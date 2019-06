Slavia na úvod přípravy překvapivě podlehla nováčkovi Budějovicím

Čelákovice (u Prahy) - Fotbalistům Slavie Praha výsledkově nevyšel první zápas v rámci letní přípravy na novou sezonu. Ligový mistr v zápase proti Českým Budějovicím chyboval v obraně a nováčkovi nejvyšší soutěže překvapivě podlehl v Čelákovicích 0:2. Oba góly padly v první půli. Fotbalisté Jablonce vyhráli v rámci letní přípravy i třetí zápas, druholigové Pardubice porazili s přehledem 4:1. Slovácko zdolalo bosenského mistra FK Sarajevo 2:0, naopak Opava prohrála s polským druholigovým Jastrzebie 1:2.

V základní sestavě Slavie si odbyl premiéru v červenobílém dresu David Hovorka. Do druhé půle pak naskočila i další letní posila Tomáš Holeš a také Júsuf Hilál, kterého Pražané získali už v zimě, ale na jaře ještě hostoval v Bohemians 1905.

Zatímco Slavia hrála první zápas letní přípravy, Jihočeši se představili už ve čtvrtém utkání a na zaplněném stadionu v Čelákovicích to bylo znát. Červenobílí nabídli Dynamu góly vlastními chybami.

Nejprve v 21. minutě potrestal nejlepší střelec uplynulé sezony druhé ligy David Ledecký špatnou rozehrávku Micka van Burena a ve 42. minutě Jiří Kladrubský bezpečně proměnil penaltu po Hovorkově faulu. Po změně stran slávisté přidali, gól se jim ale vstřelit nepovedlo.

"Bylo vidět, že nám to neběhalo, což je hodně blbé. K našemu fotbalu potřebujeme být v pohybu, aby nám ty nohy šly. Vůbec jsme se do toho nedokázali donutit. Budějovicím to šlo, nám ne," uvedl pro klubový web slávistický útočník Stanislav Tecl, který se vrací po vleklém zranění.

"Vítězství nad Slavií je sice hezké, nás ale těší hlavně předvedená hra. Především v prvním poločase jsme hráli opravdu dobře, dali jsme dva góly a navíc jsme měli celou řadu dalších šancí. Bylo vidět, že jsme se nebáli hrát, a radost mi udělalo, jak kluci k utkání ve velkém horku přistoupili," pochvaloval si českobudějovický trenér David Horejš.

Další přípravný zápas čeká Pražany v neděli proti Slovanu Bratislava.

Jablonec v přípravě opět vyhrál, Opava podlehla druholigistovi

Fotbalisté Jablonce vyhráli v rámci letní přípravy i třetí zápas, druholigové Pardubice porazili s přehledem 4:1. Slovácko zdolalo bosenského mistra FK Sarajevo 2:0, naopak Opava prohrála s polským druholigovým Jastrzebie 1:2.

Za Jablonec poprvé nastoupil obránce Libor Holík, kterému dal Zlín svolení trénovat se Severočechy, i když transfer ještě není definitivně uzavřen. Jednadvacetiletý bek zažil skvělou premiéru a v 36. minutě si připsal gól na 2:0.

"Hrálo se v obrovském horku, byla to opravdu extrémní teplota. Vstřelili jsme čtyři branky, přesto v utkání nedostatky byly," uvedl pro klubový web jablonecký asistent trenéra Zdeněk Klucký.

Dobrou formu v přípravě si udržuje Slovácko, které překvapivě porazilo bosenského mistra. Jednou trefou k vítězství nad Sarajevem přispěla i čerstvá útočná posila Pavel Dvořák.

Opava podlehla pátému týmu uplynulé sezony druhé polské ligy Jastrzebie 1:2 po inkasovaných gólech v druhé půli. "První poločas byl celkem slušný, akorát nám chybělo, abychom proměnili i další šance. Ve druhé půli jsme byli v obraně nekompaktní, soupeři jsme nabídli spoustu prostoru a směrem dopředu jsme si v podstatě nic nevytvořili. Pořád je to pro nás ale hlavně o zkoušení hráčů," řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Olomouc udolala druholigový Hradec Králové 1:0 gólem až v 85. minutě, kdy se trefil Jiří Texl. Teplice proti Bischofswerdě ze čtvrté německé ligy zvítězily 4:1, přičemž všechny góly padly už v první půli. Karviná naopak prohrála na hřišti polského ligisty Górniku Zabrze 1:2.

"V první půlce jsme měli daleko lepší držení míče a několik příležitostí. Škoda zbytečné penalty po ztrátě na půlce hřiště, ale to se stává. I v takovém počasí jsme ale odehráli kvalitní utkání. Plno věcí se mi líbilo, ovšem byly tam i jiné, na kterých musíme určitě zapracovat. I tento zápas mi hodně ukázal," řekl karvinský trenér František Straka.

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:2)

Branky: 21. Ledecký, 42. Kladrubský z pen.

Sestavy:

Slavia:

I. poločas: Kovář - Frydrych, Kúdela, Hovorka, Zelený - Van Buren, Hromada, Hušbauer, Zmrhal - Tecl, Škoda.

II. poločas: Markovič - Holeš, Hovorka, Chaluš, Zelený - Traoré, Ševčík - Baluta, Langhamer, Olayinka - Hilál. Trenér: Trpišovský.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič (57. Mareček), Talovierov, Novák, Kladrubský - Javorek (46. Kulhánek), Havelka (57. Čavoš) - Schranz (46. Martan), Provod, Mršič (57. Táborský) - Ledecký (46. Ayong). Trenér: Horejš.

1. FC Slovácko - FK Sarajevo 2:0 (0:0)

Branky: 62. Zajíc, 76. Dvořák.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Porcal - Kok, Franič, Šimko, Juroška - Vasiljev, Sadílek, Daníček, Topič, Navrátil - Zajíc.

II. poločas: Daněk - Reinberk, Krejčí, Šimko, Divíšek - Furian, Tischler, Havlík, Kalabiška - Dvořák, Zajíc (65. Navrátil). Trenér: Svědík.

FK Teplice - Bischofswerda (Něm.) 4:1 (4:1)

Branky Teplic: 10., 27. a 35. Moulis, 43. Šup.

Sestava Teplic: Němeček - Kostka, Čmovš, Hasil, Royo (46. Vondrášek) - Žitný (46. Šimeček), Ljevakovič (46. Jeřábek), Kučera, Moulis - Hora, Jindráček (55. Ljevakovič). Trenér: Hejkal.

SFC Opava - Jastrzebie (Pol.) 1:2 (1:0)

Branky: 23. Opoku - 55. Adámek, 72. Zak.

Sestava Opavy:

I. poločas: Lasák - Václav, Helebrand, Simerský, Žídek - Mondek, Řezníček, Schaffartzik, Stáňa - Opoku, Jurečka.

II. poločas: Vyklický - Hrabina, Koschatzký, Svozil, Knejzlík - Jursa, Souček - Matoušek, Suchan, Mondek (60. Václav) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Sigma Olomouc - Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 86. Fredy.

Sestava Olomouce: Buchta (46. Mandous) - Sladký (30. Radek Látal, 61. Szursyn, 68. Radek Látal), Štěrba (30. Beneš, 61. Polom, 68. Beneš), Jemelka (46. Zima), Kerbr (30. Vepřek, 61. Sláma, 68. Vepřek) - Pilař (30. Zahradníček, 61. Zifčák, 68. Zahradníček), Greššák (46. Zmrzlý), Houska (30. Plšek, 61. Texl, 68. Plšek), Chytil (46. Zlatohlávek), Falta (30. Vichta, 68. Luis) - Yunis (30. Nešpor, 68. Fredy). Trenér: Radoslav Látal.

FK Jablonec - Pardubice 4:1 (3:0)

Branky: 16. Pilík, 39. Holík, 40. Jovovič, 84. Chramosta - 52. Kovář z pen.

Sestava Jablonce: Hanuš (72. Richter) - Holík (62. Peřina), Kubista, Břečka, Sýkora (62. Pleštil) - Hübschman (46. Považanec) - Jovovič, Kratochvíl (72. Čvančara), Fábry (62. Velich), Pilík (64. Breda) - Doležal (46. Chramosta) Trenér: Rada.