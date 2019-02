Plzeň - V nedělním šlágru 21. kola fotbalové ligy dojde na souboj prvních dvou týmů tabulky a výsledek už může výrazně napovědět v boji o titul. Pokud vedoucí Slavia na hřišti obhájce trofeje Plzně dokáže zvítězit, odskočí soupeři už na devět bodů. Viktoria však chce potvrdit, že ve vzájemných soubojích poslední dobou vyhrává výhradně domácí tým, a náskok červenobílých stáhnout na polovinu.

Zatímco Slavia v lize na úvod jara zvítězila díky gólům v závěrečné desetiminutovce 2:0 nad Teplicemi, Plzeň po inkasované brance z penalty remizovala 1:1 v Mladé Boleslavi. Červenobílí tak mohou jít do očekávaného šlágru jara klidněji než soupeř.

"Tím, že máme náskok šesti bodů náskok a ne čtyř, se nám tam určitě pojede lépe. Na druhou stranu Plzeň sem vloni také jela s náskokem a prohrála tady. I kdybychom zvítězili, hraje se ještě nadstavba. Může to něco napovědět, ale zdaleka to nic neurčí, pak se bude ještě hrát o více než 40 bodů," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Tím, že má Slavia šestibodový náskok, určitě bude chtít hrát fotbal, který bude bavit jejich fanoušky. Doufám, že se k tomu připojíme i my, že to bude dobrý fotbal. Hlavně věřím tomu, že potvrdíme naši kvalitu v domácím prostředí. A po tomhle kole se Slavii bodově přiblížíme a ještě zdramatizujeme boj o titul," dodal plzeňský kouč Pavel Vrba.

Posledních devět vzájemných ligových duelů pokaždé ovládl domácí tým. Na podzim Slavia v Edenu rozdrtila Plzeň 4:0, když v zápase kopala dvě penalty krátce po sobě a od 38. minuty hrála přesilovku po vyloučení Romana Hubníka. Červenobílí měli k dispozici pokutový kop i v posledních šesti kolech a vyrovnali tím rekord samostatné ligy.

"Máme Slavii co vracet, chceme se jí přiblížit. Pro nás je ten zápas hrozně moc důležitý, hodně to napoví, jakým směrem se to bude ubírat," řekl plzeňský bek David Limberský, který odehraje 350. ligové utkání.

Oba celky drží v lize dlouhou neporazitelnost. Slavia neprohrála deset kol po sobě, Plzeň dokonce 11. Viktoria je nejlepším týmem soutěže doma, Pražané zase venku. "V těchto velkých zápasech velkých týmů je domácí prostředí vždy výhoda. Slavii se v Plzni dlouhodobě nedaří, takže motivace pro nás bude obrovská. Velkou výhodu bude mít tým, který dá první gól a který dokáže více ukočírovat emoce," mínil Trpišovský.

Oba týmy za sebou mají domácí úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy. Zatímco Slavia ve čtvrtek remizovala s Genkem bez branek, Plzeň po obratu zvítězila nad Dinamem Záhřeb 2:1.

"Je určitě lepší, když se vám podaří otočit takový těžký zápas, na sebevědomí mužstva to má určitě obrovský vliv. Doufám, že nás to nastartuje do utkání se Slavií," řekl Vrba. "Pro oba týmy je to de facto stejné. Jediný rozdíl je, že budeme hrát venku a Plzeň doma. Aspoň bude méně spekulací, kdo měl více času na odpočinek," dodal Trpišovský.

Zápas v Plzni začne v neděli v 17:00 a dohlížet na něj bude videorozhodčí.

Statistické údaje před zápasem 21. kola první ligy: Viktoria Plzeň (2.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 17. února, 17:00 (O2 TV). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Kříž. Bilance: 43 12-11-20 42:62. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Hrošovský, Procházka - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda. Absence: Hejda, Kolář, Kopic, Krmenčík (všichni zranění), Pačinda (zranění + disciplinární trest) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Sýkora, Mešanovič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý, Hubník (oba 3 ŽK) - Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Král, Kúdela, Olayinka, Souček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (10) - Stoch (11). Zajímavosti: - Slavia vyhrála 3 z posledních 4 ligových utkání s Plzní, ve všech 3 případech šlo ale o domácí zápas - Plzeň doma v lize porazila Slavii 4x za sebou - Plzeň v lize neprohrála 11x za sebou (od zářijové porážky v Jablonci) - Plzeň je s 28 body nejlepším týmem soutěže doma, Slavia zase s 25 body nejlepším celkem venku - Slavia má s 50 góly nejlepší útok ligy a s 16 inkasovanými brankami spolu s Plzní, Spartou a Ostravou také nejlepší obranu - Slavia v lize 10x za sebou neprohrála a posledních 6 kol vyhrála - Slavia zahrávala penaltu v 6 kolech po sobě a vyrovnala tím rekord samostatné ligy - Plzeň dnes hraje zápas Evropské ligy s Dinamem Záhřeb a Slavia s Genkem - Limberský si může připsat 350. start v české lize, Hubník (oba Plzeň) 250., Masopust (Slavia) může nastoupit ke 150. ligovému utkání