Slavia může proti Kluži udělat důležitý krok k postupu v Konferenční lize

Praha - Fotbalisté Slavie ve čtvrtek proti Kluži odehrají třetí z šesti zápasů ve skupině Evropské konferenční ligy. Po dvou kolech Pražané bez porážky vedou o skóre tabulku a případným vítězstvím nad rumunským šampionem by udělali důležitý krok k postupu. Duel bude reprízou souboje ze srpna 2019, kdy červenobílí po dvou výhrách 1:0 postoupili přes Kluž do skupiny Ligy mistrů.

Slavia na úvod skupiny Evropské konferenční ligy remizovala v Sivasu 1:1 a poté doma porazila Ballkani 3:2. Kluž dosud získala jen bod, když nejprve hrála venku s Ballkani 1:1 a pak doma prohrála se Sivassporem 0:1. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst tabulek, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Potřebujeme vyhrát, je to pro nás hodně důležité. Jako obvykle budeme hrát kompaktně a vysoko. Musíme být na zápas připraveni, nebude to jednoduché. Ale jsem přesvědčen, že uhrajeme dobrý výsledek," řekl klubové televizi slávistický křídelník Peter Olayinka.

Pražané před třemi lety postupem přes Kluž vybojovali druhou účast ve skupině Ligy mistrů. Venku i díky tomu, že brankář Ondřej Kolář chytil penaltu, zvítězili 1:0 a v domácí odvetě se o stejný výsledek postaral gólem Jan Bořil.

"Je tam stále stejný trenér (Dan Petrescu) a někteří hráči. I herní styl je podobný. Soustředí se na defenzivu, nechtějí dostat gól. Výsledky 1:0, 1:1 a góly v posledních minutách jsou odrazem toho, jak do zápasů vstupují a jak je chtějí odehrát," podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Ten zápas si samozřejmě všichni pamatujeme. Byl to pro nás magický moment postoupit do skupiny Ligy mistrů. Zítra nás s nimi čeká další zápas. Doufáme, že se nám to utkání také povede," dodal Olayinka, který se v minulém zápase s Ballkani stal se 13 góly historicky nejlepším slávistickým střelcem v evropských pohárech.

Pražané hrají skupinu pohárů pošesté za sebou, na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došli až do čtvrtfinále. Finále této sezony bude hostit Eden. Kluž hraje skupinu pohárů počtvrté po sobě. Před rokem narazila na Jablonec, s nímž venku prohrála 0:1 a doma zvítězila 2:0.

V této sezoně vítěz posledních pěti ročníků rumunské nejvyšší soutěže senzačně vypadl v úvodním předkole Ligy mistrů s Pjunikem Jerevan a poté přešel přes tři soupeře v kvalifikaci Konferenční ligy. Kluž ve všech pěti venkovních zápasech tohoto pohárového ročníku remizovala, Slavia doma všechny čtyři duely vyhrála.

"Výkony Kluže v těch dvou zápasech skupiny byly horší než v rumunské lize. V prvním utkání skupiny s Ballkani zachraňovali remízu v nastavení, v druhém zápase proti nim byl Sivasspor také lepší. Moc se jim ty první dva zápasy nepovedly. Doufejme, že v tom budou pokračovat, že se přes reprezentační pauzu nic nezměnilo. I když teď v lize vyhráli gólem v 91. minutě," řekl Trpišovský, jehož svěřenci po reprezentační přestávce porazili v lize Liberec 3:0.

Zápas začne v Edenu ve čtvrtek v 21:00. Pražanům bude vedle dlouhodobých marodů ze zdravotních důvodů nadále scházet pravý bek Lukáš Masopust. Start záložníka Ondřeje Lingra a brankáře Aleše Mandouse je nejistý.

Statistické údaje před utkáním 3. kola skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy Slavia Praha - CFR Kluž: Výkop: čtvrtek 6. října, 21:00. Rozhodčí: Maresca - Preti, Peretti (všichni It.). Bilance: ČR (Československo) - Rumunsko 40 14-11-15 45:56. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, pen. 9:8, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0, 2019/20 LM: Kluž - Slavia Praha 0:1, 0:1, 2020/21 EL: FCSB - Liberec 0:2, 2021/22 EKL: Jablonec - Kluž 1:0, 0:2. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 20 10-5-5 46:28 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 210 78-56-76 267:262 Kluž v Evropě: LM/PMEZ 42 16-10-16 54:55 EL/UEFA 38 12-7-19 34:50 EKL 14 4-5-5 11:10 Celkem 94 32-22-40 99:115 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Ševčík - Ewerton, Provod, Olayinka - Tecl. Kluž: Scuffet - Braun, Burca, Matias, Camora - Deac, Boateng, Muhar - Yeboah, Malele, Birligea. Absence: Hromada (disc. trest + není na soupisce), Bořil, Hovorka (oba zranění + nejsou na soupisce), Jurečka (není na soupisce), Holeš, Schranz (oba zranění), Masopust (nemoc), Lingr, Mandous (oba nejistý start) - Debeljuh (zranění + není na soupisce), Bordeianu, Janga (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Zajímavosti: - Slavia v roce 2019 postoupila přes Kluž po 2 výhrách 1:0 v závěrečném 4. předkole do skupiny Ligy mistrů - Kluž se v minulé sezoně utkala s Jabloncem ve skupině Evropské konferenční ligy, venku prohrála 0:1 a doma zvítězila 2:0 - Slavia v soutěžích UEFA neprohrála ani jeden z 8 zápasů s rumunskými soupeři - Kluž prohrála 5 z 8 pohárových zápasů s českými kluby - Slavia na úvod skupiny remizovala 1:1 v Sivasu a poté porazila Ballkani 3:2 - Kluž nejprve remizovala venku 1:1 s Ballkani a poté prohrála 0:1 se Sivassporem - Slavia postoupila do skupiny přes 3 předkola, vyřadila gibraltarský St Joseph's, Panathinaikos Atény a Čenstochovou - Kluž v 1. předkole Ligy mistrů vypadla s Pjunikem Jerevan a poté přešla v kvalifikaci Konferenční ligy přes Inter Club d'Escaldes, Soligorsk a Maribor - Slavia hraje v pohárech skupinu pošesté sebou, v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla letos na jaře do čtvrtfinále - Kluž hraje v pohárech skupinu počtvrté za sebou, v letech 2008 až 2012 se představila v hlavní fázi Ligy mistrů - Slavia prohrála jediný z posledních 10 soutěžních zápasů - Slavia vyhrála všech 9 domácích soutěžních zápasů v sezoně - Slavia doma v pohárech prohrála jediný z posledních 12 zápasů, ve všech 4 duelech této sezony tam zvítězila a ve 2. předkole dosáhla proti St Joseph's svého rekordního vítězství na evropské scéně 7:0 - Slavia v generálce porazila Liberec 3:0 a v neúplné tabulce české ligy je druhá - Kluž prohrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů - Kluž po 90 minutách prohrála jediné z 10 utkání této pohárové sezony (minule se Sivassporem) - Kluž ve všech 5 venkovních zápasech této pohárové sezony remizovala - Kluž v generálce porazila Petrolul Ploješť 1:0 a v rumunské lize je čtvrtá s 2 zápasy k dobru - Kluž vyhrála posledních 5 sezon rumunské ligy - asistent trenéra Řehák slaví den po utkání 59. narozeniny, Lingrovi (oba Slavia) bude v pátek 24 let - Kluž v minulosti vedl český trenér Dušan Uhrin ml.