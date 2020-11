Slavia nastoupí v lize v Opavě, Sparta hostí České Budějovice

Praha - Po úspěšné reprezentační přestávce a dnešní předehrávce Liberec - Jablonec o víkendu pokračuje první fotbalová liga dalšími zápasy 8. kola. Obhájce titulu a lídr tabulky Slavia v sobotu hraje v Opavě, druhá Sparta hostí České Budějovice a třetí Plzeň se rovněž v neděli představí ve Zlíně. Baník Ostrava má kvůli hromadné nákaze koronavirem tým v karanténě a neodehraje v původním termínu zápas se Slováckem ani následující utkání proti Liberci. Všech sedm víkendových duelů i podještědské derby se kvůli hygienickým opatřením uskuteční bez diváků.

Slavia ještě v samostatné lize s Opavou neprohrála a zvítězila ve 14 z dosavadních 20 vzájemných utkání. V minulém ročníku ale Pražané na hřišti slezského soupeře překvapivě uhráli jen výsledek 1:1 po inkasovaném gólu v nastavení.

"Je to zápas, na který si musíme dávat pozor, protože jsme tam vloni podali nejhorší výkon v sezoně. Remizovali jsme 1:1 proti soupeři, který hrál v deseti. Opavě zápasy doma vyhovují, soustředí se na defenzivu, podává bojovné, agresivní výkony a chodí do rychlých protiútoků," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta před reprezentační pauzou nezvládla šlágr v Plzni, prohrála 1:3 a ztratila první body v ligové sezoně i vedení v tabulce. Proti Budějovicím budou svěřenci kouče Václava Kotala velkým favoritem i proto, že Dynamo je bez výhry předposlední. Letenští v neděli obléknou speciální retro dresy při příležitostí 127. výročí založení klubu.

"Vyhodnotili jsme si nezdar v Plzni. První dny to nebylo jednoduché, ale postupem času jsme to spláchli. Sice to úplně nejde, ale teď máme šanci nezdar odčinit," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

"Budějovice se snaží hrát velmi aktivně, napadají. Samozřejmě asi nemají tolik bodů, jak by si představovaly. Musíme vycházet z dobré obrany. Nesmíme dostat nějaký blbý gól, abychom měli možnost zápas uchopit pevně do svých rukou a nemuseli nic honit," přidal Loučka.

Plzeň by chtěla proti desátému Zlínu potvrdit triumf nad Spartou a zůstat v těsném kontaktu s pražskými rivaly. "Pomohlo nám vítězství nad Spartou podpořené kvalitním a týmovým výkonem, atmosféra je u nás dobrá," uvedl kouč Viktorie Adrian Guľa. "Čeká nás výborný soupeř, trenér Páník ve Zlíně odvádí kvalitní práci. Pro nás je to velká výzva a věřím, že budeme úspěšní," dodal slovenský kouč.

Čtvrtá Olomouc v sobotu přivítá sedmou Karvinou, se kterou v dosavadních sedmi ligových střetnutích neprohrála. Sigma drží šňůru pěti kol bez porážky, Slezané nepoznali přemožitele v posledních čtyřech duelech nejvyšší soutěže.

Trápící se Příbram v sobotní dohrávce 4. kola utrpěla na Slovácku debakl 1:5 a zůstává poslední s jediným bodem. Další by Středočeši rádi získali v neděli na stadionu nováčka Brna. Zbrojovka díky předchozí nečekané výhře 1:0 v Jablonci poskočila na 16. příčku.

Mladá Boleslav, která je spolu s Opavou až na 14. a 15. místě tabulky, se v sobotu pokusí o druhé ligové vítězství v sezoně proti Pardubicím. Východočeský nováček je ve formě, vyhrál poslední tři kola bez inkasované branky a je šestý.

Sobotní zápas Bohemians 1905 s Teplicemi je soubojem týmů s nijak oslnivou formou. Dvanácti "Klokani" prohráli tři z posledních čtyř kol, třinácté Teplice nebodovaly v pěti z posledních šesti utkání.

Hlasy před víkendovými zápasy 8. kola první fotbalové ligy

FK Mladá Boleslav (v tabulce: 14.-15.) - FK Pardubice (6.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Musíme jít za vítězstvím odhodlaněji a zodpovědněji než v předchozích nevydařených domácích zápasech se Zlínem a Budějovicemi. Na domácím hřišti potřebujeme získat tři body."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Čeká nás zápas proti zkušenému soupeři, který má velmi dobře generačně složený kádr a dokáže hrát kvalitní kombinační fotbal. Boleslav jsme sledovali v jejím posledním utkání na Slavii, a i když prohrála 0:1, zejména ve druhém poločasu byla výborná. To je pro nás signál, že to bude extrémně těžké sobotní odpoledne. Domácí budou rozhodně favorité, ale chceme se poprat o co nejlepší výsledek. Kromě dramatické fotbalové bitvy se těším na setkání s Tondou Křapkou a Kubou Klímou, kteří nějaký čas strávili v našem týmu."

Sigma Olomouc (4.) - MFK Karviná (7.)

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Po reprezentační přestávce nás čeká velký zápřah až do Vánoc. Během pauzy jsme se hodně věnovali nácvikům, ale i síle, dynamice, kondici. V podobě Karviné nás čeká těžký soupeř, který hraje výborně venku. Na rozdíl od minulých let nemá starosti se záchranou. Tým dostává málo branek, skvěle se doplnil, hodně pomohl příchod Papadopulose. Bude to pro nás hodně náročný zápas, ale my chceme uspět a získat tři body."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Sigma má výhodu domácího prostředí, ale hraje se bez diváků. Vidím to 50 na 50. Podle mě má Sigma i přes odchod Jemelky nejzkušenější stoperskou dvojici v lize Hubníka s Benešem, v bráně je jistý reprezentant Mandous. Obrana Olomouce stojí na pevných základech, navíc mají kvalitní přechodovou fázi. Všechno víme, musíme se na ně jen dobře nachystat."

Bohemians Praha 1905 (12.) - FK Teplice (13.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Teplice v obraně trápí rozsáhlá marodka. Proti Liberci na mě ale působily fotbalověji. Zapracovávají mladého středopolaře Fortelného. V útoku je silný Řezníček a v záložní řadě Moulis a šikovný Trubač."

Patrik Žitný (záložník Teplic): "Bude to asi zase stejný zápas jako všechny na Bohemce. Pořád se hraje v Ďolíčku, kde je specifické hřiště. Čekám, že to bude zase o soubojích, protože hřiště je malé. Musíme se dostat do pohody tím, že nějak ubojujeme výhru, klidně 1:0. Makat, bojovat, pak to přijde."

SFC Opava (14.-15.) - Slavia Praha (1.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Víme, že přijede strašně silný mančaft, který se vrátil na první místo. Výborně přepínají z ofenzivy do defenzivy. Jsou sebevědomí a mají velkou hráčskou kvalitu. Čeká nás extrémně náročný zápas, ale uděláme všechno pro to, abychom jim to co nejvíce ztížili, a uvidíme, na co to bude stačit. Pokud ale budeme pasivní jako v utkání s Pardubicemi, nemáme šanci ani na píď. Musíme hrát jinak, aktivněji."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Je strašně těžké něco odhadovat, protože Opava odehrála jedno soutěžní utkání za poslední zhruba měsíc a půl. Došlo tam k obměně kádru, od začátku sezony je tam nový trenér. Je to zápas, na který si musíme dávat pozor, protože jsme tam vloni podali nejhorší výkon v sezoně. Remizovali jsme 1:1 proti soupeři, který hrál v deseti. Opavě zápasy doma vyhovují, soustředí se na defenzivu, podává bojovné, agresivní výkony a chodí do rychlých protiútoků. Očekávám stejný zápas v tom, že budeme dobývat branku soupeře. Určitě to nepodceníme, protože je po reprezentační pauze a víme, jak jsou naše výkony po přestávce kostrbaté."

Zbrojovka Brno (16.) - 1. FK Příbram (18.)

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Před reprezentační přestávkou jsme poprvé vyhráli a chtěli bychom na toto vítězství navázat. Ale víme, že nás čeká nevyzpytatelná Příbram. Musíme hrát především zodpovědně, v lize není slabý tým. Co se týče naší sestavy, jsme v opačné pozici než na začátku ligy. Kádr jsme rozšířili na 29 jmen. Předtím jsme hráče neměli a hledali jsme, koho vůbec nasadit, zatímco teď jsme v situaci, že třeba sedm hráčů usedne na tribunu. Máme větší možnost volby."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Není to vůbec jednoduchá situace. Zase hrajeme venku, kde se nám v podstatě vůbec nedaří. Nevím, jestli je to pro nás zápas podzimu, možná z pohledu toho, že hrajeme s nováčkem. Pro nás je ale každý zápas hrozně důležitý. Sezona neprobíhá podle našich představ a my musíme obrátit její průběh k lepšímu. Nemůžeme se vracet z Brna bez bodového zisku. Domácím se podařilo získat cenné body v Jablonci, které jim zajisté pomohou k většímu sebevědomí. Nepředvádíme tak špatné výkony, abychom byli na spodu tabulky s jedním bodem. Musíme konečně protrhnout nepříznivou sérii a ideálně zvítězit."

Fastav Zlín (10.) - Viktoria Plzeň (3.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Během reprezentační přestávky jsme hodně trénovali, protože nás do konce roku čeká pořádná porce utkání. Až na drobné šrámy jsme všichni v pořádku, takže do zápasu s Plzní jdeme se vztyčeným hledím. Víme, že proti nám bude stát těžký soupeř, během podzimu se posunul výkonnostně o hodně dál. Viděli jsme jejich hráče zahrát výborně v národním dresu, pro ně to bude velká vzpruha. Plzeň je kompaktní tým, málo chybuje. Musíme být trpěliví a hlavně konsolidovaní směrem dozadu."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Čeká nás výborný soupeř, trenér Páník tam odvádí kvalitní práci. Pro nás je to velká výzva a věřím, že budeme úspěšní. Rádi bychom navázali na naši výkonnost z období před reprezentační přestávkou. Chlapci byli nejen velmi kvalitní v individuálních výkonech, ale hlavně jsme byli týmoví, soudržní a silní v ofenzivní činnosti i v kvalitním presinku a organizaci hry směrem do defenzivy. Pomohlo nám vítězství nad Spartou podpořené kvalitním a týmovým výkonem, atmosféra je u nás dobrá."

Sparta Praha (2.) - Dynamo České Budějovice (17.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Vyhodnotili jsme si nezdar v Plzni. První dny to nebylo jednoduché, ale postupem času jsme to spláchli. Sice to úplně nejde, ale teď máme šanci nezdar odčinit. Situace ohledně covidu a zranění je stejná pro všechny týmy, na to se vymlouvat nemůžeme. Pracuje s kluky, které máme. Ti jsou nachystaní a musíme to ukázat v neděli. Budějovice se snaží hrát velmi aktivně, napadají. Samozřejmě asi nemají tolik bodů, jak by si představovaly. Musíme vycházet z dobré obrany. Nesmíme dostat nějaký blbý gól, abychom měli možnost zápas uchopit pevně do svých rukou a nemuseli nic honit."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Sparta v této sezoně prokazuje velkou kvalitu. Ať už v domácí soutěži nebo na evropské scéně. Je tam obrovský rozdíl oproti minulé sezoně. Je vidět, že pod trenérem Kotalem udělali ohromný progres. Tým je silný na všech postech, ve všech řadách je obrovská osobnost a kvalita. Sparta určitě bude velký favorit, ale s kluky se snažíme na utkání co nejlépe připravit. Abychom odehráli co nejlepší zápas a mohli pomýšlet i na nějaký bodový zisk. Musí tam být od nás zdravé sebevědomí. Za recept jsme klukům dávali i zápas vloni, kdy jsme tam remizovali 3:3. Jestli tam pojedeme s nějakou obavou, nemáme šanci."

Utkání Baník Ostrava - 1. FC Slovácko bylo kvůli výskytu koronaviru v domácím týmu odloženo na neurčito.