Liberec - Fotbalisté Slavie hned na úvod nadstavbové části první ligy ztratili body. Pražané v 1. kole skupiny o titul remizovali v Liberci 0:0 a jejich náskok v čele tabulky se může snížit na dva body, pokud Plzeň v neděli porazí Jablonec. Červenobílí v nejvyšší soutěži nezvítězili potřetí z posledních čtyř zápasů. Slovan navázal na nedávnou remízu 1:1 z Edenu a s Pražany bodoval popáté z posledních šesti ligových duelů. Na šestém místě ztrácí už jen dva body na pátou Ostravu.

Hráči před výkopem uctili minutou ticha památku zesnulého reprezentanta Josefa Šurala, který v pondělí zahynul při autonehodě v Turecku. Severočeši, v jejichž barvách ofenzivní záložník získal v roce 2012 ligový titul, nastoupili s černými páskami. Šurala připomněl i videoklip před utkáním a choreografie domácího "kotle". Celý stadion pak znovu tleskal vestoje ve 23. minutě, neboť zesnulý reprezentant nosil dres s číslem 23.

V chladném večeru se v úvodu hrál vyrovnaný zápas s naprostým minimem šancí. Na trávníku převládal boj a oba brankáři byli v první půli bez práce. Domácí Potočný mířil z voleje nad a Pražané v několika nadějných pozicích nepropálili libereckou obranu.

Po půlhodině začali favorizovaní hosté získávat převahu, ale první pořádnou šanci si vypracovali až v 53. minutě. Po přímém kopu se míč odrazil k Olayinkovi, který nastoupil k 50. utkání v české lize, a domácí zachránil na brankové čáře obránce Hybš. Na druhé straně z přímého kopu přestřelil Potočný.

Slavia se tlačila za vedoucím gólem a Van Buren v 69. minutě trefil boční síť. V 75. minutě po vysokém centru vypadl míč domácímu brankáři Nguyenovi, ale nikdo z Pražanů nedokázal včas zareagovat. V závěru už Severočeši tlak soupeře ustáli.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Děkuji svému týmu za charakter a odvedený výkon, za ukázkovou bojovnost. Jsem velmi spokojen s předvedeným výkonem, chyběly mi tam jen góly. Věděli jsme, co Slavia hraje, jakou má sílu. Bylo od první minuty cítit, že hráči si věří na Slavii. Myslím, že hlavně první poločas jsme Slavii přehrávali v osobních soubojích. Chvilkami nás pak v druhém poločase zatlačila, ale byl to dobrý, bojovný výkon. Myslím, že jsme viděli kvalitní zápas. Nepustili jsme Slavii do šancí, i když je pravda, že my jsme se sami nedostali do nějaké čisté šance. Chtěli jsme využít rychlostní typy hráčů, hrát více na brejky. Jsem pyšný na Maru, velmi ho chválím za výkon. Asi jsme letos neviděli lepší stoperský výkon. Víc bych byl spokojený s třemi body, ale jsem realista. Jdeme do dalších zápasů zabojovat o body, které by nám dopomohly k tomu, abychom mohli hrát evropské poháry."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výsledek ani nemohl skončit jinak, nebyla snad ani jedna střela na bránu z obou stran. Zápas nabídl hodně běhání, soubojů, boje o odražené míče, ale bohužel postrádal kvalitu ve finální fázi. Týmy se na tom terénu hrozně těžko dostávaly do zakončení. Bezgólová remíza je pro nás ztráta, protože jsme tu chtěli a potřebovali vyhrát. Na to si ale potřebujeme vytvořit gólové šance, to se bohužel nestalo. Asi zasloužená remíza, protože ani jeden z týmů si nezasloužil vyhrát. I když my jsme si druhý poločas vytvořili trošku tlak, Liberec už toho měl v závěru plné zuby, ale bohužel to nevedlo k žádné větší šanci. Je to komplikace v tom, že jsme ztratili dva body. V nadstavbě hrajeme tři zápasy doma a dva venku a víme, že minimálně jeden venku potřebujeme vyhrát. Dnes se nám to nepodařilo, je to minus dva body. Všichni umíme počítat. Čeká nás vzájemný zápas (s Plzní) a další tři kola."

Slovan Liberec - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Marek - Kubr, Ratajová - Adam (video). ŽK: Malinský, Oscar, Nešický - Olayinka. Diváci: 7523.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Pešek (71. Koscelník), Potočný, Malinský (88. Nešický) - Kozák. Trenér: Hornyák.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Král, Souček - Masopust (88. Baluta), Hušbauer, Olayinka (72. Stoch) - Van Buren (72. Škoda). Trenér: Trpišovský.