Slavia hraje příští týden 5. kolo skupiny Ligy mistrů s Interem Milán - Škoda (Slavia) si může připsat 300. ligový start FK Teplice (11.) - Baník Ostrava (6.) Výkop: neděle 24. listopadu, 14:30. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Caletka. Bilance: 45 14-17-14 50:47. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, P. Mareš - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka - J. Mareš, Řezníček. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Kuzmanovič - Diop, Smola. Absence: Shejbal (4 ŽK), Ljevakovič (zranění) - Baroš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: J. Mareš (7 ŽK), P. Mareš - Fleišman, Hrubý, Procházka, Smola (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Mareš (6) - Diop (5). Zajímavosti: - Teplice naposledy Ostravu porazily, předtím s ní však v lize 4x za sebou nevyhrály - Ostrava v Teplicích poslední 2 ligové zápasy neprohrála a neinkasovala, v posledních 5 utkání na Stínadlech ale dala jediný gól - Teplice 4 kola nevyhrály a poslední 3 ligové zápasy prohrály při skóre 2:10 - Teplice doma v lize prohrály jediný z posledních 6 zápasů - Ostrava vyhrála jediné z posledních 4 kol - Ostrava venku uhrála jen 6 z celkových 25 bodů - Ostrava venku v lize 5x za sebou prohrála a dala jediný gól - Stronati (Ostrava) může odehrát 100. ligový zápas MFK Karviná (15.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 24. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný. Bilance: 7 0-0-7 6:16. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Dreksa, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek - Ba Loua, Lingr, Galuška - Petráň. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Absence: Guba, Kouřil (oba zranění) - Čermák, Kopic (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Petráň, Kouřil, Hanousek, Lingr - Kalvach, Krmenčík, Limberský (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň (3) - Krmenčík (8). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála všech 7 ligových zápasů s Karvinou - Karviná v lize 6x za sebou nevyhrála a posledních 5 kol prohrála - Karviná v lize 5 zápasů neskórovala (celkem 533 minut) - Karvinou čeká premiéra pod novým trenérem Jarábkem, který nahradil odvolaného Straku - Karviná doma v této ligové sezoně jako jediná ještě nevyhrála, v 7 zápasech tam získala jen 3 z celkových 11 bodů - Plzeň vyhrála jen 2 z posledních 5 kol - Plzeň venku v lize 2x za sebou nevyhrála - brankář Hruška (Plzeň) den před zápasem oslaví 34. narozeniny 1. FC Slovácko (7.) - FK Jablonec (4.) Výkop: pondělí 25. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Orel - Blažej, Vaňkát. Bilance: 35 7-12-16 27:49. Poslední zápas: 0:6. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Krejčí, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Plechatý, Sýkora - Kratochvíl, Hübschman, Považanec, Pilík, Chramosta - Doležal. Absence: Hofmann (4 ŽK), Franič (zranění) - Jovovič, Krob (oba 4 ŽK), Matoušek, Hanuš (oba zranění), Curikov, Štěpánek (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Divíšek, Šašinka - Kratochvíl, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Šašinka, Zajíc (oba 5) - Matoušek, Doležal (oba 6). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Slováckem 11x za sebou neprohrál a vyhrál 3 z posledních 4 zápasů - Slovácko v posledních 4 ligových zápasech nedalo Jablonci gól - Slovácko doma v lize s Jabloncem 4x za sebou remizovalo - Slovácko v posledních 2 kolech nevyhrálo a neskórovalo - Slovácko doma v lize 6x za sebou neprohrálo - Jablonec prohrál jediné z posledních 7 kol a 4x za sebou bodoval - Jablonec venku získal jen 8 z celkových 28 bodů, v posledních 3 duelech tam ale neprohrál Tabulka: 1. Slavia 16 14 2 0 36:3 44 2. Plzeň 16 10 3 3 31:15 33 3. Mladá Boleslav 16 9 2 5 32:22 29 4. Jablonec 16 8 4 4 29:22 28 5. Sparta 16 7 4 5 30:21 25 6. Ostrava 16 8 1 7 27:22 25 7. Slovácko 16 7 4 5 20:21 25 8. České Budějovice 16 7 2 7 26:26 23 9. Liberec 16 6 3 7 25:26 21 10. Olomouc 16 4 7 5 22:23 19 11. Teplice 16 4 6 6 13:23 18 12. Bohemians 16 4 4 8 18:28 16 13. Zlín 16 4 3 9 11:22 15 14. Příbram 16 3 4 9 14:28 13 15. Karviná 16 2 5 9 11:23 11 16. Opava 16 2 4 10 7:27 10