Slavia na úvod ligové sezony vyhrála v Budějovicích drtivě 6:0

České Budějovice - Obhájci titulu fotbalisté Slavie vstoupili do nového ligového ročníku drtivou výhrou 6:0 v Českých Budějovicích. Pražané vedli už v páté minutě 2:0 a v obou poločasech si připsali shodně tři góly. Hattrick dal Stanislav Tecl, další branky vstřelili Jan Bořil, Lukáš Masopust a střídající Tomáš Holeš. Červenobílí zaznamenali nejvyšší ligovou výhru od února 2017, kdy zvítězili v Příbrami 8:1.

Oba týmy měly před startem sezony v týmu nejmenovanou osobu nakaženou koronavirem, kontrolní testy ale byly negativní a zápase se tak po zmírnění karanténních opatření mohl odehrát.

Slavia prakticky rozhodla o osudu utkání v úvodních pěti minutách. Pražané udeřili hned z první akce, když si na dlouhý pas naběhl Tecl a už po 45 sekundách otevřel skóre.

O čtyři minuty později hosté zvýšili. Po rohovém kopu přizvedl míč Tecl a Bořil jej pohodlně dorazil do sítě. Střelu domácího Jánošíka na druhé straně vyrazil Kolář a v 26. minutě favorit udeřil potřetí. Dlouhý míč si zpracoval Tecl a pomocí drobné Čavošovy teče překonal Drobného.

Jihočeši nehráli bázlivě, ale dělali individuální chyby. I když se dostávali do šancí a snažili se soupeře aktivně napadat, na obhájce titulu nestačili.

Trenér Dynama Horejš zkusil o přestávce svůj tým oživit, když vystřídal oba krajní záložníky. Ale ani změny domácím nepomohly, protože Slavia přidávala góly i po přestávce.

V 58. minutě dorazil po Drobného prvním zákroku do sítě míč Masopust a v 64. minutě se aktivní Tecl dočkal hattricku, když se prosadil hlavou po Ševčíkově přihrávce. Slávistický útočník dal tři góly v jednom ligovém duelu podruhé v kariéře.

Poté se Tecl dokonce připravoval na rekordní čtvrtou branku v utkání, penaltu ale nakonec nezahrával, protože sudí Zelinka pokutový kop po konzultaci s videorozhodčím odvolal. Míč podle záběrů zasáhl Kladrubského rameno a nikoliv ruku. Slavia se i tak šestého gólu dočkala, když v závěru po Olayinkově střele skóroval střídající Holeš.

Jihočeši začali sezonu domácí porážkou stejně jako v minulém ročníku, kdy coby nováček podlehli Opavě.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Zápas se mi hodnotí těžko. Těšili jsme se na to, ale je to velké zklamání. Chyby, které jsme udělali, soupeř potrestal. Přitom jsme se o tom bavili celý týden. Říkali jsme se si, že náš výkon musí být zodpovědný a organizovaný. Ale to tam chybělo. První tři góly byly po hrubých individuálních chybách. Soupeř byl jednoznačně a po všech směrech lepší. Ten vstup byl z naší strany katastrofální, odehráli jsme špatné utkání."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nemůžu si představit lepší start. Je to první zápas sezony, navíc náročné venkovní utkání. Pomohlo nám, že jsme hned z první akce dali gól. Další jsme přidali z první standardní situace a vedení 2:0 ovlivnilo vývoj. Lepší to být nemohlo. V dobrém výkonu jsme až na dobré detaily pokračovali až do konce. Je třeba ale vidět kvalitu Budějovic, měly dvě tři vyložené šance. Výkon Tecla byl výborný, ale je třeba vidět, že celé mužstvo nám pracovalo skvěle."

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 0:6 (0:3)

Branky: 1., 26. a 64. Tecl, 5. Bořil, 58. Masopust, 86. Holeš. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Marek (video). ŽK: Šulc - Tecl, Masopust. Diváci: 1450 (limit 5102 osob na stadionu).

Sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa (30. Kladrubský) - Jánošík (46. Brander), Čavoš (70. Valenta), Šulc, Javorek, Mršič (46. Mészáros) - Matějka (70. Bassey). Trenér: Horejš.

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Zima (77. Kúdela), Bořil - Masopust (77. Musa), Stanciu (77. Holeš), Traoré, Ševčík (82. Lingr), Provod (77. Olayinka) - Tecl. Trenér: Trpišovský.