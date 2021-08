Slavia narazí v EKL na Feyenoord, Union a Haifu, Jablonec mj. na Alkmaar

Istanbul - Fotbalisté Slavie Praha si v papírově silné skupině Evropské konferenční ligy zahrají s Feyenoordem Rotterdam, Unionem Berlín a Maccabi Haifa. Jablonec, druhý český zástupce v hlavní fázi nové pohárové soutěže, narazí na Alkmaar, Kluž a Randers. Rozhodl o tom dnešní los v Istanbulu.

Skupinová fáze Evropské konferenční ligy, které se zúčastní 32 týmů, odstartuje ve čtvrtek 16. září. Do osmifinále přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize. Finále je na programu 25. května v Tiraně. Evropská konferenční liga má v této sezoně premiéru.

Slavia do nově vzniklé soutěže přešla poté, co neuspěla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť ani ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava. Jablonec ve 3. předkole Evropské ligy vypadl s Celticem Glasgow, následně ve 4. předkole Konferenční ligy vyřadil Žilinu.

Severočeši poprvé v historii prošli z kvalifikace do skupiny pohárů, před třemi lety hráli hlavní fázi Evropské ligy bez nutnosti absolvovat předkola. Za účast v Evropské konferenční lize dostanou kluby bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

Slavia figurovala před losem v nejsilnějším prvním koši, přesto dostala nabitou skupinu, která v istanbulském sále vzbudila ohlas. Na druhou stranu se úřadující český šampion dočkal atraktivních soupeřů.

Feyenoord v roce 1970 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů, a v sezonách 1973/74 a 2001/02 ovládl tehdejší Pohár UEFA. V minulém ročníku nizozemské ligy obsadil páté místo a vyhrál play off o Evropskou konferenční ligu. Tým z Rotterdamu nemá na české soupeře dobré vzpomínky - v sezoně 2012/13 ho v Evropské lize vyřadila Sparta, která ho také v minulosti dvakrát porazila v Lize mistrů. Poté Feyenoord vypadl i s Teplicemi.

Atraktivním soupeřem je i Union Berlín, který v minulém ročníku německé ligy obsadil sedmé místo. Na jaře v německém klubu hostoval z Edenu útočník Petar Musa. Haifa je úřadujícím izraelským šampionem, podobně jako Slavia neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů.

"S losem můžeme být spokojení. Vzhledem k tomu, co bylo v osudí, máme velmi atraktivní skupinu. Dojde na porovnání s jednou z top pěti lig v podobě Unionu Berlín, narazíme na skvělého soupeře v podobě Feyenoordu a k tomu zajímavá destinace jako Izrael," uvedl pro klubový web asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. "Tím, že přímo postupuje jen jeden tým, to určitě bude nahoře rvačka. Je to skupina srovnatelná s Evropskou ligou. Těžko odhadovat favority, myslím, že skupina bude hodně vyrovnaná," dodal hlavní kouč Jindřich Trpišovský.

Nizozemský soupeř čeká i na Jablonec. Severočeši si s Alkmaarem zopakují deset let starý souboj ze 3. předkola Evropské ligy, v němž neuspěli po prohře 0:2 venku a remíze 1:1 doma. Na třetí tým minulé sezony nizozemské ligy vloni v 2. předkole Ligy mistrů nestačila Plzeň, která v souboji hraném na jedno utkání prohrála venku 1:3 po prodloužení. S Alkmaarem v minulosti vypadl i Liberec.

S dalším jabloneckým soupeřem Kluží se předloni v závěrečném předkole o skupinu Ligy mistrů utkala Slavia a po dvou výhrách 1:0 slavila postup. Vítěze posledních čtyř sezon rumunské ligy v roce 2009 dvakrát zdolala také Sparta, naopak Liberec v sezoně 2012/13 neuspěl. S šestým týmem uplynulého ročníku dánské ligy Randers se české celky v soutěžích UEFA ještě neutkaly.

"Budu upřímný, přál jsem si jednoho z gigantů, buď AS Řím nebo Tottenham. To by bylo velké lákadlo. Na druhou stranu po sportovní stránce jsem s losem spokojený. Soupeři mají vysokou kvalitu, ale jsou hratelní. Doufám, že budeme bojovat o postup ze skupiny," uvedl pro klubový web jablonecký prezident Miroslav Pelta.

Los základních skupin Evropské konferenční ligy: Skupina A: LASK Linec, Maccabi Tel Aviv, Alaškert, HJK Helsinky. Skupina B: Gent, Partizan Bělehrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta. Skupina C: AS Řím, Luhansk, CSKA Sofia, Bodö/Glimt. Skupina D: Alkmaar, Kluž, Jablonec, Randers. Skupina E: Slavia Praha, Feyenoord Rotterdam, Union Berlín, Maccabi Haifa. Skupina F: FC Kodaň, PAOK Soluň, Slovan Bratislava, Lincoln. Skupina G: Tottenham, Rennes, Vitesse Arnhem, Mura. Skupina H: Basilej, Karabach, Kajrat Almaty, Omonia Nikósie.