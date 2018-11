Bordeaux (Francie) - Fotbalisté Slavie mohou ve čtvrtek v předposledním pátém kole skupiny C na hřišti Bordeaux oslavit premiérový postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Pražané, jimž patří druhé místo ve čtyřčlenné tabulce, k tomu potřebují na půdě posledního Girondins získat více bodů než Kodaň v druhém utkání v Petrohradu. Zápas ve Francii začne v 18:55.

Slavia má po čtyřech z šesti kol skupiny sedm bodů. Na vedoucí Petrohrad ztrácí bod a před třetí Kodaní drží dvoubodový náskok. Poslední Bordeaux má dosud jen bod. Pokud Pražané neuhrají na stadionu francouzského klubu, jehož dres obléká bývalý český reprezentační záložník Jaroslav Plašil, lepší výsledek než Kodaň v Rusku, rozhodne se stejně jako před rokem až v jejich posledním zápase skupiny s Petrohradem.

Vloni Slavia na závěr podlehla doma Astaně 0:1 a stejně jako při premiérové účasti ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10 nepostoupila. Dosavadním pohárovým maximem červenobílých je účast v semifinále Poháru UEFA v roce 1996, kdy vypadli právě s Bordeaux po dvou porážkách 0:1.

"Když to vezmu zpětně, tak před začátkem skupiny bychom asi nečekali, že budeme moci postoupit už nyní. Je to blízko, ale zároveň i daleko. Poslední krok bývá vždy nejtěžší. Ale já doufám, že to dobře dopadne. V koutku duše v to všichni doufáme a přáli bychom si to," řekl novinářům obránce Ondřej Kúdela.

"Bylo by to krásné, byla by to bomba. Hlavně kdybychom si už teď zajistili postup, kluky to ještě víc nakopne. Když Kodaň prohraje v Petrohradu, bude nám stačit i remíza. Ale my na remízy nehrajeme, za celý podzim jsme remizovali jen dvakrát. Hrajeme na vítězství," dodal asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

V úvodním vzájemném duelu v září v Edenu zvítězila Slavia na startu skupiny nad Bordeaux 1:0. V dalších třech zápasech červenobílí inkasovali jediný gól a spolu s Chelsea mají nejlepší obranu v soutěži. Od precizní defenzivy se chtějí odrazit i v Bordeaux.

"Nechci to zakřiknout, někdy se o tom mluví a pak abychom nedostali nějaký hloupý gól. Ale zatím obrana funguje úplně na 100 procent. Je to vždy základ úspěchu, když nedostanete gól. Chceme zase hrát ten náš fotbal, hodně držet balon a navázat na předchozí výkony," řekl Houštecký, jehož celek devět soutěžních zápasů po sobě neprohrál.

Naopak Bordeaux už sedm utkání nezvítězilo, čtyřikrát za sebou remizovalo a v posledních dvou duelech hrálo bez branek. Dvanáctý celek francouzské ligy má už jen teoretickou naději na postup, a jelikož o víkendu hraje prestižní zápas s Paris St. Germain, je možné, že trenér Eric Bedouet zamíchá sestavou. "První zápas na Slavii nám moc nevyšel. Dovedeme hrát líp, tak snad to v odvetě zvládneme lépe," uvedl Plašil.

Slávisté se musejí v Bordeaux obejít bez fanoušků, kteří mají zákaz vstupu na stadion jako trest za výtržnosti v Kodani. V hledišti budou jen čestní hosté vršovického klubu. "Atmosféra, kterou nám fanoušci vytvořili v Kodani, nám hodně pomohla. Vznikly nějaké nepříjemnosti a musíme se s tím srovnat. Právě tím, že tu teď nebudou, je to takový závazek vůči nim udělat třeba ten postup a pozvat je na Petrohrad," dodal Houštecký.

Statistické údaje před utkáním Girondins Bordeaux - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 29. listopadu, 18:55 (ČT sport). Rozhodčí: Verissimo - Mesquita, Pereira - Xistra, Godinho (všichni Portug.). Bilance: Francie - ČR (Československo) 49 20-14-15 70:56. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1. Bordeaux v Evropě: LM/PMEZ 50 21-16-13 55:52 EL/UEFA 138 68-27-43 196:150 PVP 10 6-1-3 14:10 Celkem 198 95-44-59 265:212 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 114 43-30-41 141:129 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 156 56-42-58 178:185 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Bordeaux: Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Poundjé - Lerager, Sankharé, Plašil - Kalu, Cornelius, Kamano. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Olayinka. Absence: Lewczuk, Mandanda (oba zranění) - Tecl, Hromada, Pokorný (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Sankharé (2 ŽK) - Ngadeu, Bořil (oba 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v úvodním vzájemném utkání na počátku skupiny vyhrála doma 1:0 - Slavia s Bordeaux vypadla v semifinále Poháru UEFA v roce 1996 po dvou prohrách 0:1, dodnes jde o největší pohárový úspěch Pražanů - Bordeaux udrží ve hře o postup pouze výhra 1:0 či o 2 góly, zároveň nesmí Kodaň zvítězit v Petrohradu - Slavia postoupí, pokud získá v Bordeaux více bodů než Kodaň v Petrohradu - Slavia hraje skupinu Evropské ligy potřetí a může dosáhnout na první postup - Bordeaux ve skupině získalo jediný bod (prohry 0:1 na Slavii, 1:2 s Kodaní a v Petrohradu a remíza 1:1 s Petrohradem) - Slavia má ve skupině 7 bodů (výhry 1:0 nad Bordeaux a v Kodani, porážka 0:1 v Petrohradu a remíza 0:0 s Kodaní) - Bordeaux v 5 zápasech s českými týmy dostalo jediný gól a ve 2 utkáních doma s nimi neinkasovalo - Bordeaux ve skupině Evropské ligy 13x za sebou nevyhrálo - Bordeaux 4x za sebou remizovalo, v posledních 2 zápasech 0:0, a na výhru čeká už 7 utkání - Slavia má s jediným inkasovaným gólem spolu s Chelsea nejlepší obranu skupin Evropské ligy - Slavia vyhrála jen 2 z posledních 24 venkovních zápasů v pohárech - Slavia 9x za sebou neprohrála a poslední 3 soutěžní zápasy vyhrála vždy 3:1 - Bordeaux v generálce remizovalo 0:0 v Dijonu, Slavia zvítězila 3:1 v Karviné - Bordeaux je ve francouzské lize na 12. místě, Slavia v české lize první - za Bordeaux hraje bývalý český reprezentant Plašil, proti Slavii nastoupil už v Poháru UEFA v roce 2005 za Monako, které tehdy na Strahově zvítězilo 2:0 - dres Bordeaux v minulosti oblékal někdejší slávistický záložník Šmicer