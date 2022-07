Slavia na úvod kvalifikace Konferenční ligy vyhrála na Gibraltaru 4:0

Gibraltar - Fotbalisté Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy potvrdili roli favorita a na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's zvítězili jasně 4:0. Pražané v prvním soutěžním duelu sezony rozhodli na umělé trávě už do poločasu, kdy dvakrát skóroval Yira Sor a po vyloučení domácího Cristiana Pecciho z 34. minuty se těsně před pauzou prosadila letní posila Ewerton. Po změně stran se trefil střídající Ondřej Lingr.

Před domácí odvetou, která se hraje za týden v Edenu, mají slávisté prakticky jistý postup. Ve 3. předkole by český vicemistr narazil na Panathinaikos Atény a na cestě do skupiny by pak musel vyřadit ještě jednoho soupeře. Pražané, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, si nemohou v kvalifikaci dovolit zaváhání, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech skupinu. Finále soutěže bude v příštím roce hostit Eden.

"I vzhledem k podmínkám, umělé trávě, větru a velké vlhkosti to nebyl nějaký špičkový výkon, ale šancí jsme si vytvořili opravdu dost. Splnili jsme povinnost, ale měli jsme prostě proměnit více šancí," řekl pro O2 TV trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slávisté na stadionu v malém zámořském území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova od začátku dominovali, ale v úvodních šancích se ještě neprosadili. Tiéhi, jedna z pěti letních posil v základní sestavě, v šesté minutě mířil vedle, stejně jako chvíli nato Traoré. Usorovu střelu poté vyrazil domácí brankář.

Pražané v prvním vzájemném souboji českého s gibraltarským klubem v pohárech zlomili bezgólové skóre v 21. minutě. Traoré nabil Sorovi a jeho střela s pomocí břevna skončila za čárou. "Jeden z mých nejhezčích gólů. Ibra mi dal krásný pas," uvedl Sor.

Za dalších 11 minut nigerijský útočník po podobné akci skóroval podruhé. Tentokrát se Sor po zasekávačce od Usora prosadil přízemní střelou k zadní tyči a potvrdil, že se mu v pohárech daří. V jarní části minulé sezony Evropské konferenční ligy dal šest branek.

Třetí celek uplynulého ročníku gibraltarské ligy, který v soutěžích UEFA poprvé prošel do 2. předkola, si ještě více zkomplikoval zápas ve 34. minutě. Pecci zasáhl Ewertona loktem a islandský rozhodčí ho rovnou vyloučil. Ještě do přestávky Pražané přesilovku využili. Po další akci po pravé straně se trefil po Traorého přihrávce Brazilec Ewerton.

Domácí nepříznivý průběh utkání těžce snášeli a ještě před pauzou za zakopnutí míče dostal červenou kartu i trenér Paz. "Dva domácí hráči byli specialisté na provokování, jeden do mě dokonce strčil, když šel pro balon. Trnul jsem, aby se někdo po těch ostřejších zákrocích od soupeře nezranil," uvedl Trpišovský.

Po pauze měli slávisté v početní převaze řadu dalších šancí, ale prosadili se už pouze jednou. Sor v 50. minutě v úniku nezakončil a hattrick nezaznamenal. V 56. minutě se k míči po Usorově střele dostal střídající Lingr a po pár desítkách sekund na trávníku jej doklepl na hranici ofsajdu do sítě.

Další gól už favorit nepřidal, i když za zápas vyslal 18 pokusů mezi tyče. V 65. minutě hlavičkoval nad Tiéhi a Lingr poté trefil tyč. Neprosadili se ani další střídající hráči Jurečka s Filou. Vršovičtí i tak vyrovnali svou nejvyšší venkovní výhru v pohárech z roku 1994 proti Corku a úspěšně vykročili do sezony.

"Mrzí mě, co jsme schopni z bezprostřední blízkosti zahodit. Možná bylo ve druhém poločase útočníků ve vápně až moc a překáželi si tam," poznamenal Trpišovský.

Závěr utkání zpestřilo přistávající letadlo na dráze ležící nezvykle hned vedle pětitisícové arény Victoria Stadium, kde hraje domácí zápasy i gibraltarská reprezentace. "Hodně jsem se lekl, říkám si, co to padá? Ještě že už byl konec zápasu," smál se slávistický bek a jedna z letních posil David Douděra. "Bylo to tady hodně specifické se vším všudy. Vedro, vlhkost, marně jsem třeba hledal časomíru. Ale užili jsme si to," dodal.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bylo to o tom, jak hráči přistoupí k zápasu v takových podmínkách a jestli si dokážeme vytvořit šance. To jsme dokázali, ale zase jsme se předháněli v zahazování nejvyloženějších šancí. I vzhledem k podmínkám, větru a velké vlhkosti to nebyl nějaký špičkový výkon, ale šancí jsme si vytvořili opravdu dost. Mrzí mě, co jsme schopni z bezprostřední blízkosti zahodit. Splnili jsme povinnost, ale měli jsme prostě proměnit více šancí. Možná bylo ve druhém poločase útočníků ve vápně až moc a překáželi si tam. Trnul jsem, aby se někdo po těch ostřejších zákrocích od soupeře nezranil."

David Douděra (obránce Slavie): "Gibraltar, krásná země nebo spíš město. Byl to takový specifický a hodně kočovný výlet se vším všudy. Mělo to svá specifika. Marně jsem třeba hledal časomíru, nebyla tu, což je pro hráče nejhorší. Bylo i velké vedro. Ale užili jsme si to a jsme rádi, že výsledek stojí za to."

Zdroj: O2 TV.

St Joseph's FC (Gibr.) - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 21. a 32. Sor, 45. Ewerton, 56. Lingr. Rozhodčí: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všichni Isl.). ŽK: Antwi, Juanma, Pons, Bauti - Mandous. ČK: 34. Pecci, 45.+3 Paz (trenér, oba St. Jos.).

Sestavy:

St. Joseph's: Fitzsimons - Olmos, Villar, Peters, Pons - K. Robba (32. Valarino), Mouelhi (46. Bauti), Pecci, Ferrer (63. Boro) - Juanma (46. Rosa) - Antwi (46. Fernández). Trenér: Paz.

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar (54. D. Jurásek) - Holeš, Tiéhi (68. Valenta) - Usor, Traoré (54. Lingr), Ewerton (54. Jurečka) - Sor (54. Fila). Trenér: Trpišovský.