Slavia může v neděli v Ostravě slavit titul

Praha - První fotbalová liga má o víkendu na programu předposlední dějství pětikolové nadstavby a vedoucí Slavia může v neděli slavit titul, pokud v Ostravě uhraje aspoň bod nebo druhá Plzeň v souběžném zápase v Liberci nezvítězí. Na opačném konci tabulky se v sobotu odehrají tři utkání skupiny o záchranu a může být především jasno o účasti předposlední Karviné v baráži.

Slavia ve středu po obratu porazila doma Jablonec 2:1 a dvě kola před koncem nadstavby vede tabulku o pět bodů před obhájcem trofeje Plzní. Červenobílí jsou krok od pátého ligového titulu v samostatné historii, dosud triumfovali v letech 1996, 2008, 2009 a 2017.

Slávisté jsou jasně nejlepším venkovním týmem ligy, poslední utkání v Ostravě ale v září navzdory dlouhé přesilovce po vyloučení Milana Baroše prohráli 1:2. Baníku se v posledních týdnech nedaří a už čtyřikrát za sebou prohrál bez vstřeleného gólu, takže se propadl na šesté místo.

"V Ostravě to bude těžký zápas venku, minule jsme tam odehráli nepovedené utkání a prohráli. Baník má nějakou sérii, nedal gól a nevyhrál, ale vždy vše jednou musí skončit. My uděláme absolutní maximum, abychom na Baníku vyhráli, to by nám dalo jistotu. Věřím, že to tam dotáhneme. Ale dokud to nebude matematicky jasné, musíme být maximálně ostražití," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož tým čeká ve středu další zápas s Ostravou ve finále domácího poháru v Olomouci.

Plzeň sice minule porazila Spartu 4:0, ale její ztráta na Slavii zůstala pětibodová a naděje na obhajobu titulu jsou už jen minimální. V Liberci Viktoria v lize neprohrála od září 2007 jedenáctkrát za sebou, domácí Slovan ale touží udržet páté místo, které může znamenat kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu.

"Máme už jistotu druhého místa a předkola Ligy mistrů. Moc nevěříme tomu, že by Slavia z dvou utkání nezískala bod. Takže jsem sám zvědavý, co to s námi udělá," podotkl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sparta si chce po nejvyšším debaklu v samostatné ligové historii 0:4 od Plzně spravit chuť proti Jablonci. Ani jeden z týmů už nemůže vylepšit stávající umístění - Letenští skončí třetí a Severočeši čtvrtí. Na jabloneckou lavičku se po vypršení dvouzápasového trestu vrátí kouč Petr Rada, který před současným angažmá trénoval Spartu.

Dukla už v minulém kole definitivně sestoupila, ve skupině o záchranu se tak hraje o to, kdo se vyhne 14. a 15. místu, která znamenají účast v baráži o nejvyšší soutěž proti druhému a třetímu týmu z druhé ligy.

Patnáctá Karviná přivítá čtrnácté Bohemians 1905 a k odvrácení baráže jí nemusí stačit už ani vítězství, pokud v souběžně hraném duelu Příbram v souboji nováčků neprohraje v Opavě. "Sice ještě máme teoretickou šanci se vyhnout baráži, ale já nejsem naivka. Pro mě je nejdůležitější tým připravit na baráž," řekl karvinský trenér František Straka.

Příbram po výhře 4:1 na hřišti Bohemians 1905 opustila barážové příčky a na čtrnácté Pražany má jednobodový náskok. Pokud zvítězí i v Opavě, může v případě ztráty "Klokanů" slavit záchranu. Opavě by výhra zajistila udržení bez ohledu na jiné výsledky, remíza pak v případě, že Bohemians prohrají.

Již definitivně zachráněné Slovácko se představí na Dukle. Sobotní tři zápasy skupiny o záchranu mají výkop v 17:00, nedělní utkání ve skupině o titul se hrají od 15:00.

Hlasy před zápasy 4. kola nadstavbové části:

Skupina o titul:

--------

Baník Ostrava (6.) - Slavia Praha (1.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Musíme do toho dát všechno. Jdeme do toho s tím, abychom už konečně zase dali nějaký gól a byli tak blíže k bodovému zisku. Je to specifické, že se Slavií budeme hrát dvakrát po sobě. Ale hráči už jsou natěšení, každý chce hrát proti Slavii, ať je to liga nebo pohár. Hráči se musí kousnout a dokázat, že mají dobrou kondici na to, aby i dva těžké zápasy během několika dnů dokázali zvládnout. Pořád jsme ve hře o páté místo."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Věřím, že to dotáhneme už v Ostravě. Ale je to fotbal, stát se může cokoliv. Dokud to nebude matematicky jasné, musíme se stoprocentně koncentrovat a soustředit. V Ostravě to bude těžký zápas venku, minule jsme tam odehráli nepovedený zápas a prohráli. Baník má nějakou sérii, kdy nedal gól a nevyhrál, ale vždy všechno jednou musí skončit. My samozřejmě uděláme absolutní maximum, abychom na Baníku vyhráli, to by nám dávalo jistotu. Já tomu samozřejmě věřím, ale dokud to nebude černé na bílém, musíme být maximálně ostražití."

Slovan Liberec (5.) - Viktoria Plzeň (2.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Plzeň má ještě pořád šanci, i když jen opravdu minimální, získat titul. Takže dokud budou tu malinkou možnost cítit, budou se u nás určitě rvát o vítězství. Navíc minule dali doma čtyři góly Spartě a dostali se zase do pohody. Hru mají založenou na výborné kombinaci, na nebezpečných standardkách, soupeřům se snaží vnutit svůj styl hry a v zápasech být dominantní. My máme také samozřejmě velkou motivaci naplno bodovat, abychom si upevnili páté místo, a jsme povzbuzení minulou výhrou v Ostravě. Na Plzeň si věříme, chceme ji dobrým napadáním donutit k chybám. Také věřím, že to nebude náš poslední zápas doma a že si tady ještě zahrajeme o postup do Evropské ligy. Bude nám chybět vykartovaný útočník Kozák, ale máme i jiné ofenzivní hráče a věřím, že ho nahradí. Naopak už můžeme počítat s Oscarem a Malinským."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Máme už jistotu druhého místa a předkola Ligy mistrů. Moc nevěříme tomu, že by Slavia z dvou utkání nezískala bod. Takže jsem sám zvědavý, co to s námi udělá. Je to pro nás i zápas, v němž můžeme hrát tak aktivně, jako jsme hráli třeba se Spartou. Myslím si, že Liberec bude hrát stejně. Pro diváka ten zápas může být zajímavější tím, že to nebude možná tolik svázané taktikou a nebudeme tolik lpět na výsledku, i když samozřejmě my i Liberec budeme chtít vyhrát. O to to může být zajímavější, že obě mužstva budou víc preferovat ofenzivu než defenzivu. Liberec patří v lize k top mužstvům, která pravidelně hrají o poháry. V Liberci to bylo vždy těžké, je dobře trénovaný. Vždy nám dělal obrovské problémy."

Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (4.)

Michal Horňák (trenér Sparty): "Realizační tým si hned po utkání v Plzni sedl a analyzoval ho na videu. Následně jsme to pustili hráčům, vysvětlili chyby. Ze začátku naše hra nebyla špatná, ale pak si Plzeň počkala na naše chyby a dala nám góly z brejků. Musíme se těch chyb proti Jablonci vyvarovat. Početná marodka je hodně limitující, máme hráče, kteří několik měsíců nehráli a najednou by měli nastoupit. Je to mrzuté. Musíme to řešit do budoucna."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem rád, že můžu být (po trestu) na lavičce. Budu mít pod nohama trávu, což je samozřejmě lepší. Ale v těch dvou zápasech, i když jsme jeden nevyhráli, to nemělo velký vliv. Na Slavii jsme hráli dobře, hráči všechno věděli a stejně mě slyšeli z tribuny. Ale teď bude lepší, že nemusím sedět na tribuně. Sparta byla moje předchozí působiště. My a ani Sparta se nemůžeme v tabulce nikam posunout, Sparta teď prohrála v Plzni 0:4, takže možná bude na jejich straně nějaká nervozita. Ale doma je Sparta silná, má spoustu mladých hráčů a bude chtít zvítězit."

Skupina o záchranu:

--------

Dukla Praha (16.) - 1. FC Slovácko (11.)

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Sestup Dukly nás všechny strašně mrzí, ale musíme to vzít jako realitu. Hrozně rád bych poslední dva zápasy využil k tomu, abych viděl vazby hráčů, kteří za Duklu budou pokračovat. Myslím, že je ideální prostor, abychom si to vyzkoušeli. Samozřejmě s tím, že bodový zisk je tak tristní, že do konce jednoznačně chceme urvat nějaké body."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Mužstvo pořád hraje o nějaké prémie, příležitost na Dukle dostanou i jiní hráči, sestavu se budeme snažit prostřídat. Kluci mě znají a vědí, že kdyby chtěli z něčeho slevit nebo k zápasu špatně přistoupit, tak by se mnou špatně pořídili. Budeme dbát na to, aby se něco takového vůbec nestalo. Chceme na Dukle pokračovat v trendu, který jsme v nadstavbě ukázali v domácích zápasech."

SFC Opava (12.) - 1. FK Příbram (13.)

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Musíme podat daleko lepší výkon než na Slovácku. Dělali jsme chyby, které soupeř využil, s takovým pojetím hry bychom neuspěli. Musíme hrát zodpovědněji, pořád máme vše ve svých rukou. Příbram svou kvalitu ukázala vysokým vítězstvím na Bohemce, což překvapilo i mě. Ale věřím, že navážeme na domácí zápasy a i tohle důležité utkání zvládneme."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Pro nás je to důležitý zápas, ale to samé platí pro Opavu, která když to zvládne, bude zachráněná. Bude to těžký zápas pro obě mužstva. My musíme udělat další krok a bodovat. Je to fajn, že máme dvě výhry za sebou, ale pokud bychom v Opavě nebodovali a Bohemka vyhrála, tak to ztrácí efekt, který to mělo. Opava má krásný stadion, výborné fanoušky, kteří tam vytvoří vždycky parádní kulisu. Domácí mančaft se tam vždycky vymáčkne víc. Ale pro nás se situace nemění, my za každou cenu musíme přivézt nějaké body."

MFK Karviná (15.) - Bohemians Praha 1905 (14.)

František Straka (trenér Karviné): "Výsledek 3:0 s Duklou je pro nás povzbuzením do dalších zápasů. Sice ještě máme teoretickou šanci se vyhnout baráži, ale já nejsem naivka. Pro mě je nejdůležitější tým připravit na baráž proti komukoliv a tu baráž zvládnout. Nekoukám na soupeře, koukám na náš tým, jak my se budeme prezentovat. Proti Bohemce je jasným cílem urvat tři body."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Nemá cenu se patlat v tom, co jsme proti Příbrami předvedli, protože by to nebylo prospěšné pro nic a pro nikoho. Jediná šance je zapomenout a zvládnout se připravit na další zápas, v němž je možnost to napravit. Pořád máme dva zápasy a pevně věřím, že získáme-li body, baráži se vyhneme. A i kdybychom se jí nevyhnuli, tak v baráži jsou další dva zápasy proti druholigovému soupeři, v nichž můžeme obhájit svoji příslušnost v první lize, kam podle mě patříme, byť ten výkon s Příbramí s tím nekorespondoval."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: Skupina o titul: -------- Baník Ostrava (6.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 19. května, 15:00. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Dobrovolný. Bilance: 50 8-14-28 46:83. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer - Kuzmanovič, O. Šašinka. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Stoch, Traoré, Olayinka - Škoda. Absence: Mešaninov (2 ŽK), Baroš, Granečný, J. Šašinka (všichni zranění), Jánoš, Diop (oba nejistý start) - Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Ševčík (zranění), Zmrhal, Masopust (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kuzmanovič, Procházka, O. Šašinka - Baluta, Hušbauer, Olayinka (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Kuzmanovič (9) - Souček, Stoch (oba 12). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových soubojů, na podzim navzdory dlouhé přesilovce podlehla v Ostravě 1:2 - Ostrava prohrála jediný z posledních 9 domácích vzájemných ligových duelů - oba týmy se znovu utkají ve středu v Olomouci ve finále domácího poháru - Ostrava v nadstavbě prohrála 0:3 na Spartě a 0:2 v Jablonci a doma 0:1 s Libercem, Slavia po remíze 0:0 v Liberci doma porazila Plzeň 3:1 a Jablonec 2:1 - Ostrava prohrála v lize 4x za sebou a nevstřelila gól - Slavii stačí k definitivě titulu získat bod - Slavia neprohrála 4x za sebou (z toho 3 výhry) a z posledních 12 ligových duelů nebodovala jen jednou - Slavia je s 35 body nejlepším venkovním týmem ligy, z posledních 2 zápasů tam ale získala jen bod - Slavia má se 77 góly nejlepší útok ligy a s 25 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Král (Slavia) v den zápasu oslaví 21. narozeniny Slovan Liberec (5.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 19. května, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kotalík. Bilance: 44 16-13-15 50:52. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Ngyuen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Sýkora, Potočný - Musa. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kayamba, Kovařík - Beauguel. Absence: Kozák (2 ŽK), Oršula, Mikula (oba zranění) - Hejda (2 ŽK), Čermák, Ekpai, Hubník, Krmenčík, Procházka (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Breite, Fukala, Hybš, Musa, Nešický - Chorý, Hořava, Kayamba, Procházka, Řezník (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Kozák (7) - Beauguel (15). Zajímavosti: - Liberec v lize 12x za sebou Plzeň neporazil (od května 2013) - Liberec doma v lize neporazil Plzeň v posledních 11 zápasech (od září 2007) - Liberec v nadstavbě doma hrál 0:0 se Slavií, na Spartě prohrál 0:1 a v Ostravě zvítězil 1:0, Plzeň doma porazila Jablonec 2:1 a Spartu 4:0 a na Slavii prohrála 1:3 - Liberec vyhrál v úterý v Ostravě a zvítězil po 3 kolech - Liberec prohrál jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Plzeň ve středu doma deklasovala Spartu 4:0 a zajistila si nejhůř 2. místo - Plzeň z posledních 8 kol prohrála pouze na Slavii - Kovařík (Plzeň) dal v posledních 2 zápasech 3 góly a v Liberci může odehrát 250. ligový zápas Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (4.) Výkop: neděle 19. května, 15:00. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Pečenka. Bilance: 50 32-8-10 86:41. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Chipciu, Radakovič, Costa, Hanousek - Karlsson, Sáček, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Kubista, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Absence: Ben Chaim, Dočkal, Kadlec, Panák, Plavšič, Pulkrab, Drchal (všichni zranění), Zahustel (nejistý start) - Břečka (2 ŽK), Lischka (rekonvalescence), Štěpánek, Jankovič (oba zranění), Acosta (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čivič, Costa, Sáček, Zahustel - Doležal, Holeš, Hovorka, Sobol, Trávník (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga, Tetteh (oba 11) - Doležal (15). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 16 vzájemných ligových zápasů - Jablonec od března 2007 nevyhrál na Spartě v lize 12x za sebou - Sparta v nadstavbě doma porazila Ostravu 3:0 a Liberec 1:0 a v Plzni prohrála 0:4, Jablonec prohrál v Plzni a na Slavii shodně 1:2 a doma zvítězil nad Ostravou 2:0 - Sparta v minulém kole prohrála 0:4 v Plzni a po 3 výhrách pod trenérem Horňákem, navíc bez inkasovaného gólu, poprvé nebodovala, zároveň šlo o její nejvyšší porážku v samostatné lize - Sparta prohrála jen 2 z posledních 27 domácích ligových zápasů - Jablonec 6 kol střídal domácí výhru s venkovní porážkou - Jablonec venku v lize 7x za sebou nezvítězil - Frýdek (Sparta) si může připsat 150. ligový start - Chipciu (Sparta) den před utkáním oslaví 30. narozeniny - kouč Jablonce Rada, který se vrátí na lavičku po disciplinárním trestu, trénoval Spartu Tabulka: 1. Slavia 33 25 4 4 77:25 79 2. Plzeň 33 23 5 5 54:31 74 3. Sparta 33 19 6 8 56:31 63 4. Jablonec 33 16 6 11 57:30 54 5. Liberec 33 12 10 11 34:29 46 6. Ostrava 33 13 6 14 38:42 45 Skupina o záchranu: -------- MFK Karviná (15.) - Bohemians Praha 1905 (14.) Výkop: sobota 18. května, 17:00. Rozhodčí: Marek - Pelikán, Kotík. Bilance: 6 2-1-3 5:7. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž - Moravec, Lingr, Budínský, Guba - Wágner. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Vacek, Ljovin, Bartek - Reiter, Hilál, Vaníček. Absence: Puchel (rekonvalescence) - Juliš, Švec, Schumacher (všichni zranění), Nečas, Vodháněl (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ba Loua, Krivák, Rundič, Suchan, Wágner - Hůlka, Krch, Pokorný (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (13) - Hilál (5). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediné z posledních 5 vzájemných ligových utkání - Bohemians poslední ligový zápas v Karviné vyhráli 3:0, předtím tam ale 2x prohráli bez vstřelené branky - Karviná v nadstavbě prohrála v Příbrami i Opavě shodně 0:1 a porazila doma Duklu 3:0, Bohemians remizovali 1:1 na Dukle a doma remizovali 0:0 se Slováckem a prohráli 1:4 s Příbramí - Karviná doma vyhrála poslední 4 ligové zápasy a inkasovala v nich jediný gól - Bohemians po prohře s Příbramí v minulém kole nebodovali po 6 zápasech, 4x za sebou ale v lize nezvítězili (3 remízy a prohra) - Bohemians prohráli jediný z posledních 6 venkovních duelů v lize a v každém skórovali - Bohemians venku získali 21 z celkových 36 bodů - Bohemians jsou s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" soutěže - Vacek (Bohemians) v den zápasu oslaví 32. narozeniny Dukla Praha (16.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: sobota 18. května, 17:00. Rozhodčí: Adámková - Nádvorník, Pfeifer. Bilance: 16 2-6-8 16:25. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Ďurica, Bezpalec, Souček - Douděra, Doumbia, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, Hadaščok, Tetour. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Hološko. Absence: Ostojič, González (oba 2 ŽK), Kozma (rekonvalescence) - Krejčí (zranění). Disciplinární ohrožení: Douděra, Doumbia, Podaný, Rada, Souček - Juroška, Zajíc (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (6) - Daníček (7). Zajímavosti: - Dukla v lize neporazila Slovácko 11x za sebou a poslední 3 vzájemné zápasy prohrála - Dukla doma v lize porazila Slovácko z 8 zápasů pouze jednou (v březnu 2012) - Dukla po úterní porážce 0:3 v Karviné získala jistotu sestupu - Dukla v nadstavbě doma hrála 1:1 s Bohemians a prohrála 2:3 v Opavě a 0:3 v Karviné, Slovácko doma porazilo Příbram 5:1 a Opavu 4:1 a remizovalo na stadionu Bohemians 0:0 - Dukla z posledních 8 kol získala jen 2 body - Dukla v posledních 2 domácích zápasech remizovala - Dukla má s 28 vstřelenými góly nejhorší útok soutěže a s 69 inkasovanými brankami i nejhorší obranu spolu s Příbramí - Slovácko poslední 4 kola neprohrálo - Hadaščok si může připsat 100. ligový start, jeho spoluhráč Djuranovič (oba Dukla) může odehrát 50. utkání nejvyšší soutěže SFC Opava (12.) - 1. FK Příbram (13.) Výkop: sobota 18. května, 17:00. Rozhodčí: Orel - Flimmel, Vlček. Bilance: 14 3-2-9 17:23. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Jursa, Zapalač - Smola. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Soldát, Antwi - Mingazov, Kingue, Rezek, Fantiš - Matoušek - Polidar. Absence: Hrabina (2 ŽK), Stáňa (zranění), Manzia, Šrom (oba nejistý start) - Boháč (zranění), Slepička (rekonvalescence), Květ (nejistý start). Nejlepší střelci: Smola (9) - Matoušek (8). Disciplinární ohrožení: Jursa, Smola, Svozil - Keita, Kočí, Polidar, Rezek (všichni 1 ŽK). Zajímavosti: - Příbram zvítězila ve 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů, loni v říjnu ale v Opavě utrpěla debakl 0:5 - Opava porazila Příbram jen ve 3 z celkových 14 zápasů v samostatné lize (pokaždé doma) - Opava v nadstavbě doma porazila Karvinou 1:0 a Duklu 3:2 a prohrála 1:4 na Slovácku, Příbram prohrála na Slovácku 1:5, pak zdolala doma Karvinou 1:0 a venku Bohemians 4:1 - Opava vyhrála 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů - Příbram poprvé v ligové sezoně vyhrála 2x za sebou - Příbram venku vyhrála v jediném z posledních 8 ligových zápasů - Příbram má s 69 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže společně s Duklou Tabulka: 1. Slovácko 33 12 5 16 41:47 41 2. Opava 33 11 6 16 44:55 39 3. Příbram 33 10 7 16 39:69 37 4. Bohemians 1905 33 8 12 13 31:42 36 5. Karviná 33 9 5 19 42:55 32 6. Dukla 33 5 6 22 28:69 21