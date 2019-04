Zlín - Fotbalisté Slavie Praha vyhráli základní část první ligy. Červenobílí sice v 29. kole překvapivě podlehli ve Zlíně 0:1 po gólu Adnana Džafiče z 60. minuty, ale díky remíze Plzně v Příbrami 1:1 mají v tabulce před druhými Západočechy před posledním kolem náskok čtyř bodů.

Slávisté tak budou mít v nadstavbové skupině o titul, kterou bude hrát šest nejlepších týmů soutěže, výhodu domácího prostředí v zápasech s druhým, třetím a čtvrtým celkem po základní části. Mistrovská Plzeň skončí po 30 kolech druhá.

Slavia, která ve čtvrtek vypadla po prohře v odvetě čtvrtfinále 3:4 na půdě Chelsea z Evropské ligy, v lize nebodovala poprvé po sedmi kolech a nezvítězila podruhé za sebou. Zlín naopak bodoval po předchozích čtyřech prohrách a výhrou oslavil 100 let od založení klubu.

Trenér Slavie Trpišovský poslal na hřiště od začátku oproti duelu s Chelsea Hušbauera, Zeleného, Balutu, Stocha a Škodu. Zlín, který nastoupil v netradičních červenobílých retrodresech, vyrukoval se dvěma hroty Poznarem a Vyhnalem.

Úvodní minuty patřily sebevědomé Slavii a v nich přišla i velká šance. Balutovu střelu vyrazil Rakovan a Škodova dorážka jen těsně minula zlínskou branku.

Domácí jubilanti ovšem velmi brzy zahodili ostych a pustili se do vedoucího týmu ligy. Vyhnal se snažil přelobovat Koláře, Hlinka pálil z hranice šestnáctky těsně vedle a další Vyhnalův sprint za obranu Slavie musel hasit rychlým vyběhnutím slavistický brankář. Po rohu pak Buchta hlavičkoval vedle.

Slavia přidala až v závěrečně čtvrthodině první půle. Hušbauer protáhl Rakovana a nebezpečnou standardku vyřešil opět zlínský gólman. Největší šanci ale spálil po brejku domácí Poznar, když z ideální pozice neprostřelil Koláře. Na druhé straně chyběl Zelenému jen kousek.

Hned v úvodu druhé půle spálil další tutovku domácích před Kolářem Džafič, jehož vyslal tváří v tvář Poznar. Vedoucí tým tabulky to ale nijak nevyburcovalo k vyšší aktivitě a už přišel gólový trest. Až příliš volný Džafič měl v 60. minutě dost času k zamíření a z více než 20 metrů se trefil ideálně do šibenice.

Hosté zvýšili obrátky, prospělo jim střídání, nicméně vyložené šance si dnes v černém hrající Slavia nevytvořila. Nestalo se tak ani v nervózním a často rozkouskovaném závěru.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Už v týdnu jsem hráčům zdůrazňoval, že cesta k bodům povede přes poctivý výkon na hranici našich možností. To se stalo. Hodně jsme běhali, hodně dostupovali soupeře, měli jsme i dobrý přechod do útoku a už v první půli i šanci na gól. Ale zapadla tam až Džafičova krásná střela. Těší mě, že v závěru jsme neudělali žádnou chybu, která by nás srazila. Poctivě jsme výhru ubránili. Jsem o to víc rád, že to bylo v zápase ke stoletému výročí klubu. Obecně takové duely nemám rád, většinou se na to chystáte a pak to nedopadne. Jesti byla na Slavii znát únava? Objektivně musím říct, že ano, i když půlka hráčů byla po Chelsea nová."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V první půli jsme byli všude o krok později, domácí hráči byli u všeho dřív. Přesto jsme si vypracovali dvě šance, ale neproměnili jsme je. Po přestávce to byl spíše boj na hřišti, Zlín dal krásný gól. Nám jednu šanci zmařil Rakovan a jedna šla vedle. Zápas na Chelsea se projevil na našem výkonu, ale ne na výsledku. Koncentraci jsme určitě neztratili, ale v klíčových momentech se k nám nepřiklonilo štěstí jako v některých zápasech dřív. To je takový fotbalový zákon schválnosti."

Fastav Zlín - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 60. Džafič. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Hájek. ŽK: Vyhnal, Poznar, Rakovan, Buchta, Hlinka - Škoda, Traoré. Diváci: 5672.

Zlín: Rakovan - Hnaníček, Buchta, Gajič - Hlinka - Holík, Džafič (90. Bačo), Jiráček, Bartošák - Poznar (72. Železník), Vyhnal (86. Jakubov). Trenér: Pivarník.

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Ngadeu, Zelený (81. Olayinka) - Souček, Traoré - Baluta (60. Masopust), Hušbauer, Stoch (68. Van Buren) - Škoda. Trenér: Trpišovský.