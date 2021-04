Slavia může v neděli oslavit titul, Opava může sestoupit

Praha - Ve víkendovém 30. kole fotbalové ligy se může rozhodnout o novém mistrovi i o prvním sestupujícím. Obhájce trofeje Slavia má druhý "mečbol" a k zisku třetího titulu po sobě jí stačí uhrát bod v nedělním domácím šlágru s Plzní. Červenobílí mohou slavit už před zápasem, pokud předtím Sparta nezvítězí v Liberci. Po třech sezonách může opustit nejvyšší soutěž Opava.

Slavia mohla mistrovský "hattrick" oslavit už v minulém týdnu, kdyby zvítězila na hřišti Bohemians 1905. Červenobílí si ale v Ďolíčku připsali jen remízu 0:0 a oslavy ještě museli odložit. Obhájce titulu vede tabulku o 16 bodů před druhým Jabloncem, teoreticky předstihnout ho ale může už jen třetí Sparta, která je o bod zpět a má utkání k dobru.

Slávisté nadále jako jediní drží neporazitelnost v ligové sezoně. V nejvyšší soutěži neprohráli už 41 utkání po sobě a překonali i nejlepší československou sérii. Proti Plzni se červenobílým poslední dobou velmi daří - z posledních pěti vzájemných duelů čtyřikrát zvítězili, čtyřikrát po sobě s ní neinkasovali a doma s ní bodovali osmkrát za sebou.

Oba týmy se na šlágr naladily středečním postupem v domácím poháru. Plzeň v semifinále porazila Teplice 1:0 a Slavia v dohrávce čtvrtfinále zvítězila 3:0 v Olomouci. V dalším kole pohárové soutěže červenobílí za týden nastoupí v derby na Spartě.

"Jde nám to krásně za sebou. Doma s Plzní můžeme rozhodnout o titulu, pak nás čeká semifinále na Letné. Strašně se těšíme," řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. "Soupeř hrál zápas v podobném čase jako my. Mají za sebou náročné věci, co se týká pohárové Evropy. Takový zápas je tak prestižní, že věřím, že se dokážeme vyždímat naplno a budeme na Slavii velmi silní," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Jasno může být i o prvním ze tří týmů, který v této sezoně nejvyšší soutěž opustí. Poslední Opava ztrácí na nesestupové pozice už 10 bodů a jistotu, že v tomto kole ještě nespadne, jí dá jen sobotní domácí výhra nad Bohemians 1905. Naopak v případě porážky a vítězství Teplic nad Zlínem už by Slezané mohli mít definitivu sestupu. Po vlastním utkání ještě Opavští soutěž opustit nemohou, stát se tak může až v neděli.

Jablonec drží před Spartou těsně druhé místo. Severočeši bodovali devět kol po sobě a úspěšnou sérii se pokusí prodloužit doma proti Olomouci. Spartu čeká tradičně náročný zápas v Liberci, který figuruje na šestém místě a stále živí naději na pohárové pozice. Čtvrté Slovácko přivítá Mladou Boleslav.

Na opačném konci tabulky bude hrát o udržení reálných nadějí na záchranu Příbram. Středočeský celek zvítězil v posledních dvou venkovních zápasech a teď potřebuje zabrat i doma proti Českým Budějovicím. Na první nesestupové místo ztrácejí Příbramští pět bodů.

O bod více má Brno, které se představí v Ostravě. Teplice se mohou přiblížit záchraně, pokud doma porazí Zlín. Ve zbylém utkání přivítají Pardubice v domácím azylu v Ďolíčku Karvinou.

Na první ligu se poprvé od 4. října v omezené míře vrátí fanoušci, kluby mohou za dodržení hygienických podmínek zaplnit z 10 procent hlediště. Šlágr na Slavii mohou sledovat necelé dvě tisícovky příznivců.