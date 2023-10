Slavia může proti Tiraspolu přidat druhou výhru ve skupině Evropské ligy

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí doma proti Šeriffu Tiraspol k druhému z šesti zápasů skupiny Evropské ligy. Pražané se pokusí navázat na úvodní výhru 2:0 v Ženevě nad Servette a přiblížit se postupu. Zároveň si chtějí zlepšit náladu po dvou ligových remízách po sobě. Moldavskému suverénovi mají co vracet, v roce 2009 s ním vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů poté, co rozhodující gól inkasovali v nastavení.

Zatímco Slavia před dvěma týdny na úvod hlavní fáze Evropské ligy zvítězila, Tiraspol doma prohrál s favorizovaným AS Řím 1:2. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Pražané hrají v pohárech skupinovou fázi posedmé za sebou.

Tiraspol zvítězil v jediném z 10 zápasů s českými týmy v soutěžích UEFA a vloni ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl po dvou porážkách 1:2 s Plzní, na Slavii má ale dobré vzpomínky. Před 14 lety po remízách 0:0 doma a 1:1 venku nečekaně vyřadil červenobílé ve 3. předkole Ligy mistrů. Za Pražany tehdy do obou zápasů zasáhl současný vedoucí mužstva Stanislav Vlček.

"Je to taková retro vzpomínka, ale samozřejmě negativní. Tehdy jsem seděl na jižní tribuně, kam padl ten gól," zavzpomínal slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Vloni hráli s Plzní, oba zápasy jsme viděli. Je to tradiční tým v pohárech. I když je to už dlouhá doba, tak to bude pro Slavii možnost rehabilitace nebo odvety za ten nešťastný dvojzápas," doplnil kouč Pražanů.

Jeho svěřenci sice prohráli jediný z 16 soutěžních zápasů v sezoně, v lize však dvakrát po sobě jen remizovali. V neděli se rozešli v Teplicích smírně bez branek a poprvé od března neskórovali. Na druhém místě tabulky ztrácejí dva body na obhájce titulu Spartu.

"Musíme na to co nejrychleji zapomenout a soustředit se na další utkání. Hrajeme hned v týdnu, doufejme, že nám to pomůže. Pokud hrajete rychle za sebou, je to pro tým lepší," řekl brankář Aleš Mandous, který v Teplicích chytil penaltu.

Zatímco Slavia v domácí soutěži v předchozích dvou sezonách skončila druhá, Tiraspol osmkrát po sobě vyhrál moldavskou ligu. V pohárech potřetí za sebou hraje skupinu, předloni v Lize mistrů šokoval vítězstvím 2:1 v Madridu nad Realem. V této sezoně ale v předkolech nevyhrál ani jeden ze čtyř venkovních zápasů. I proto bude v Edenu jasným outsiderem.

"Čeká nás velmi těžký zápas. Slavia je velmi dobře vybaveným týmem, který má vyvážené složení a může nastupovat v různých sestavách. Zápas bude výsledkově velmi důležitý. Musíme získat nějaké body, i když nás čeká velmi dynamický a silný soupeř. Musíme využít své šance," řekl italský trenér Tiraspolu Roberto Bordin.

Zápas v Edenu začne ve čtvrtek v 21:00. Slávisté budou znovu spoléhat na výbornou bilanci doma, kde od porážky s Kluží vloni v říjnu už 23 soutěžních zápasů po sobě neprohráli.

Statistické údaje před utkáním - Šeriff Tiraspol: Výkop: čtvrtek 5. října, 21:00. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne - Gaillouste (video, všichni Fr.). Bilance (klubová): Česko (Československo) - Moldavsko: 16 10-5-1 23:9. 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Zimbru Kišiněv 4:3, 2:0, 1999/2000 UEFA: Šeriff Tiraspol - Olomouc 1:1, 0:0, 2000/2001 LM: Zimbru Kišiněv - Sparta Praha 0:1, 0:1, 2004/05 UEFA: Nistru Otaci - Olomouc 1:2, 0:4, 2008/09 LM: Šeriff Tiraspol - Sparta Praha 0:1, 0:2, 2009/10 LM: Šeriff Tiraspol - Slavia Praha 0:0, 1:1, 2017/18 EL: Zlín - Šeriff Tiraspol 0:0, 0:1, 2022/23 LM: Šeriff Tiraspol - Plzeň 1:2, 1:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Masopust, Holeš, Ogbu - Tomič, Zafeiris, Oscar, Dumitrescu - Jurásek, Schranz - Chytil. Tiraspol: Koval - Zohouri, Tovar, Garananga, Kiki, Artunduaga - Mbekeli, Talal, Ademo, Luvannor - Ankeye. Absence: Hromada, Ševčík (oba zranění), David Pech (zranění + není na soupisce), Sinyan (rekonvalescence + není na soupisce), Kačaraba, Tecl (oba nejsou na soupisce) - Joao Paulo (trest za ČK), Badolo, Paiva (oba zranění), Akanbi, Kyabou (oba zranění + nejsou na soupisce). Zajímavosti: - Slavia v roce 2009 vypadla s Tiraspolem v kvalifikaci Ligy mistrů po remízách 0:0 venku a 1:1 doma, rozhodující gól inkasovala v nastavení - Tiraspol vyhrál jediný z 10 zápasů s českými týmy v soutěžích UEFA (v roce 2017 v Evropské lize nad Zlínem 1:0) - Tiraspol v minulé sezoně vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů s Plzní po 2 porážkách 1:2 - české kluby prohrály jediný z 16 zápasů s moldavskými soupeři v soutěžích UEFA - Slavia na úvod skupiny zvítězila v Ženevě nad Servette 2:0, Tiraspol prohrál s AS Řím 1:2 - Slavia postoupila do skupiny přes 2 předkola, v nichž vyřadila ukrajinské týmy Dnipro a Luhansk - Slavia hraje v pohárech skupinu posedmé za sebou, hlavní fázi Evropské ligy pak poprvé od sezony 2020/21 - Slavia prohrála jediné z 16 soutěžních utkání sezony (venku s Luhanskem), ve 2 z posledních 3 duelů ale remizovala - Slavia v generálce hrála v Teplicích 0:0, poprvé od začátku března neskórovala a po druhé ligové remíze po sobě ztrácí z 2. místa tabulky 2 body na Spartu - Slavia prohrála jediný z posledních 8 domácích pohárových zápasů - Slavia doma od porážky s Kluží vloni v říjnu 23 soutěžních zápasů po sobě neprohrála - Tiraspol v předkolech Evropské ligy přešel přes Borisov a Klaksvík, předtím v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadil Konstantu a vypadl s Maccabi Haifa - Tiraspol je v pohárech ve skupině posedmé v historii a potřetí za sebou, jarní fázi si zahrál 2x, nejdále došel vloni do osmifinále Evropské konferenční ligy - Tiraspol předloni ve skupině Ligy mistrů senzačně zvítězil v Madridu nad Realem 2:1 - Tiraspol v generálce porazil v domácí lize Balti 4:0 a vyhrál 4 z posledních 5 soutěžních zápasů - Tiraspol venku v pohárech 5x za sebou nezvítězil - Slavia v minulé sezoně skončila v české lize na 2. místě, Tiraspol poosmé za sebou domácí soutěž vyhrál - vedoucí mužstva Vlček nastoupil za Slavii v roce 2009 v obou zápasech proti Tiraspolu