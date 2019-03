Nyon (Švýcarsko) - Fotbalistům pražské Slavie se splnilo přání a ve čtvrtfinále Evropské ligy narazí na vysněného anglického soupeře, londýnskou Chelsea. První zápas odehraje lídr české ligy 11. dubna doma, odvetu o týden později venku. V případě postupu do semifinále se červenobílí 2. a 9. května utkají s lepším z dvojice Benfica Lisabon - Frankfurt. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Slavia si čtvrtfinále zajistila po čtvrtečním postupu přes nejúspěšnější tým historie soutěže Sevillu. Před týdnem ve Španělsku Pražané remizovali 2:2 a doma v odvetě zvítězili 4:3 po úchvatném obratu v prodloužení a gólu v předposlední minutě.

Červenobílí si zahrají čtvrtfinále v pohárech počtvrté v historii a poprvé od sezony 1999/00, kdy v Poháru UEFA, předchůdci Evropské ligy, vypadli s anglickým Leedsem. Slávistickým maximem je semifinálová účast v Poháru UEFA z roku 1996, o jejíž vyrovnání nyní budou usilovat.

České kluby v minulosti dosáhly na čtvrtfinále jen pětkrát. Třikrát se to povedlo Slavii, v sezoně 2001/02 Liberci a naposledy před třemi lety v Evropské lize Spartě.

Slavia si v této sezoně v pohárech vydělala v přepočtu asi 216 milionů korun, postup přes Sevillu jí vynesl 38,5 milionu. Mnohem víc však vydělala Plzeň. Obhájce domácího titulu si díky přímému postupu do skupiny Ligy mistrů a následným výsledkům připsal skoro 770 milionů korun a stanovil nový český rekord.

"Splněný sen, jsme strašně šťastní. Je to první volba, kterou jsme všichni chtěli. S realizačním týmem budeme mít 33. zápas v pohárové Evropě, vždy jsme si přáli dostat se do Anglie a teď se nám to vyplnilo. Ta motivace, kterou jsme měli v Genku a teď se Sevillou, zahrát si s anglickým týmem, se splnila. Bude to odměna a obrovský svátek pro celou Slavii, už to nikdo z historie nevymaže, že tady v Edenu hrála Chelsea," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

V Chelsea v minulosti působil slávista Miroslav Stoch. "Pro mě osobně je to fantazie. Konečně mi vyšel tip na soupeře, kterého bychom mohli dostat," uvedl slovenský záložník.

Chelsea před šesti lety celou Evropskou ligu vyhrála a triumf tehdy v jejích barvách ještě slavil i brankář Čech. O rok dříve získal londýnský celek prvenství i v prestižnější Lize mistrů a dvakrát ovládl i dřívější Pohár vítězů pohárů. Zvítězit ve všech evropských pohárových soutěžích se "Blues" povedlo jako jednomu z pěti klubů.

V aktuální sezoně se Chelsea příliš nedaří a pod vedením italského kouče Maurizia Sarriho, který tým převzal v létě, aktuálně figuruje v anglické lize až na šestém místě mimo pozice zaručující start v Lize mistrů. Pro londýnský celek je tak triumf v Evropské lize možností, jak si zajistit účast v příštím ročníku elitní klubové soutěže.

K hlavním hvězdám Chelsea patří útočníci Gonzalo Higuaín s Olivierem Giroudem, záložníci Eden Hazard, N'Golo Kanté, Pedro a Willian či obránci David Luiz a Cesar Azpilicueta.

V předchozím kole Chelsea po výhrách 3:0 doma a 5:0 venku vyřadila Dynamo Kyjev, přemožitele Slavie z letní kvalifikace Ligy mistrů, a se čtyřmi inkasovanými góly má nejlepší obranu soutěže. "Šance? Těžko říct. Když jsme dostali Sevillu, pětinásobného vítěze, tak jsme se bavili o tom, že šance jsou minimální, a nakonec jsme neprohráli. Koukali jsme na sestřih z Kyjeva, kvalita je obrovská. Je to to nejvíc, co můžete potkat. Přijedou sem Sarri, Hazard, Higuaín, skvělí hráči. Jsem rád, že si je budeme moci osahat doma, a hlavně se těšíme na Stamford Bridge," dodal Trpišovský.

V samostatné historii si z českých klubů proti Chelsea zahrály Sparta a Viktoria Žižkov. Druhý jmenovaný celek s favoritem vypadl v roce 1994 v tehdejším Poháru vítězů pohárů po porážce 2:4 venku a bezbrankové domácí remíze. V roce 2003 Sparta s Chelsea ve skupině Ligy mistrů prohrála 0:1 doma a remizovala 0:0 venku, před šesti lety ji pak "Blues" vyřadili při tažení za triumfem v Evropské lize na úvod jarní vyřazovací fáze. Doma Letenští podlehli 0:1 a venku hráli 1:1.

Bookmakeři dávají červenobílým malou šanci na účast v semifinále. U Tipsportu a Chance lze na postup Slavie vsadit v kurzu 5:1, u Fortuny 4,85:1. Na soupeře pak za 1,18:1. Slavia vyhrála jediný z devíti zápasů s anglickými soupeři a od týmu z Premier League utrpěla také největší pohárový debakl - v sezoně 2007/08 v Lize mistrů 0:7 na hřišti Arsenalu.

Právě Arsenal byl dnes jako další anglický klub v osudí a týmu s českým brankářem Petrem Čechem los přisoudil pro čtvrtfinále Neapol.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 11. dubna, odvety 18. dubna):

Slavia Praha - Chelsea, Neapol - Arsenal (Čech), Villarreal - Valencie, Benfica Lisabon - Frankfurt.

Semifinále:

(první zápasy 2. května, odvety 9. května)

Benfica Lisabon/Frankfurt - Slavia Praha/Chelsea, Neapol/Arsenal - Villarreal/Valencie.