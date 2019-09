Slavia na Interu vstoupí do LM a chce překvapit

Milán - Fotbalisté pražské Slavie v úterý podruhé v historii a poprvé po 12 letech vstoupí do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion rozehraje hlavní fázi zápasem na hřišti Interu Milán a věří, že vítěze soutěže z roku 2010 dokáže zaskočit. Červenobílí budou na slavném stadionu San Siro v souboji lídrů domácích lig usilovat o první body na italské půdě, kde prohráli všech šest předchozích duelů.

Zbylými dvěma soupeři ve skupině F jsou další dva někdejší vítězové soutěže Barcelona a Dortmund. Do další fáze postoupí dva celky, tým z třetího místa se kvalifikuje do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Slavia zůstala jediným českým zástupcem v této pohárové sezoně.

"Všichni víme, co je to za týmy. Ale nic není nemožné, dokázali jsme trápit Sevillu, Chelsea. Určitě bychom chtěli dát nějaké góly a získat nějaké body," řekl novinářům slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož celek v minulé sezoně došel do čtvrtfinále Evropské ligy.

Na úvod čeká Pražany Inter, který jako dosud poslední italský tým vyhrál v roce 2010 Ligu mistrů a předtím triumfoval i v letech 1964 a 1965. "Pevně věřím, že předvedeme kvalitní výkon a dokážeme být rovnocenným soupeřem. Kdybych tomu nevěřil, nemusíme do Milána jezdit. Pokud předvedeme výkon, jaký jsme předvedli v minulé sezoně se silnými týmy, bude rozhodovat, kolik chyb na hřišti uděláme. Určitě nic předem nevzdáváme. Popereme se o dobrý výsledek a dobrou prezentaci Slavie na evropské scéně," uvedl Trpišovský.

Inter od druhého místa v ročníku 2010/11 neskončil v italské lize lépe než čtvrtý, a tak před sezonou mocně posiloval. Přišli trenér Antonio Conte a několik hvězdných posil v čele s útočníkem Romeluem Lukakuem. Milánský celek v úvodních třech kolech Serie A zvítězil a vede tabulku. Lídrem domácí ligy je i Slavia, která už 20 soutěžních zápasů neprohrála.

"Víme, že v Interu je nový trenér, noví hráči, že do toho nainvestovali spoustu peněz. Kádr se obměnil, i styl mají trošku jiný. Bude to pro ně čtvrtý soutěžní zápas a je vidět, že v některých fázích se tým sžívá. Malinko mi to připomíná nás, když jsme začínali. Na druhou stranu zápasy zvládají, dávají dost gólů a mají velkou převahu," poznamenal kouč Slavie.

"Když byl Conte ještě v Juventusu, od Pavla Nedvěda jsem slyšel, jakým způsobem trénovali. Všichni víme, že je to jeden z nejnáročnějších trenérů, jeho hlavní doména je soupeře přeběhat. Doufám, že na to měli zatím málo času a ještě se to tolik neprojeví. Je to skvělý trenér, vyhrál italský a anglický titul, vedl reprezentaci," konstatoval Trpišovský.

Slavia nastoupí na stadionu San Siro, který pojme 80 tisíc lidí. "Je otázka, zda je výhoda hrát první zápas venku. Vloni nám pomohlo, že jsme s Bordeaux začínali doma a dobře jsme odstartovali do skupiny. Určitě se nám bude hrát líp doma než v tom prostředí venku. Ty stadiony jsou krásné, je tam spousta lidí. Slyšel jsem, že očekávají 65 až 70 tisíc diváků. Takže je otázka, jak se s tím vyrovnáme. Ale věřím, že ano," řekl Trpišovský.

Inter čeká o víkendu v lize prestižní milánské derby s AC. "Na AC zatím nemyslíme, musíme se soustředit na Slavii. V Lize mistrů čelíte nejsilnějším týmům v Evropě, takže musíme být obezřetní. Slavia nám to určitě bude chtít co nejvíc zkomplikovat," uvedla jedna z letních posil záložník Stefano Sensi, který skóroval ve dvou ze tří ligových kol.

Statistické údaje před utkáním Ligy mistrů Inter Milán - Slavia Praha: Výkop: úterý 17. září, 18:55. Rozhodčí: Buquet - Debart, Pacelli - Letexier (video, všichni Fr.). Itálie - ČR (Československo) 63 29-18-16 88:57. 1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0, 1974/75 UEFA: Neapol - Ostrava 0:2, 1:1, 1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0, 1992/93 UEFA: Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5, 1992/93 PVP: Sparta Praha - Parma 0:0, 0:2, 1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl., 1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Parma 0:0, 2:2, 1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2, 2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0, 2002/03 LM: AC Milán - Liberec 1:0, 1:2, 2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1, 2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2, 2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1, 2008/09 LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0, 2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2, 2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2, 2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2, 2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1, 2014/15 EL: Neapol - Sparta Praha 3:1, 0:0, 2015/16 EL: Sparta Praha - Lazio Řím 1:1, 3:0, 2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4, 2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3, 2016/17 EL: Sparta Praha - Inter Milán 3:1, 1:2, 2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0, 1:2. Inter v Evropě: LM/PMEZ 172 84-46-42 245:165 EL/UEFA 185 91-44-50 283:169 PVP 12 6-2-4 22:9 Superpohár UEFA 1 0-0-1 0:2 Celkem 370 181-92-97 550:345 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 36 12-9-15 28:47 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 166 61-44-61 195:198 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Inter: Handanovič - Godín, Ranocchia, Škriniar - Candreva, Vecino, Brozovič, Sensi, Asamoah - Lukaku, Martínez. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van Buren. Absence: De Vrij (nejistý start) - Hromada (rekonvalescence + není na soupisce), Takács, Ševčík (oba nejistý start). Zajímavosti: - Inter v soutěžích UEFA odehrál s českými týmy 4 zápasy; v roce 2016 ve skupině Evropské ligy se Spartou prohrál venku 1:3 a doma zvítězil 2:1, o 30 let dříve v Poháru UEFA vyřadil Duklu po výhře 1:0 venku a domácí remíze 0:0 - Inter v roce 1969 ve Veletržním poháru vyřadil Spartu po výhrách 3:0 doma a 1:0 venku - Slavia prohrála všech 6 venkovních zápasů s italskými soupeři - Slavia nedala italskému soupeři v pohárech gól 5x za sebou - české celky prohrály poslední 4 zápasy na italské půdě - Inter si zahraje skupinu Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově potřinácté, vloni skončil třetí; v roce 2010 celou soutěž jako zatím poslední italský celek vyhrál, předtím triumfoval i v letech 1964 a 1965 - Slavia si zahraje skupinu Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé od roku 2007, kdy skončila třetí a přešla do jarní části Poháru UEFA - Inter prošel přímo do skupiny, Slavia ve 4. předkole vyřadil Kluž po výhrách 1:0 venku i doma - dalšími týmy ve skupině jsou Barcelona a Dortmund - Inter vyhrál všechny 3 zápasy sezony a vede italskou ligu - Inter v posledním pohárovém utkání podlehl Frankfurtu 0:1 a doma v soutěžích UEFA prohrál poprvé po 6 zápasech - Inter v generálce porazil Udine 1:0, Slavia zvítězila 3:0 nad Slováckem - Slavia v sezoně ještě neprohrála a inkasovala jen 2 góly, soutěžní neporazitelnost drží už 20 zápasů - Slavia prohrála jediný z posledních 4 venkovních pohárových zápasů - Slavia v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské ligy - Slavia je posledním českým zástupcem v této pohárové sezoně - Traoré (Slavia) dnes slaví 31. narozeniny - Hušbauer (Slavia) si může připsat 50. start v soutěžích UEFA