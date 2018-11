Praha - Největším tahákem čtrnáctého kola první fotbalové ligy bude v neděli pražské derby mezi čtvrtou Spartou a první Slavií, která může v případě vítězství navýšit náskok před rivalem z Letné na propastných deset bodů. V sobotu bude také na programu další duel z čela tabulky, v němž třetí Ostrava přivítá druhou Plzeň.

Sparta nejde do derby v nejlepším rozpoložení, protože z posledních čtyř ligových zápasů tři prohrála. Pokaždé však ztratila venku, takže před soubojem s rozjetou Slavií se Letenští upínají k neporazitelnosti na domácím hřišti, kde neprohráli už 16 ligových utkání za sebou.

"Na výkonech venku musíme zapracovat. Ale doma jsme silní a podáváme tam dobré výkony," prohlásil trenér Sparty Zdeněk Ščasný. "Jestli však chceme aspoň trochu odčinit naše prohry z venku, tak musíme výkony ještě vylepšit, abychom Slavii porazili," dodal.

"Sparta je doma extrémně silná, za poslední dva roky tam prohrála snad jen s Plzní. Budeme se připravovat na Spartu v domácím prostředí," přidal kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým je ve velké pohodě a vede tabulku o dva body před obhájcem titulu z Plzně, zatímco třetí Ostrava ztrácí šest a čtvrtá Sparta sedm bodů.

Ščasný si však nemyslí, že by případná porážka ohrozila mistrovské ambice Sparty, která na titul čeká od roku 2014, kdy získala double. "V danou chvíli to bude klíčový zápas, ale nebude nejdůležitější. Sezona je ještě dlouhá a nejde předjímat," prohlásil letenský kouč.

Podobný názor má i Trpišovský. "Mít (na Spartu) případně náskok deset bodů po čtrnácti kolech by bylo příjemné a dávalo by nám to dobrou výchozí pozici. Ale díky nadstavbě nebudeme zdaleka ještě ani v polovině soutěže, stát se může strašně moc," prohlásil kouč Slavie.

Pořadím může také zamíchat už sobotní zápas Ostravy s Plzní, která se v případě vítězství může dostat minimálně na pár hodin na první místo. Oba soupeři se navíc utkají podruhé během čtyř dní, protože ve středu Baník po penaltovém rozstřelu obhájce titulu vyřadil v osmifinále poháru.

"Zápas bude mít zajímavý náboj vzhledem k tomu, že jsme v pohárovém utkání neuspěli. Určitě to budeme chtít Ostravě vrátit a poučit se z chyb, které jsme udělali," uvedl trenér Plzně Pavel Vrba, jemuž bude chybět nejlepší střelec Michael Krmenčík. Český reprezentant musel na operaci s kolenem a sezona pro něj předčasně skončila.

"To je obrovské oslabení. Sami jsme to poznali v pohárovém utkání, kdy jejich údernost nebyla taková," řekl kouč Ostravy Bohumil Páník, který je přesvědčen, že Baník může favorita zaskočit i podruhé. "Je třeba bořit mýty a my se na to zodpovědně připravujeme," prohlásil.

Statistické údaje před zápasy 14. kola první fotbalové ligy:

Baník Ostrava (3.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: sobota 3. listopadu, 15:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Proske - Pospíšil, Flimmel.

Bilance: 40 14-10-16 47:53.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Hrubý - Diop.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Chorý.

Absence: Baroš, Procházka (oba trest za ČK), Pazdera, Hrubý (oba nejistý start) - Kolář, Kovařík, Krmenčík (všichni zranění), Hejda (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Diop, Fillo, Fleišman, Granečný, Šašinka (všichni 3 ŽK) - Limberský, Petržela (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Baroš, Diop (oba 4) - Krmenčík (7).

Zajímavosti:

- soupeři se střetli ve středečním osmifinále poháru, Ostrava v Plzni vyhrála 3:2 po prodloužení

- Ostrava v lize neporazila Plzeň 15x za sebou (od srpna 2009)

- Plzeň vyhrála 7 z posledních 8 vzájemných ligových utkání

- Ostrava v posledních 6 ligových utkáních nedala Plzni gól (celkem 549 minut)

- Ostrava v lize neprohrála 5x za sebou a v jediném z posledních 11 kol

- Ostrava v této ligové sezoně doma prohrála jen se Spartou

- Plzeň z posledních 3 ligových zápasů venku získala jediný bod

- trenér Plzně Vrba v minulosti vedl Ostravu

- záložník Ostravy Fillo, který působil v Plzni, čeká na 50. ligový gól

1. FK Příbram (10.) - 1. FC Slovácko (16.)

Výkop: sobota 3. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hock.

Bilance: 30 9-6-15 24:36.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Švenger - Nitrianský, Kodr, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Antwi - Fantiš.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Rezek - Kuchta.

Absence: Boháč, Slepička (oba zranění), Holek (rekonvalescence), Rezek (nejistý start) - Kadlec (zranění).

Disciplinární ohrožení: Květ, Tregler (oba 3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Slepička (4) - Daniček (3).

Zajímavosti:

- Slovácko v lize porazilo Příbram 4x za sebou, poslední 3 vzájemné zápasy skončily výsledkem 1:0, Středočeši soupeři nedali gól už 337 minut

- Příbram prohrála poslední 3 ligové zápasy při skóre 1:15

- Příbram prohrála 6 z posledních 8 ligových zápasů

- Příbram doma získala 13 ze 14 bodů v sezoně

- Slovácko prohrálo posledních 8 kol, naposledy vyhrálo v srpnu na hřišti Dukly

- Slovácko venku vyhrálo jediné z posledních 13 ligových utkání

- Příbram má s 33 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Slovácko má s 12 vstřelenými góly po Dukle druhý nejhorší útok v lize

- v zápasech Příbrami padá v průměru 3,9 gólu na zápas, více má jen Mladá Boleslav (4,4)

Dukla Praha (15.) - FK Jablonec (6.)

Výkop: sobota 3. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Nenadál - Dobrovolný, Kožár.

Bilance: 14 6-5-3 29:22.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia, Tetour, Souček, Podaný - Djuranovič, Schranz.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Acosta - Ikaunieks.

Absence: Holenda, Raspopovič (oba zranění), Marek Hanousek (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Bezpalec, Chlumecký, Djuranovič (všichni 3 ŽK) - Doležal, Trávník (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Schranz (4) - Trávník (6).

Zajímavosti:

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů

- Dukla vyhrála 2 z posledních 3 kol

- Dukla doma v lize neprohrála 3x za sebou (2 výhry a remíza)

- Jablonec minule remizoval s Libercem a poprvé po 4 kolech ztratil body

- Jablonec v lize 345 minut neinkasoval

- Jablonec ve středu v osmifinále domácího poháru prohrál 0:1 v Karviné

- Dukla má s 11 vstřelenými góly nejhorší útok ligy

- brankář Dukly F. Rada je synem trenéra Jablonce P. Rady a může odchytat 200. zápas v české lize

- kouč Dukly Skuhravý v minulosti vedl Jablonec, jehož trenér P. Rada zase hrával za pražský tým

Sigma Olomouc (12.) - SFC Opava (11.)

Výkop: sobota 3. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Příhoda - Kříž, Vlček.

Bilance: 16 9-4-3 26:19.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek, Falta - Zahradníček, Houska, Texl, Kalvach, Pilař - Nešpor.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola.

Absence: Hála (zranění), Jemelka, Polom (oba nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Houska, Kalvach, Vepřek (všichni 3 ŽK) - Puškáč (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Nešpor (3) - Kuzmanovič (3).

Zajímavosti:

- Olomouc a Opava se v nejvyšší soutěži utkají po 13 letech

- Olomouc doma v utkáních první a druhé ligy Opavu 3x za sebou neporazila

- Olomouc 3 ligové zápasy po sobě neprohrála, což je její nejdelší série neporazitelnosti v sezoně

- Opava v minulém kole rozdrtila Příbram 5:0

- Opava prohrála 5 z 6 venkovních utkání v ligové sezoně

- Opava má venku spolu s Příbramí nejhorší útok (4 góly)

Fastav Zlín (5.) - MFK Karviná (14.)

Výkop: sobota 3. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Královec, Hájek, Ratajová.

Bilance: 4 2-0-2 4:5.

Poslední zápas: 0:4.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Jakubov, Beauguel.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Mertelj - Lingr, Budínský, Galuška - Guba.

Absence: Buchta (zranění), Poznar (nejistý start) - Panák (zranění), Ba Loua (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Bartošák, Podio (oba 3 ŽK) - Letič, Panák, Ramírez (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Beauguel (8) - Budínský, Wágner (oba 4).

Zajímavosti:

- v dosavadních 4 vzájemných ligových duelech 2x vyhrál domácí tým a hostující pokaždé neskóroval

- Zlín doma v první a druhé lize porazil Karvinou 5x za sebou

- Karviná ve Zlíně neskórovala v posledních 4 soutěžních utkáních

- Karviná doma na jaře Zlín deklasovala 4:0

- Zlín v minulém kolem porazil Spartu 1:0 a naplno bodoval po 4 ligových zápasech

- Karviná ve středečním osmifinále domácího poháru vyřadila Jablonec (1:0)

- za Zlín se v posledních 5 kolech trefil jen Beauguel (4 góly)

- Libor Holík (Zlín) působil v Karviné

Sparta Praha (4.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: neděle 4. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Moláček.

Bilance: 50 24-17-9 73:45.

Poslední zápas: 3:3.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Škoda.

Absence: Ben Chaim, Kadlec, Zahustel, Drchal (všichni zranění) - Van Buren, Pokorný, Alvir, Hromada, Tecl (všichni zranění), Zmrhal (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Kanga (7 ŽK), Chipciu, Costa, Tetteh (3 ŽK) - Hušbauer, Traoré (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Tetteh (7) - Stoch (7).

Zajímavosti:

- Slavia neprohrála se Spartou v posledních 4 ligových zápasech

- Sparta v posledním vzájemném utkání na Letné neudržela poločasové vedení 3:0 a remizovala 3:3

- Sparta prohrála 3 z posledních 4 kol (pokaždé venku 0:1)

- Sparta doma v lize neprohrála 16x za sebou a v jediném z posledních 32 zápasů (loni v říjnu s Plzní)

- Slavia vyhrála 7 z posledních 8 kol

- Slavia prohrála jediný z posledních 12 venkovních ligových zápasů

- Slavia je s 15 body nejlepším týmem venku

- Slavia má s 32 góly nejlepší útok ligy a s 8 inkasovanými brankami i nejlepší obranu

- kouč Slavie Trpišovský v minulosti trénoval mládež ve Spartě

Slovan Liberec (7.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Výkop: pondělí 5. listopadu, 18:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Hrabovský, Caletka.

Bilance: 28 14-6-8 56:44.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Ševčík, Pešek - Oršula.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Keresteš - Hubínek, Matějovský - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko.

Absence: Knejzlík, Mara (oba zranění) - Fabián (zranění), Mareš (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Breite, Koscelník, Mashike Sukisa (všichni 3 ŽK) - Džafič, Komličenko, Konaté (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Potočný (4) - Komličenko (12).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál poslední 3 vzájemné ligové zápasy a neinkasoval v nich

- M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 15 ligových zápasů s Libercem a soupeři nedala gól 300 minut

- Liberec doma v lize s M. Boleslaví 10x za sebou neprohrál

- Liberec v posledních 2 kolech neskóroval a získal jediný bod

- Liberec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- v posledních 3 ligových zápasech Liberce padly jen 2 góly

- M. Boleslav má s 29 inkasovanými brankami druhou nejhorší obranu ligy, ale s 28 vstřelenými góly druhý nejlepší útok

- v ligových zápasech M. Boleslavi padá v průměru 4,4 gólu na zápas, nejvíce v lize

- útočník M. Boleslavi Komličenko, který působil v Liberci, dal v posledních 9 ligových zápasech 10 branek

1. Slavia 13 11 0 2 32:8 33 2. Plzeň 13 10 1 2 20:12 31 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 13 8 2 3 23:9 26 5. Zlín 13 7 3 3 19:10 24 6. Jablonec 13 7 2 4 24:11 23 7. Liberec 13 4 5 4 13:13 17 8. Mladá Boleslav 13 5 2 6 28:29 17 9. Bohemians 1905 13 4 4 5 13:17 16 10. Příbram 13 4 2 7 18:33 14 11. Opava 13 4 1 8 16:20 13 12. Olomouc 13 4 1 8 14:24 13 13. Teplice 13 3 3 7 14:21 12 14. Karviná 13 3 2 8 17:25 11 15. Dukla 13 3 1 9 11:25 10 16. Slovácko 13 3 0 10 12:28 9